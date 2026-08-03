Podle Zábranského bude prvním soupeřem Komety v nové aréně Sparta

Kometa Brno bude působit v nové multifunkční hale na Výstavišti počátkem roku 2027. Majitel klubu Libor Zábranský oznámil, že první zápas odehrají Brňané 10. ledna proti Spartě. Do té doby budou Jihomoravané nadále využívat Winning Group Arenu.
„Ve čtvrtek jsme měli dost zásadní jednání o našem působení v nové aréně. Ještě je potřeba doladit rozpis akcí, které na hale budou, a sladit je s termínovkou extraligy. Myslím si, že nic nebrání tomu, abychom 10. ledna příštího roku mohli v nové aréně odehrát první zápas se Spartou,“ řekl Zábranský.
Majiteli klubu se tím splní sen a přání, o jehož uskutečnění bojoval více než deset let. „Ta cesta byla dlouhá. Nyní je hala před dokončením. Nepochybuji o tom, že nová aréna posune Kometu dál. Naše marketingové oddělení eviduje obrovské množství zájemců o místa na sezení od rodin a jednotlivců z celé jižní Moravy. To nám otevírá nové cesty k práci s fanoušky. Nová aréna nám v tom strašně moc pomůže,“ prohlásil Zábranský.
Druhá největší hala v Česku bude mít pro hokejové zápasy kapacitu 12 714 míst a na kulturní akce ještě o 600 více. Vše na sezení. „V Rondu máme nyní tři tisíce míst (z celkové kapacity 7700) na stání, což je zejména pro malé děti neřešitelné. Moc toho neuvidí. V nové hale nám tyto starosti odpadnou. Minulý týden jsem se byl v aréně podívat, stoupl jsem si na střídačku, a když jsem viděl ten kotel, tak se těším už teď,“ líčil s úsměvem Zábranský.
V souvislosti se stěhováním do nového prostředí se změní i ekonomické poměry v klubu, ale Zábranský se na téma klubového rozpočtu nechtěl bavit. Uvedl ale, že Kometa bude mít v nové hale jasný přehled o tom, kolik peněz ji bude provoz stát a kolik z toho bude mít zisk.
„Nechci mluvit o obchodních detailech, VIP zónách a podobně. To podléhá nějakému úzu v rámci smluv. Ale v obecné rovině řeknu, že peníze z každého prodaného sedadla či vstupenky půjdou na účet Komety. Nikdo nebude obchodovat s lístky na Kometu, aniž bychom z toho neměli ideálně sto procent. Rozpočet se z něčeho naplnit musí, jinak to nejde,“ konstatoval Zábranský.
Novou multifunkční halu staví město s pomocí dotací a úvěru od září 2023. Původně měla být hotová letos v létě. Výstavba se postupně prodražila až zhruba na 4,7 miliardy korun, vnitřní vybavení přijde na dalších asi 600 milionů. Novou arénu připravují také Pardubice, ambiciózní stavba pro více než 22 tisíc diváků by měla být připravena až v roce 2029. Částka se vyšplhala z původních zhruba 10,5 miliardy korun na 12,5 miliardy.