David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v přípravném utkání na novou sezonu NHL jednou asistencí k vítězství Bostonu 5:1 nad Philadelphií. V dresu poražených nedochytal kvůli zranění Daniel Vladař. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól a pomohl Detroitu k výhře 7:4 na ledě Pittsburghu. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6:3 v Los Angeles. Vegas porazil San Jose 2:1 po nájezdech, v rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.
Becher se prosadil v 50. minutě šikovnou tečí, kterou zvýšil náskok Detroitu na 5:3. Český centr vedl čtvrtý útok a odehrál téměř čtrnáct minut.
Šanci dostal i v oslabení a vyhrál 7 ze 13 vhazování. Na opačně straně si obránce Tomáš Galvas připsal tři záporné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.
Boston rozhodl ve třetí třetině, kterou ovládl 4:0. Pastrňák připravil ve 46. minutě vítěznou branku, když v přesilové hře usměrnil jeho prudkou přihrávku do sítě Morgan Geekie.
Zacha si připsal druhou asistenci u branky Eliase Lindholma na 4:1. V barvách Bruins ještě nastoupil z českých hráčů Ivan Ivan a Šimon Zajíček plnil roli náhradního gólmana.
Vladař inkasoval ve čtrnácté minutě po teči Michaela Eyssimonta a po gólu opustil hrací plochu. Pravděpodobně se zranil při jednom zákroku, když jej do ruky zasáhl Tanner Jeannot.
Šapovaliv odehrál téměř 21 minut, nejvíce ze všech útočníků Vegas. Upozornil na sebe zejména v rozstřelu, ve kterém se prosadil v prvním kole bekhendem. Jeho nájezd nebyl vítězný, protože vzápětí uspěl na straně San Jose Ivar Stenberg.
Vejmelka odchytal celý zápas a za inkasované góly nemohl. Nejdříve jej překonal Brandt Clarke, který tečí snížil na začátku druhé třetiny na 1:2. Na českého gólmana ještě vyzráli slovenský útočník Martin Chromiak z úniku a Taylor Ward z přečíslení dva na jednoho.
Adam Novotný, jehož si letos vybral Vancouver v prvním kole draftu, odehrál v Calgary téměř čtrnáct minut a prostor dostával i v přesilové hře.
Osmnáctiletý útočník rozdal čtyři hity, zblokoval jednu střelu a jednou vypálil. Při prohře Canucks 1:3 byl na ledě u jedné inkasované branky.
Na straně Calgary hýřil aktivitou Adam Klapka, který pětkrát vystřelil, ale nebodoval. Český hráč si připsal z domácích hráčů také nejvíce srážek (3).
Výsledky přípravných zápasů NHL
Výsledky přípravných zápasů NHL
Boston – Philadelphia 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Branky: 14. a 59. Eyssimont, 46. M. Geekie (Pastrňák), 48. Halonen, 55. E. Lindholm (Zacha) – 19. Gaucher. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii 13:31 minuty, inkasoval jeden gól ze sedmi střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta.
Pittsburgh – Detroit 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Branky: 8. N. Robertson, 33. Rakell, 47. Korczak, 58. McGroarty – 19. a 46. Brandsegg-Nygard, 25. Apleton, 25. Sandin-Pellikka, 50. Becher, 53. Skoog, 54. Kiiskinen.
Los Angeles – Utah 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Branky: 23. Clarke, 37. Chromiak, 42. Ward – 33. a 60. Lee, 9. But, 19. Keller, 24. Schmaltz, 44. O´Brien. Brankář Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 86,4 procenta.
Buffalo – Columbus 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Branky: 32. a 33. Ostlund, 31. Norris, 44. Timmins, 55. T. Thompson – 57. Ceulemans.
NY Rangers – NY Islanders 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
Branky: 9. Beaudoin, 27. Dorofejev, 28. Raddysh – 45. a 50. Maccelli, 32. MacLean, 38. Schaefer.
Carolina – Florida 3:2 po nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0)
Branky: 7. a rozhodující nájezd Nadeau, 32. Robidas – 5. B. Tkachuk, 8. Barkov.
Nashville – Tampa Bay 3:2 v prodloužení (0:0, 0:1, 2:1 – 1:0)
Branky: 54. a 58. Wood, 63. Nilsson – 24. a 45. Viel.
Winnipeg – Edmonton 1:2 v prodloužení (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)
Branky: 14. Iafallo – 16. Leppanen, 62. Marjala.
Calgary – Vancouver 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Branky: 35. Farabee, 38. Coronato, 39. Honzek – 47. Bains.
San Jose – Vegas 1:2 po nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 45. Misa – 49. Holtz, rozhodující nájezd Bowman.