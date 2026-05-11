Pavlát se vrací z Finska, posílí Rytíře

Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do extraligy. Reprezentační brankář vytvoří v Kladně dvojici s Adamem Brízgalou.
„Přicházím s velkou pokorou a natěšením na toto angažmá,“ řekl šestadvacetiletý gólman, jehož trenér národního týmu a v příští sezoně kouč Středočechů Radim Rulík zařadil do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku.
Pavlát naposledy působil v Ilvesu Tampere, finskému klubu loni pomohl k zisku bronzových medailí, v aktuální sezoně Ilves skončil čtvrtý. „Nejvíc se mi líbí klubová vize. Kladno má nového majitele, buduje se nový silný tým. Zaujala mě možnost být u něčeho takového. Moc se těším na nový začátek v Kladně,“ dodal Pavlát.
Rodák z Tábora chytal extraligu za Chomutov, Plzeň a Pardubice. V nejvyšší soutěži má na kontě 110 startů, ve kterých desetkrát udržel čisté konto a měl úspěšnost 91,90 procenta.
„Dominika velmi dobře znám z mládežnických reprezentací. Je to pořád mladý a perspektivní gólman, který již ukázal své kvality v extralize, reprezentaci i Finsku. V Kladně jsme o něj hodně stáli. Chceme mu umožnit, aby u nás pokračoval v progresu,“ uvedl trenér kladenských brankářů Radek Jirátko na Pavlátovu adresu.
Pavlát je pátou posilou Kladna pro příští sezonu. Klub již nově angažoval obránce Michala Kempného a útočníky Filipa Přikryla, Adama Kubíka a Nicolase Hlavu.