Pocta pro Pastrňáka. Boston povede jako kapitán

Útočník David Pastrňák povede ve své třinácté sezoně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Třicetiletý rodák z Havířova se stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské „céčko“. V předchozí sezoně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.
V minulosti plnili tuto roli v elitní zámořské soutěži Jaromír Jágr (Pittsburgh a NY Rangers), Patrik Eliáš (New Jersey), Robert Holík (Atlanta) a Milan Hejduk (Colorado). Filip Kuba v Minnesotě a Jaroslav Špaček v Buffalu byli kapitány jen krátkodobě, protože v jejich týmech se na této pozici hráči střídali.
Pastrňák se stal 28. kapitánem slavného klubu z takzvané Original Six, skupiny šesti týmů, která hrála NHL v letech 1942 až 1967. Ve funkci vystřídal Brada Marchanda, který v ní skončil loni, kdy ho získala Florida. V uplynulém ročníku Boston stálého kapitána neměl.
Kapitány Bruins byli v nedávné minulosti Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Jason Allison či Ray Bourque.
Pastrňák, kterého Boston draftoval v roce 2014, dosud v NHL za tým odehrál 833 zápasů základní části, v nichž zaznamenal 420 gólů a 513 asistencí. S 933 body je šestým nejproduktivnějším hráčem v klubové historii, mezi střelci je pátý.
V roce 2020 získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu. Čtyřikrát si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. V Bostonu mu běží osmiletá smlouva na 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun) do roku 2031.