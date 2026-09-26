Pavel Zacha v přípravě před startem zámořské NHL asistoval u obou branek Bostonu při prohře 2:3 v prodloužení na ledě Washingtonu. Jeden gól dal v dresu Bruins David Pastrňák. Gólově se prosadil také Radek Faksa a přispěl k výhře Dallasu nad Minnesotou 2:1. Martin Nečas nebodoval, Colorado přesto zapsalo vítězství 5:2 nad Winnipegem.
Boston na ledě Washingtonu po gólu Toma Wilsona z 22. minuty prohrával 0:2, na začátku třetí třetiny ale přišly chvíle českých útočníků. Po Zachově první asistenci snížil Morgan Geekie a o dvě minuty později v přesilové hře udeřil po další nahrávce českého centra Pastrňák.
Prodloužení Bostonu nevyšlo. Už po 11 sekundách využil dohrávanou přesilovou hru Jordan Kyrou a rozhodl o výhře Capitals.
Faksa proti Minnesotě odehrál téměř 12 minut a ve druhém přípravném zápase, do něhož naskočil, skóroval poprvé. V 10. minutě poslal Dallas do vedení 1:0 a nasměroval svůj tým za výhrou.
V úvodu druhé dvacetiminutovky srovnal Joel Eriksson Ek, na jejím konci ale rozhodl o výhře Stars Thomas Harley.
V duelu proti Winnipegu vyšel bodově naprázdno Nečas. Český kanonýr odehrál takřka 17,5 minuty a na Stuarta Skinnera vyslal čtyři střelecké pokusy, k výhře Colorada 5:2 ale bodově nepomohl. Hattrickem a jednou asistencí se blýskl T.J. Hughes.
Chytil přijde s poraněným ramenem o start NHL
Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na marodce a přijde příští týden o začátek sezony NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru. Lékaři budou zdravotní stav sedmadvacetiletého Chytila, jehož kariéru poznamenaly otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech.
Rodák z Kroměříže nedohrál čtvrteční přípravný duel proti Edmontonu poté, co zavadil o brusli rozhodčího, ztratil rovnováhu a tvrdě narazil na mantinel. „I když to vypadalo hrozivě, protože dopadl přímo na rameno, jedná se spíš o natažený sval,“ řekl Johnson.
Zdravotní problémy Chytilovu kariéru výrazně ovlivnily. Kvůli otřesům mozku, migrénám a zraněním v horní části těla v posledních třech sezonách odehrál jen 78 zápasů, v té minulé za Canucks pouhých dvanáct. V únoru ho potkala další pauza poté, co ho do obličeje zasáhl při tréninku puk. V NHL debutoval před devíti lety.
Výsledky přípravy NHL
Výsledky přípravy NHL
Washington – Boston 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0)
Branky: 19. Strome, 22. Wilson, 61. Kyrou – 44. Geekie (Zacha), 46. Pastrňák (Zacha).
New York Islanders – New York Rangers 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Branky: 52. Engvall – 4. Bjorkstrand, 5. Miller, 24. Kartye, 34. Perreault, 38. Cuylle, 42. Zibanejad.
Minnesota – Dallas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 22. Eriksson EK – 10. Faksa, 39. Harley.
Colorado – Winnipeg 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Branky: 39., 40. a 60. T. Hughes, 27. Schwartz, 56. C. Makar – 7. Niederreiter, 28. Naměstnikov.