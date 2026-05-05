Kempný se vrací do Česka, posílí Kladno

Kladenští Rytíři ulovili dalšího českého reprezentačního mazáka. V další sezoně bude modro-bílý dres oblékat reprezentační obránce Michal Kempný. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanleyova poháru s Washingtonem z roku 2018 hrál naposledy za švédský tým Brynäs, s Kladnem podepsal smlouvu na rok.
Do extraligy se Kempný vrací po jednom roce. Do loňska hrál tři sezony za pražskou Spartu. V minulosti oblékal hodonínský rodák v nejvyšší domácí soutěži také dres Komety Brno. Na kontě má i 277 zápasů v NHL včetně play-off. S českou reprezentací si zahrál na únorových olympijských hrách v Miláně a nyní se chystá na mistrovství světa ve Švýcarsku.
Za Kladno bude nastupovat pod vedením kouče Radima Rulíka, který předloni pomohl českým hokejistům ukončit čtrnáctileté čekání na světový titul. Po sezoně Rulík přejde od reprezentace k Rytířům.
„Budu se snažit přinést něco z těch zkušeností i do Kladna. Věřím, že se to podaří. Samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkony a nějakým způsobem pomoct týmu k úspěchu. Bude to o tvrdé každodenní práci a cestě v sezoně. Těším se na to,“ uvedl Kempný. Pro návrat ze Švédska domů se rozhodl kvůli rodině, protože starší syn půjde do školy.
„Jsme moc rádi, že se nám povedlo získat tak kvalitního obránce, jakým Michal rozhodně je. Do týmu přináší vítěznou mentalitu i zkušenosti z velkých zápasů. Věříme, že bude patřit k lídrům obrany,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.