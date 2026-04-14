Kaut: Na tuto sérii se čekalo devatenáct let. Zápas číslo sedm si zaslouží

Pardubický útočník Martin Kaut sice otevřel šestý semifinálový duel proti Spartě, nakonec ale musel se svým týmem spolknout hořkou porážku 2:3. O druhém finalistovi tak rozhodne až sedmé utkání, které si ale podle Kauta napínavá série zasloužila.
„Je to těžká porážka, ale všichni jsme věděli, že to nebude lehká série. Čekalo se na ni devatenáct let a myslím si, že si zápas číslo sedm zaslouží. A co víc si jako hokejista můžete přát než sedmý zápas play-off? Chce ho hrát každý, je to zápas o vše,“ řekl Kaut, jenž se prosadil v přesilové hře v závěru první třetiny.
V úvodní dvacetiminutovce byli lepší hosté, ve druhé Sparta a ve většině třetí části zase Dynamo. „To je gólama. Na konci první třetiny jsme ho dali my, Sparta pak rychle otočila a byla druhou třetinu zápasu lepší. Pak si myslím, že jsme byli lepší my, ale musíme takhle hrát celých šedesát minut a ne jenom půlku zápasu. Zregenerujeme a ve středu nás čeká nejdůležitější zápas sezony,“ podotkl šestadvacetiletý útočník.
Kaut litoval, že Pardubice opět potvrdily, že se jim druhé třetiny nedaří. „Máme s nimi problém celou sezonu. Teď doma se toho musíme vyvarovat. Jak říkám: nikdo nečekal, že série bude 4:0. Myslím si, že sedmý zápas je spravedlivý,“ řekl.
„Na obou stranách fungovaly přesilové hry, které byly velmi nebezpečné. Hra se přelívala. První třetina byla slušná z naší strany, ve druhé zase tahala za delší konec domácí Sparta. Ve třetí třetině byla zase trošku větší aktivita na straně našeho týmu. A byla otázka, jestli někdo udělá chybu, a bohužel jsme ji udělali my,“ komentoval šestý duel trenér Filip Pešán.
Fakt, že budou mít Východočeši ve středu výhodu domácího prostředí, Kaut moc neřešil. „Myslím si, že to je úplně jedno. Každý půjde na krev a je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Fanoušci nám ale určitě hodně pomohou a každý z nás se bude snažit odehrát svůj nejlepší zápas sezony,“ slíbil.