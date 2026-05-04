Jakub Dobeš byl v rozhodujícím sedmém duelu hlavním strůjcem postupu Montrealu do 2. kola play-off. Český gólman byl vyhlášen první hvězdou utkání, které jeho tým nad Tampou Bay vyhrál 2:1. V dalším ze zápasů se Martin Nečas třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
Dobeš byl v klíčovém sedmém zápase na ledě Tampy Bay hlavním strůjcem vítězství Canadiens. V rozhodujícím utkání celé série se blýskl úspěšností zákroků přesahující 96,5 procenta.
Montrealu k postupu stačilo pouhých devět střel na branku. Dvě z nich z hole Nicka Suzukiho a Alexe Newhooka skončily za Andrejem Vasilevským a rozhodly o těsném vítězství kanadského celku. Montreal postoupil z prvního kola poprvé od roku 2021.
Dobeš se stal teprve pátým brankářem v historii Canadiens, který v první sezoně v NHL zvládl v play-off sedmý zápas série. Navázal tak na klubové ikony Careyho Price, Patricka Roye, Kena Drydena a Jacquese Planta. „Kluci mi pomáhají celou sezonu, jsem proto rád, že jsem dneska mohl pomoct já jim. Někdy se nedaří mně, někdy zase jim, takový je hokej. Důležité je, že si vždycky navzájem jistíme záda. Máme skvělé lídry a taková je naše mentalita. Dneska jsme to znovu potvrdili,“ řekl novinářům po postupové výhře Dobeš.
Českého brankáře po zápase pochválil trenér kanadského celku Martin St. Louis. „Nebyli jsme lepším týmem, ale Dobeš pro nás dnešní zápas doslova ukradl. Předvedl fantastický výkon a dovedl nás za postupem,“ řekl.
Colorado vyhrálo přestřelku
Colorado v prvním zápase konferenčního semifinále nasázelo Minnesotě devět branek a do série vstoupilo důležitou výhrou. Nečas se v divokém zápase podílel na brankách číslo jedna, tři a osm.
V první třetině český útočník během dvou minut připravil góly pro Sama Malinského a Artturiho Lehkonena a pomohl domácím získat bleskový náskok 3:0. Ve třetí části po jeho asistenci Cale Makar zvýšil na 8:6 a uklidnil tak koncovku zápasu. Nečas vylepšil svou bilanci v play-off na pět asistencí. Na první přesný zásah dál čeká.
Výsledky play-off NHL
1. kolo:
Východní konference – 7. zápas:
Tampa Bay – Montreal 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky: 34. James – 19. Suzuki, 52. Newhook. Střely na branku: 29:9. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jednu branku z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 96,6 procenta. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Newhook (oba Montreal), 3. James (Tampa Bay). Konečný stav série 3:4.
2. kolo:
Západní konference – 1. zápas:
Colorado – Minnesota 9:6 (3:2, 2:3, 4:1)
Branky: 44. a 58. C. Makar (na druhou Nečas), 12. Malinski (Nečas), 13. Drury, 14. Lehkonen (Nečas), 25. Blankenburg, 39. D. Toews, 46. Kadri, 58. MacKinnon – 16. M. Johansson, 17. Hartman, 27. Tarasenko, 33. Q. Hughes, 37. M. Foligno, 57. Zuccarello. Střely na branku: 43:36. Diváci: 18 148. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Toews, 3. Nečas (všichni Colorado).