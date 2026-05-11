Češi si letos ve Spenglerově poháru nezahrají


Bez českého týmu se letos odehraje Spenglerův pohár v Davosu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ilves Tampere. Po jedenácti letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce, loni hrála Spenglerův pohár Sparta.

Turnaj se uskuteční tradičně od 26. do 31. prosince, naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.

Již na začátku května pořadatelé oznámili, že po více než 40 letech bude mezi účastníky chybět výběr Kanady. Pozvánku od organizátorů dostal americký tým hráčů z univerzit U.S. Collegiate Selects, Frölunda, Langnau, Mannheim, Ilves a domácí Davos, který bude obhajovat vítězství.

