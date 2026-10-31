David Pastrňák pomohl hokejistům Bostonu jednou brankou k domácí výhře 5:4 v prodloužení nad Chicagem a se 428 trefami se osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců. Na gól mu přihrál Pavel Zacha.
Pastrňák se prosadil ve 14. minutě, kdy ho Zacha vyslal do úniku a kapitán Bostonu osmým gólem v sezoně vyrovnal na 1:1. V tabulce střelců Bruins za sebe odsunul Patrice Bergerona a před ním už jsou pouze Phil Esposito (459) a Johnny Bucyk (545).
Boston poté nabral ztrátu 2:4, ale dokázal vyrovnat. V 54. minutě snížil Mason Lohrei a do prodloužení zápas poslal Morgan Geekie, který se trefil dvanáct sekund před koncem po velkém tlaku při power play.
O vítězství domácích rozhodl v 63. minutě Elias Lindholm. Boston díky němu uspěl po dvou porážkách, naopak Blackhawks promarnili šanci na první vítězství venku v probíhajícím ročníku.
Edmonton vyhrál 4:0 na ledě Islanders a jednou přihrávkou se na vítězství podílel Connor McDavid, který tak prodloužil svou bodovou sérii od začátku sezony na 14 zápasů. V čele produktivity NHL má na kontě osm branek a 29 asistencí. Dva góly Oilers vstřelil Ryan Nugent-Hopkins a druhé čisté konto za sebou vychytal Tristan Jarry. Dvě asistence zaznamenal Leon Draisaitl, který je s bilancí 12+14 v produktivitě soutěže druhý za McDavidem.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Chicago 5:4 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 – 1:0)
Branky: 14. Pastrňák (Zacha), 33. Mittelstadt, 54. Lohrei, 60. Geekie, 63. Lindholm – 7. a 24. Frondell, 50. Greene, 53. Bedard. Střely na branku: 32:41. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm (Boston), 2. Frondell (Chicago), 3. McAvoy (Boston).
Detroit – St. Louis 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Branky: 9. Compher, 21. Kolesar, 34. Raymond, 44. Finnie – 3. Dvorský, 40. Snuggerud, 49. Bučněvič, 53. Barron, 54. Kaskimäki. Střely na branku: 28:15. Diváci: 17 565. Hvězdy zápasu: 1. Barron (St. Louis), 2. Raymond (Detroit), 3. Snuggerud (St. Louis).
Nashville – Tampa Bay 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 1:1 – 0:0)
Branky: 48. a rozh. náj. Stamkos, 12. Schaefer, 21. Edström, 40. Struble – 14. Carlson, 21. Guentzel, 24. Hedman, 44. C. Geekie. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17 180. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nahsville), 2. Kučerov (Tampa), 3. Edström (Nashville).
New York Islanders – Edmonton 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky: 29. a 39. Nugent-Hopkins, 30. Podkolzin, 58. Dickinson. Střely na branku: 18:24. Diváci: 16 587. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Podkolzin, 3. Jarry (všichni Edmonton).