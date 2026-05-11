Hokej

Pavlát se vrací z Finska, posílí Rytíře


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do extraligy. Reprezentační brankář vytvoří v Kladně dvojici s Adamem Brízgalou.

„Přicházím s velkou pokorou a natěšením na toto angažmá,“ řekl šestadvacetiletý gólman, jehož trenér národního týmu a v příští sezoně kouč Středočechů Radim Rulík zařadil do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku.

Pavlát naposledy působil v Ilvesu Tampere, finskému klubu loni pomohl k zisku bronzových medailí, v aktuální sezoně Ilves skončil čtvrtý. „Nejvíc se mi líbí klubová vize. Kladno má nového majitele, buduje se nový silný tým. Zaujala mě možnost být u něčeho takového. Moc se těším na nový začátek v Kladně,“ dodal Pavlát.

Rodák z Tábora chytal extraligu za Chomutov, Plzeň a Pardubice. V nejvyšší soutěži má na kontě 110 startů, ve kterých desetkrát udržel čisté konto a měl úspěšnost 91,90 procenta.

„Dominika velmi dobře znám z mládežnických reprezentací. Je to pořád mladý a perspektivní gólman, který již ukázal své kvality v extralize, reprezentaci i Finsku. V Kladně jsme o něj hodně stáli. Chceme mu umožnit, aby u nás pokračoval v progresu,“ uvedl trenér kladenských brankářů Radek Jirátko na Pavlátovu adresu.

Pavlát je pátou posilou Kladna pro příští sezonu. Klub již nově angažoval obránce Michala Kempného a útočníky Filipa Přikryla, Adama Kubíka a Nicolase Hlavu.

Přečtěte si také

Další obměna kádru pro Švédské hry. K týmu se připojí nová sedmička hráčů

3. 5. 2026

Další obměna kádru pro Švédské hry. K týmu se připojí nová sedmička hráčů

Češi si letos ve Spenglerově poháru nezahrají

11. 5. 2026

Češi si letos ve Spenglerově poháru nezahrají

Kempný se vrací do Česka, posílí Kladno

5. 5. 2026

Kempný se vrací do Česka, posílí Kladno
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.