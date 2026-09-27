Hokej

Pocta pro Pastrňáka. Boston povede jako kapitán


27. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK

Útočník David Pastrňák povede ve své třinácté sezoně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Třicetiletý rodák z Havířova se stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské „céčko“. V předchozí sezoně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.

V minulosti plnili tuto roli v elitní zámořské soutěži Jaromír Jágr (Pittsburgh a NY Rangers), Patrik Eliáš (New Jersey), Robert Holík (Atlanta) a Milan Hejduk (Colorado). Filip Kuba v Minnesotě a Jaroslav Špaček v Buffalu byli kapitány jen krátkodobě, protože v jejich týmech se na této pozici hráči střídali.

Pastrňák se stal 28. kapitánem slavného klubu z takzvané Original Six, skupiny šesti týmů, která hrála NHL v letech 1942 až 1967. Ve funkci vystřídal Brada Marchanda, který v ní skončil loni, kdy ho získala Florida. V uplynulém ročníku Boston stálého kapitána neměl.

Kapitány Bruins byli v nedávné minulosti Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Jason Allison či Ray Bourque.

Pastrňák, kterého Boston draftoval v roce 2014, dosud v NHL za tým odehrál 833 zápasů základní části, v nichž zaznamenal 420 gólů a 513 asistencí. S 933 body je šestým nejproduktivnějším hráčem v klubové historii, mezi střelci je pátý.

V roce 2020 získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu. Čtyřikrát si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. V Bostonu mu běží osmiletá smlouva na 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun) do roku 2031.

Přečtěte si také

SESTŘIHPastrňák v přípravě skóroval, Zacha dvakrát asistoval. Faksa gólem pomohl Dallasu k výhře

Pastrňák v přípravě skóroval, Zacha dvakrát asistoval. Faksa gólem pomohl Dallasu k výhře

SESTŘIHPastrňák a Zacha asistovali u výhry Bostonu, Becher vstřelil vítězný gól

Pastrňák a Zacha asistovali u výhry Bostonu, Becher vstřelil vítězný gól

Víc gólů a Stanley Cup, přeje si Pastrňák před novým ročníkem NHL

Víc gólů a Stanley Cup, přeje si Pastrňák před novým ročníkem NHL
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.