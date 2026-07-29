Sparta začala přípravu se všemi posilami. Další příchody? Jen bychom teď vířili vodu, říká Augusta

Pod vedením nového trenéra Patrika Augusty a s posilami do útoku Matějem Blümelem a Jiřím Sekáčem začali hokejisté Sparty Praha přípravu na novou sezonu. V ní by holešovický tým, v jehož kádru jinak nedošlo k zásadním změnám, rád vylepšil loňské čtvrté místo a v ideálním případě ukončil dvacetileté čekání na titul.
„Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ni dívají. Mluví se o tom. Dvacet let je samozřejmě dlouhá doba, spousta top týmů to má i v NHL. A možná to bude o to větší tlak,“ řekl po středečním tréninku Augusta, který v posledních třech letech působil u reprezentační dvacítky a na mistrovstvích světa s ní získal dva bronzy a jedno stříbro.
„Byl bych alibista, kdybych říkal, že nechceme vyhrát. Ale myslím si, že nejsme jediní v lize. A nebudu tady stát a otevřeně říkat, že to vyhrajeme. Ta cesta je strašně dlouhá, je spousta faktorů, které ji ovlivňují. Je to výzva pro mě i pro hráče a všichni vědí, o co se hraje,“ doplnil šestapadesátiletý kouč, jenž už v extralize vedl Mladou Boleslav a Liberec.
Na tréninku měl spolu se svými novými asistenty Ladislavem Šmídem, Tomášem Netíkem a koučem brankářů Michalem Neuvirthem poprvé k dispozici pět formací. Scházeli pouze zranění útočníci Roman Horák, Pavel Kousal a Adam Raška, kteří se do přípravy zapojí později.
K dispozici má prakticky stejný kádr, který loni vybojoval čtvrté místo poté, co v rozhodujícím sedmém semifinále podlehl o jediný gól pozdějším šampionům z Pardubic. V letní přestávce navíc holešovický tým posílili útočníci s reprezentačními zkušenostmi Blümel a Sekáč.
O dalším posilování se nyní neuvažuje
„Jsou to výborní hokejisté a zase posunou tým o kousíček výš. Ale tu energii musejí přinášet všichni hráči. A sami jste viděli, jak makal třeba kapitán Filip Chlapík. Tohle potřebujeme od každého hráče. A když půjdou tihle lídři příkladem, tak se nebojím, že by to někdo z nich nedělal,“ uvedl Augusta na adresu nových tváří. Mezi posily řadí i finského obránce Mikaela Seppälu, který ze zdravotních důvodů vynechal většinu předchozí sezony. I proto už o dalším posilování nepřemýšlí.
„Přivádět dalšího dobrého hokejistu do týmu dobrých hokejistů mi přijde, že bychom akorát vířili vodu, že jsme někoho přivedli. Pokud bude na trhu hráč, o kterém víme, že bude rozdílový, tak budeme dělat první poslední, abychom ho dostali. Ale musíte taky věřit týmu. Musíte dát důvěru hráčům. A všichni z nich jsou tady z nějakého důvodu. Nejsou tady z leknutí,“ prohlásil Augusta.
První přípravný zápas odehrají Pražané 11. srpna, kdy se představí v Litoměřicích. Generálkou na start extraligy bude souboj s Karlovými Vary 10. září. Do nejvyšší soutěže Sparta vstoupí o šest dnů později v Olomouci.
Program přípravných zápasů Sparty:
Program přípravných zápasů Sparty:
Úterý 11. srpna: Litoměřice – Sparta (18:00)
Čtvrtek 13. srpna: Mladá Boleslav – Sparta (17:30, Poděbrady)
Středa 19. srpna: Sparta – Vítkovice (17:30)
Čtvrtek 20. srpna: Sparta – Vítkovice (uzavřeno pro veřejnost)
Pátek 28. srpna: Graz – Sparta (turnaj Energie Steiermark Trophy v Grazu, 19:30)
Sobota 29. srpna: Slovan Bratislava – Sparta (turnaj Energie Steiermark Trophy v Grazu, 19:30)
Čtvrtek 3. září: Kladno – Sparta (18:00)
Čtvrtek 10. září: Karlovy Vary – Sparta (17:00)