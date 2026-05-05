Český gólman Daniel Vladař předvedl ve druhém kole play-off pohotové zákroky, nakonec však jeho Philadelphie na ledě Caroliny prohrála 2:3 v prodloužení. V brance Anaheimu neuspěl ani Lukáš Dostál, hokejistům Vegas jeho tým podlehl 1:3.
Flyers díky dvěma trefám v rozmezí 39 sekund vedli po pěti minutách 2:0, nadějný náskok jim ale k výhře nakonec nestačil. Carolina ustála i situaci, na kterou v posledních týdnech není zvyklá, po gólech Jamieho Drysdalea a Seana Couturiera totiž poprvé od 7. dubna musela v zápase dotahovat. Philadelphia tak ukončila téměř 620 minut dlouhou sérii, během které Hurricanes ani jednou neprohrávali.
„Je škoda, že jsme toho nedokázali využít. Měli jsme si to pohlídat a dojít si pro vítězství. Bohužel se to nepovedlo, musíme se z toho poučit a v domácích zápasech zkusit sérii vyrovnat,“ řekl po zápase Drysdale.
Vladař poprvé inkasoval v 11. minutě, kdy ho překonal Nikolaj Ehlers. Na vyrovnávací branku se ale čekalo více než 40 minut hry. V 52. minutě se o ni postaral po Ehlersově přihrávce Seth Jarvis.
„Prohrávali jsme o dva góly, ale nepanikařili jsme. Hráli jsme to svoje a čekali na to, než si vypracujeme nějaké gólové šance a manko smažeme. Skvělá práce od našich lídrů i od trenéra, díky nim jsme si i přes nepovedený vstup do zápasu dokázali dojít pro vítězství,“ uvedl Jarvis.
Rozhodující moment zápasu přišel v čase 78:51, kdy za Vladaře dotlačil puk Tyler Hall. Carolina tak v play-off dál zůstává neporažena. Po hladkém postupu přes Ottawu vede v sérii nad Philadelphií 2:0 na zápasy.
„V útoku se mi moc nedařilo, ale naštěstí jsem to dokázal prolomit v klíčovou chvíli. Zkusil jsem vystřelit, brankář zasáhl, ale puk se ke mně vrátil a já už měl relativně jednoduchou práci,“ líčil Hall, jenž dal v play-off svůj první gól v prodloužení v kariéře.
Vladař i přes dvě prohry s Carolinou patří k nejlepším brankářům play-off. S úspěšností 92,9 procenta je mezi gólmany, kteří pomohli k postupu do druhého kola druhý nejlepší. Na záda kouká jen svému protivníkovi z Caroliny Frederiku Andersenovi, jehož úspěšnost sahá k 96 procentům.
Ve Vegas rozhodlo až posledních šest minut
Za 54 minut zápasu Vegas – Anaheim padl jediný gól, v závěrečných šesti minutách se ale střelci probudili. Na 1:1 vyrovnal Mikael Granlund, domácí ale na jeho branku odpověděli. Po 65 vteřinách Pavel Dorofejev připravil před prázdnou branku puk Ivanu Barbašovovi a ten bez problémů překonal Dostála.
V závěrečných vteřinách ještě trefil prázdnou branku Mitchell Marner a upravil skóre na konečných 3:1. Anaheimu k výhře nepomohla ani výrazná střelecká převaha 34:22.
Dostál i přes prohru vytáhl svou úspěšnost přes 90 procent a mírně si vylepšil zatím nepříliš přesvědčivé statistiky v play-off. Na startu druhého kola má průměrnou úspěšnost zákroků 87,8 procenta a je nejhorší z brankářů, kteří jsou stále ve hře.
Výsledky 2. kola play-off NHL
Výsledky 2. kola play-off NHL
Východní konference – 2. zápas:
Carolina – Philadelphia 3:2 v prodl. (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)
Branky: 11. Ehlers, 52. Jarvis, 79. Hall – 5. Drysdale, 5. Couturier. Střely na branku: 43:36. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 78:54 minuty, inkasoval tři branky ze 43 střel a úspěšnost zákroků měl 93 procent. Diváci: 18 647. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Ehlers, 3. Jarvis (všichni Carolina). Stav série: 2:0.
Západní konference – 1. zápas:
Vegas – Anaheim 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky: 24. Howden, 56. Barbašov, 60. Marner – 54. Granlund. Střely na branku: 22:34. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58:10 minuty, inkasoval dvě branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 17 838. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Barbašov, 3. Howden (všichni Vegas). Stav série: 1:0.