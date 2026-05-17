O volném dnu se vydalo na led devět hráčů, trenéři se zapojili do baga

Po dvou večerních zápasech ve dvou dnech naordinoval trenérský štáb na nedělní odpoledne hokejistům na mistrovství světa jen dobrovolný trénink. Ve vedlejší hale BCF Arena vyjelo na led devět českých reprezentantů. Lehce přes půl hodiny byli v akci brankáři Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča, obránci Jan Ščotka s Tomášem Galvasem a útočníci Matěj Blümel, Jan Mandát, Jiří Černoch a Michal Kovařčík. Ostatní zvolili posilovnu a regeneraci na hotelu.
Na řadu přišlo i bago, hra ve čtyřech proti čtyřem s jedním gólmanem na třetině hřiště, jindy tradiční zpestření po skončení tréninku. Jen šestici přítomných bruslařů do pole doplnili asistenti Tomáš Plekanec a Marek Židlický.
Třiačtyřicetiletý někdejší útočník Plekanec hrál se Ščotkou, Černochem a Mandátem, druhé kvarteto tvořili devětačtyřicetiletý bývalý bek Židlický, Galvas, Kovařčík a Blümel. Oba bývalí repezentanti ukázali, že nic neztratili ze svého umění. A vysloužili si slova uznání od současných reprezentantů.
„Dobrý, vyhráli jsme 3:0,“ hlásil Mandát. „Užívám si to tady každý den. Být s takovými ikonami na ledě a zahrát si s nimi bago je něco neskutečného. Pleky i Židla by mohli klidně ještě hrát extraligu. Jsou to skvělí hráči, je vidět, že to mají pořád v ruce,“ ocenil Mandát, extraligový šampion s Pardubicemi.
„Teď mě tady Pleky v bagu pěkně vodil, takže asi tak... Pořád to mají v ruce, jsou to extra hráči. Je prostě vidět, proč měli kariéru, jakou měli,“ ocenil Kovařčík.
Po sobotní porážce se Slovinci 2:3 v prodloužení se hráči snažili vyhnat překvapivé zaváhání z hlav a už se plně soustředit na další zápas, který je čeká v pondělí od 20:20 proti Švédsku.
„Pomůže i třeba procházka s kluky kolem hotelu, na čerstvý vzduch... Víme, že co se stalo včera, se v médiích bude propírat. Snažíme se hodně limitovat i sociální sítě, víme, co nás tam čeká, že to není nic hezkého. Od toho se snažíme oprostit. Turnaj je rychlý, tady není čas přemýšlet nad včerejškem,“ uvedl Mandát.