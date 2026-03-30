Nezapomenutelný Zachův zápas. Útočník Bostonu řídil obrat a překonal metu 400 bodů v NHL

Dvěma góly a asistencí režíroval důležitou otočku v boji o play-off. Pavel Zacha se třemi body podílel na výhře Bostonu 4:3 po samostatných nájezdech proti Columbusu. Český útočník zároveň pokořil hranici 400 bodů v základní části. Bruins si tak upevnili pozici na postupovém místě do vyřazovacích bojů.
Boston do zápasu v Columbusu nevstoupil ideálně a po dvou třetinách prohrával o tři branky. Ve třetím dějství ale začal úřadovat Zacha a dovedl Bruins k velkému obratu. „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, ale našli jsme cestu, jak to zlomit, a došli jsme si pro cennou výhru,“ řekl Zacha.
Ve 46. minutě český centr připravil branku pro Charlieho McAvoye, další dva góly pak vstřelil sám. Dvě minuty po McAvoyově trefě v početní výhodě snížil na 2:3 a v čase 59:49 znovu udeřil v přesilovce a poslal zápas do prodloužení.
Český útočník v posledních 13 duelech nasázel 13 branek a s 59 body vyrovnal své kariérní maximum. „Je to o celém týmu. Kompletně jsme změnili způsob, jakým hrajeme, jakým za sebe bojujeme, a projevuje se to,“ doplnil Zacha, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Boston vyhrál páté z posledních šesti utkání a přiblížil se postupu do play-off. Z první divoké karty má šestibodový náskok před Ottawou, která je na první nepostupové pozici. „Dneska jsme ukázali, proč jsme tam, kde jsme. Kluci se postavili jeden za druhého a dokázali otočit ohromně důležitý zápas. Vypadalo to přitom ztraceně,“ řekl trenér Marco Sturm.
Dva body před Bostonem se drží Montreal. Canadiens s blížícím se play-off nabrali výbornou formu a vyhráli už popáté za sebou. Velký podíl na tom má i brankář Jakub Dobeš. Z posledních pěti startů dovedl Montreal ke čtyřem výhrám a ani jednou nepustil za svá záda více než dva góly. Ve všech pěti zápasech udržel úspěšnost nad 92,5 procenta a potvrdil rostoucí formu.
V duelu s Carolinou se blýskl 34 zákroky, úspěšností přesahující 97 procent a stal se první hvězdou zápasu při výhře 3:1. „Je to fantastický brankář a znovu to potvrdil. Pokaždé, když nastoupí, nás dokáže podržet. Nebyli jsme lepším týmem, ale on nám dal šanci vyhrát,“ chválil Dobeše autor dvou gólů Nick Suzuki.
V boji o play-off zůstala i Philadelphia, která z 11. místa ztrácí pouhé dva body na osmý Columbus a sedmý Pittsburgh. V neděli Flyers porazili Dallas 2:1 v prodloužení, brankář Daniel Vladař ale dění sledoval jen ze střídačky. Jeho náhradník Samuel Ersson pomohl k výhře 17 zákroky a jednou asistencí.
Ve výborném vstupu do NHL pokračuje slovenský útočník Adam Sýkora. Jednadvacetiletý mladík naskočil v dresu New Yorku Rangers do třetího duelu a podruhé za sebou se radoval z gólu. Při výhře 3:1 nad Floridou v 25. minutě otevřel skóre.
„Má fantastickou energii, je to nakažlivé. Působí, jako by nikdy v životě neměl špatný den, je to opravdu skvělý kluk,“ chválil mladého útočníka z Piešťan trenér Rangers Mike Sullivan.
Výsledky NHL
NY Rangers – Florida 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Branky: 46. Sýkora, 52. Sheary, 57. Fox – 60. Samoskevich. Střely na branku: 21:28. Diváci: 17 244. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Sheary, 3. Fox (všichni Rangers).
Tampa Bay – Nashville 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Branky: 34. Guentzel, 45. Hagel, 47. Perry – 29. Kemell, 45. F. Forsberg. Střely na branku: 28:31. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Hagel, 3. Johansson (všichni Tampa Bay).
Columbus – Boston 3:4 po sam. nájezdech (3:0, 0:0, 0:3 – 0:0)
Branky: 7. Jenner, 8. Marchment, 20. Coyle – 49. a 60. Zacha, 47. McAvoy (Zacha), rozhodující sam. nájezd Arvidsson. Střely na branku: 24:38. Diváci: 18 684. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Zacha (oba Boston), 3. Marchment (Columbus).
Carolina – Montreal 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Branky: 9. Svečnikov – 27. a 40. Suzuki, 38. Caufield. Střely na branku: 35:18. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 97,1 procenta. Diváci: 18 551. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Suzuki, 3. Caufield (všichni Montreal).
New Jersey – Chicago 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Branky: 55. a 60. J. Hughes, 12. C. Brown, 36. Nemec, 55. Hamilton – 14. a 51. Nazar, 5. Michejev. Střely na branku: 40:31. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Nazar Chicago), 3. Hamilton (New Jersey).
Philadelphia – Dallas 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 30. Konecny, 64. Zegras – 38. Hyry. Střely na branku: 30:18. Diváci: 19 120. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Ersson (oba Philadelphia), 3. DeSmith (Dallas).