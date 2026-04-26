Pardubice jsou titulu blíže, Třinec porazily 2:1

Hokejisté Pardubic porazili v pátém finále play-off extraligy doma Třinec 2:1 a jediné vítězství je dělí od zisku prvního titulu od roku 2012. Obhájce stříbra z minulých dvou ročníků a vítěz základní části vedl od 3. minuty, kdy v přesilové hře otevřel skóre Jáchym Kondelík. Ve 44. minutě vyrovnal Andrej Nestrašil. V čase 58:44 rozhodl kapitán Lukáš Sedlák.
Na sedmý triumf v historii může Dynamo dosáhnout v případě úspěchu v úterním utkání na ledě Ocelářů. Ti se pokusí udržet naději na šestý titul z posledních sedmi dohraných sezon a vynutit si čtvrteční rozhodující duel v Pardubicích.
Do první šance se dostal hned v úvodu pardubický Červenka, ale Kacetla nepřekonal. Ve druhé minutě ale šel pykat třinecký Hudáček, který zasáhl vysokou holí Kauta a sudí Mejzlík se Šírem potvrdili podle videa trest na dvě plus dvě minuty. Po 64 sekundách Dynamo první výhodu využilo, když po Sedlákově přihrávce zamířil v čase 2:49 Kondelík do odkryté branky.
V 25. minutě měl při Čerešňákově vyloučení šanci na vyrovnání Flynn, ale Will zasáhl. Po skončení oslabení na druhé straně zahrozil Mandát, ale Kacetla nepřekonal. Další příležitost domácích měl po Fejesově akci Vondráček. Při Ciencialově vyloučení za vyhození puku mimo hřiště neuspěl Kaut, potom ztroskotal na Kacetlovi s bekhendovým blafákem Sedlák a Červenka netrefil z pravého kruhu odkrytou branku.
V čase 43:24 se Třinec dočkal vyrovnání. Kondelík zůstal ležet v obranném pásmu a kombinaci bratří Michala a Ondřeje Kovařčíkových zakončil u pravé tyče za bezmocného Willa Nestrašil. Kacetl si poradil s ránou Tourignyho i tečovaným pokusem Smejkala.
Při vyloučení Michala Kovařčíka měl dvě šance Smejkal. Nejdříve se mu před odkrytou brankou odrazil puk od bruslí mimo branku. Potom prostřelil Kacetla mezi betony, Musil ale stihl puk odvrátit. Odpálil jej ale do hlediště a šel pykat. Oceláři ale odolali i v dalším oslabení včetně deseti sekund ve třech proti pěti.
Dynamo rozhodlo 76 sekund před koncem, kdy se po tlaku dostal k puku před brankovištěm Sedlák a forhendem ho poslal za Kacetla. Skóre 2:1 se nezměnilo ani v závěrečné power-play hostů.
HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 3. Kondelík (L. Sedlák, Červenka), 59. L. Sedlák – 44. A. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Kovařčík). Rozhodčí: Mejzlík, Šír – Hynek, Zíka. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 3:2.
Pardubice: Will – M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Hájek, Košťálek, Mikliš – Lauko, L. Sedlák, Červenka – Kelemen, Kondelík, Smejkal – M. Kaut, Sobotka, Mandát – Vondráček, Poulíček, Fejes – J. Stránský. Trenér: Pešán.
Třinec: Kacetl – Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, Nedomlel, D. Musil – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Daňo, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský, Cienciala, Kubiesa. Trenér: Žabka.