Martin Nečas přidal v NHl v dresu Colorada další trefu, přesto lídr soutěže padl doma s Nashvillem 3:7. Výhru Predators řídil hattrickem a asistencí Ryan O´Reilly. Anaheim s Lukášem Dostálem v brance zvítězil na ledě Los Angeles 3:2 po nájezdech. Český gólman si připsal 26 zákroků a v rozstřelu chytil dva ze tří nájezdů. Carolina roznesla na svém ledě Floridu 9:1. Vysoké vítězství nad obhájcem Stanleyova poháru režíroval Nikolaj Ehlers, který vstřelil tři góly a na jeden přihrál.
Nečasův gól Coloradu k výhře nepomohl, Carolina nasázela Floridě devět branek
Nečas snížil v úvodu třetí třetiny švihem z mezikruží na 3:4. Více už nedovolil Juuse Saros, který v zápase zneškodnil 39 střel. Nashville zpečetil výhru třemi trefami v závěrečných pěti minutách, přičemž dvakrát skóroval při hře domácích bez brankáře.
Coloradu nestačily ani dva góly Brocka Nelsona, který vyrovnal na 1:1 a 2:2. O´Reilly měl na kontě hattrick už v 34. minutě. Po třech bodech nasbírali ještě jeho spoluhráči Filip Forsberg (1+2) a Roman Josi (0+3).
Anaheim prohrával 0:2. Dostála překonal v úvodu utkání z přečíslení Quinton Byfield a náskok zvýšil ve 32. minutě Joel Armia střelou z levého kruhu bez přípravy. Ducks smazali manko ještě v prostřední třetině, ve které se prosadil Ryan Strome a Tim Washe.
Český gólman inkasoval jako první i v rozstřelu, ale chytil nájezdy Adriana Kempeho a Kevina Fialy. Jeho protějšek Darcy Kuemper nestačil na pokusy Becketta Senneckeho a Masona McTavishe, který rozhodl.
Dostál obdržel v závěru druhé třetiny dvouminutový trest za opuštění brankoviště. Na opačné straně se před Kuemperem strhla mela, do které se gólman Los Angeles zapojil. Český brankář vyjel směrem k červené čáře, než se otočil zpátky.
V Carolině dlouho nic nenasvědčovalo, že by zápas skončil debaklem. Skóre bylo ještě ve 34. minutě nerozhodně 1:1.
Domácí odskočili Floridě dvěma góly pře druhou přestávkou a výhru zvýraznili ve třetí třetině, kterou ovládli 6:0. Ehlers nastřílel první hattrick za Hurricanes, s nimiž podepsal před sezonou šestiletý kontrakt z pozice volného hráče.
Výsledky NHL
Detroit – San Jose 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Branky: 7. DeBrincat, 27. Compher, 45. Larkin, 59. Kasper – 10. W. Smith, 22. Graf. Střely na branku: 25:22. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Kasper, 2. Larkin, 3. Raymond (všichni Detroit).
Carolina – Florida 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)
Branky: 19., 52. a 54. Ehlers, 52. a 59. Hall, 34. Jankowski, 37. Nikišin, 45. Svečnikov, 59. Robinson – 22. Balinskis. Střely na branku: 35:16. Diváci: 18 319. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Nikišin, 3. Jankowski (všichni Carolina).
St. Louis – Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 – 0:0)
Branky: 18. Neighbours, 18. Bjugstad, rozhodující sam. nájezd Kyrou – 30. Kučerov, 32. Bjorkstrand. Střely na branku: 21:36. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Hofer (St. Louis), 2. Kučerov (Tampa Bay), 3. Kyrou (St. Louis).
Colorado – Nashville 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Branky: 2. a 12. Nelson, 42. Nečas – 1., 8. a 34. O´Reilly, 39. Bunting, 56. F. Forsberg, 58. Stamkos, 58. McCarron. Střely na branku: 42:30. Diváci: 18 143. Hvězdy zápasu: 1. O´Reilly, 2. F. Forsberg, 3. Saros (všichni Nashville).
Los Angeles – Anaheim 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0)
Branky: 2. Byfield, 32. Armia – 33. R. Strome, 35. Washe, rozhodující sam. nájezd McTavish. Střely na branku: 28:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke (Anaheim), 2. Armia (Los Angeles), 3. R. Strome (Anaheim).