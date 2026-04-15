Pardubický Mandát k postupu do finále – stačil jediný gól

Pardubice v rozhodujícím sedmém semifinále play-off extraligy udolaly na domácím ledě pražskou Spartu 1:0, vyhráli sérii 4:3 na zápasy a potřetí za sebou postoupili do finále. V boji o první zisk titulu od roku 2012 se utkají od soboty s Třincem. Ve 14. minutě rozhodl o výhře vítěze základní části Jan Mandát, brankář Roman Will udržel podruhé v letošním play-off čisté konto.
Po základní části sedmá Sparta po zisku bronzových medailí v minulých dvou sezonách obsadila čtvrté místo. Na bronz dosáhly Karlovy Vary jako lépe umístěný vyřazený semifinalista.
Dynamo nastoupilo bez obránce Petera Čerešňáka a poprvé od prvního dílu série se vrátil do sestavy bek Daniel Gazda. Kouč Filip Pešán také zamíchal prvními třemi útoky.
Už po 24 sekundách mohla Sparta otevřít skóre a po Špačkově střele od modré čáry pomohla Willovi pravá tyč. Na druhé straně otestoval Kováře pardubický kapitán Sedlák. Velké šance ale dlouho chyběly. V polovině úvodní části po rychlém protiútoku domácí Mandát z levého kruhu zamířil vedle protější tyče.
V čase 13:10 se Dynamo dočkalo vedení. Krejčík ztratil puk před vlastní brankou a po Laukově přihrávce otevřel skóre střelou k levé tyči Mandát, který předtím sparťanského beka forčekingem rozhodil. Potom zahrozil domácí kapitán Sedlák. V závěru první části měl další možnost Východočechů po Irvingově ztrátě Kondelík, ale z pozice mezi kruhy minul branku.
Sparta se v druhé části tlačila za vyrovnáním, ale Willa nepřekonali Chlapík ani z úhlu Horák. Ve 25. minutě se mohl dostat do úniku Hyka, jenže ztratil stabilitu i rychlost a jeho střelu pardubický gólman bez problémů kryl. Domácí zahrozili Kondelíkovou tečí Tourignyho střely, která však minula branku. Potom si Kovář poradil s Kelemenovým pokusem.
V 31. minutě se sice střelou od modré čáry trefil do pravého horního rohu Kovářovy branky Košťálek, ale po trenérské výzvě Sparty hlavní sudí Jeřábek s Ondráčkem gól neuznali kvůli předchozí Červenkově hře vysokou holí. V závěru druhé části se dostala Sparta do přečíslení, ale Shoreovu přihrávku na Pavla Kousala stihl zachytit vleže Tourigny. Dynamo nabídlo po špatném střídání Spartě první přesilovku zápasu.
Po pauze navíc Dvořák vystřelil puk mimo hřiště a Spartě se naskytla na 20 sekund výhoda pěti proti třem. Už v klasické přesilovce trefil Irving z pravého kruhu protější tyč. Při plném počtu hráčů na ledě nepřekonal Willa ani Kryštof Hrabík. Kovář zlikvidoval Kelemenovu šanci po Červenkově přihrávce.
V 50. minutě trefil opět Kelemen z pravého kruhu bližší tyč. Vzápětí pomohla konstrukce branky i domácím, když se tam po Chlapíkově přihrávce odrazil puk od Krejčíkovy brusle. Pojistit náskok Dynama mohli Košťálek a Červenka. Na poslední dvě a půl minuty sáhla Sparta k power-play, ale pardubický tým těsný náskok udržel.
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka a nahrávka: 14. Mandát (Lauko). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček II – Hynek, Ondráček I. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.
Pardubice: Will – Košťálek, T. Dvořák, Gazda, Hájek, M. Tourigny, Ludvig, Mikliš – M. Kaut, L. Sedlák, Smejkal – Mandát, Kondelík, Lauko – Kelemen, Sobotka, Červenka – Vondráček, Poulíček, J. Stránský. Trenér: Pešán.
Sparta: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä – R. Horák, M. Špaček, Chlapík – Řepík, Shore, P. Kousal – Hyka, K. Hrabík, Dzierkals – Raška, Vesalainen, Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.
Pardubice si s Třincem zopakují finálovou sérii z roku 2024, kdy vyhráli Slezané 4:3 na zápasy. Celkově se Dynamo s Oceláři utká v play-off poosmé. V roce 1997 ve čtvrtfinále Východočeši vyhráli 3:1 na utkání, uspěli i v semifinále v roce 2003 (4:2) a také v roce 2010. Tehdy ve čtvrtfinále zvítězili 4:1. Třinec se proti Pardubicím radoval v roce 2014 v boji o semifinále (4:1) a o čtyři roky později ve čtvrtfinále (4:3). V roce 2023 uspěl ve čtvrtfinále Třinec (4:3).
Pardubice útočí na sedmý titul po letech 1973, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012. Stejně tak Třinec, který se stal mistrem v letech 2011, 2019 a 2021 až 2024.
Program finále play-off hokejové Tipsport extraligy
Sobota 18. dubna – 1. zápas: 17:30 HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec (vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5, 4:2, 5:3, 2:3).
Neděle 19. dubna – 2. zápas: 17:00 HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec.
Středa 22. dubna – 3. zápas: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice.
Čtvrtek 23. dubna – 4. zápas: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice.
Neděle 26. dubna – případný 5. zápas: HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec.
Úterý 28. dubna – případný 6. zápas: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice.
Čtvrtek 30. dubna – případný 7. zápas: HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec.