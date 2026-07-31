Velká posila pro Pardubice. Z NHL se do mateřského klubu vrací Nosek

Extraligové Pardubice hlásí velkou posilu. Do svého mateřského klubu se po úspěšné kariéře v NHL vrací útočník Tomáš Nosek. Třiatřicetiletý hráč je vítězem Stanleyova poháru z roku 2025.
„Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů. Dynamo jsem sledoval každý rok. Když se tu hrála baráž, nebylo to jednoduché. Jsem rád, že přišel silný majitel, který to zvednul a dostal Pardubice tam, kam patří,“ řekl Nosek.
„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Tohle všechno se mu podařilo možná jako jedinému českému hráči,“ uvedl majitel Pardubic Petr Dědek.
Nosek v NHL odehrál v základní části 514 utkání s bilancí 47 branek a 73 asistencí. V play-off přidal 17 bodů (6+11) v 68 utkáních. Hrál za Detroit, Vegas, Boston, New Jersey a naposledy za Floridu. Kvůli zdravotním problémům vynechal podstatnou část poslední sezony.
Pardubický rodák před svým odchodem odehrál za Východočechy v extralize 142 zápasů, v nichž vstřelil 28 branek a přidal 42 asistencí. Titul získal v sezoně 2011/12, kdy hrál i za juniorku Pardubic a prvoligový Hradec Králové.
Nosek je další výraznou posilou úřadujícího mistra. V letní přestávce Pardubice angažovaly reprezentační útočníky a mistry světa z roku 2024 Davida Tomáška a Matěje Stránského.