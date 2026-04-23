Prospali jsme začátek. Nemá cenu se v tom babrat, řekl o porážce Sedlák

Finále extraligy je po dalším utkání v Třinci nerozhodné 2:2 na zápasy. Pardubicím nepomohl nepovedený začátek utkání, po kterém se snažily dotáhnout stav. Podle kapitána Lukáše Sedláka nejsou ale hráči Dynama nijak skleslí.
„Hrajeme finále, je to 2:2. Vyhráli dva zápasy, stejně jako my předtím. Čeká nás další utkání, tohle skončilo, nemá cenu se v něm babrat. Nikdo nepřijel s tím, že to bude 4:0. Chtěli jsme vyhrát, ale nejsme špatní z toho, že se to nepovedlo,“ řekl Sedlák, který prožil s Dynamem v minulých dvou letech finálové porážky po sedmizápasových bitvách. Nejprve právě s Třincem a loni s Kometou Brno.
Pardubičtí po dvou domácích vítězstvích nedokázali udělat další krok k triumfu, na který čekají od roku 2012. „Samozřejmě je to škoda, ale to je za námi. Odehrál se další zápas, chtěli jsme ho zvládnout a nezvládli. Jdeme do dalšího utkání s tím, že ho chceme zvládnout, nic víc nás nezajímá,“ prohlásil Sedlák.
Nepovedený začátek týmu podrazil nohy
Jeho tým už ve 3. minutě prohrával 0:2, ale do poloviny zápasu srovnal krok. „Prospali jsme začátek, po dvou chybách nám dali dva góly. Výsledek jsme dotáhli na 2:2 ještě v první třetině, což bylo důležité. Pak už bylo utkání vyrovnané a o tom, kdo dá třetí gól. Šance byly na obou stranách,“ konstatoval Sedlák.
Byl u obou branek svého týmu. V deváté minutě snížil střelou od modré čáry na 1:2 a za 88 sekund v přesilové hře po jeho přihrávce vyrovnal Roman Červenka. „Myslím, že Kelo (Miloš Kelemen) vybojoval puk za brankou, což bylo nejdůležitější. Přišla mi přihrávka na modrou čáru. Nejdřív jsem chtěl střílet hned, ale viděl jsem, že je Libor (Hájek) volný, a že když mi nahraje zpátky, můžu střílet z voleje. Naštěstí mě pochopil, nahrál zpátky, já jsem se snažil obstřelit hráče. Myslím, že tam byli tři na screenu, střela propadla,“ popsal Sedlák svůj gól.
S Červenkou to byla klasická spolupráce. „Takové věci jsme párkrát sehráli v základní části. Našel si volný prostor, pro mě to nebylo tolik složitý najít ho zpátky,“ komentoval Sedlák souhru dvou nejproduktivnějších hráčů play-off.
Sám je terčem zákroků protihráčů a několikrát schytal i údery na hlavu. Jeden z nich inkasoval v druhé polovině druhé třetiny před vítězným gólem Davida Musila, kdy si na něj za brankou Třince počíhali Patrik Koch s Tomášem Kundrátkem. „Myslím, že jsem měl hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Tak jsem to viděl. Nevím, jak to vypadalo na kamerách, na hřišti. Je to můj pocit. Pak se hrálo dál, byl jsem delší dobu na střídačce, úplně vliv to nemělo,“ uvedl Sedlák.
„Cítím se jako po několika úderech na hlavu. Není to příjemné, ale není v mé moci to ovlivnit. Moje práce je jít na další střídání, odvést maximum. To je play-off, patří to k němu. Musím hrát dál. Jestli se zapíská, nebo ne, není moje věc. Chci se soustředit na sebe, jde to mimo mě, i když mě to samozřejmě někdy rozčílí. Na střídačce se oklepu. Nic jiného vám nezbývá. Tohle není na mně. Musím jít na další střídání, hrát pořád stejně. Asi se musíte zeptat jinde,“ přemítal Sedlák.
Na rozdíl od Třince, který v závěru středečního duelu sáhl k power-play za stavu 2:4 a vynutil si dvěma góly prodloužení, Dynamo naopak při hře bez gólmana inkasovalo. „Šest na pět je někdy vabank. Dobře nás chvíli drželi u nás v pásmu, pak jsme měli ještě přesilovku, kde nějaké dobré střely byly. Samozřejmě někdy je konec i o štěstí, jestli se vám puk poodráží, propadne. Tentokrát se to nestalo,“ dodal Sedlák.