Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól při výhře Bostonu 3:0 nad Detroitem. Druhá branka Bruins padla po asistenci Davida Pastrňáka. Lukáš Dostál kryl 24 střel a dovedl Anaheim k výhře 3:1 nad Dallasem a byl zvolen nejlepším hráčem úterního zápasu. O první nulu v sezoně přišel v 58. minutě. Jeho spoluhráč Radko Gudas přihrál na úvodní gól utkání. Karel Vejmelka pomohl devatenácti zákroky k vítězství Utahu 6:1 nad Torontem.
Zacha, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, otevřel skóre ve 31. minutě střelou z mezikruží pod horní tyč a připsal si čtrnáctou trefu sezony.
„Snažil jsem se vypálit nejtvrději, jak jen to šlo, a jsem šťastný, že puk skončil v síti,“ řekl Zacha po druhé výhře Bostonu za sebou bez inkasované branky.
„Hrajeme dobře z obrany a jsme schopni vyhrávat vyrovnané zápasy. Myslím si, že to jsou dvě věci, na které můžeme být od začátku sezony hrdi,“ doplnil.
V úvodu třetí třetiny zvýšil náskok Bostonu Fraser Minten, který po přihrávce Charlieho McAvoye zakončil souhru do prázdné branky. U gólu zaznamenal druhou asistenci Pastrňák. Výhru zpečetil Mark Kastelic při risku Detroitu bez brankáře.
Pastrňák, který se v historické klubové produktivitě osamostatnil na sedmém místě od Bobbyho Orra. Havířovský rodák má na kontě 889 bodů (410+479). „Je to opravdu výjimečný hráč,“ řekl o Pastrňákovi trenér Bostonu Marco Sturm.
„Věci, které na ledě předvádí, jsou úžasné a mnoho hráčů je neumí. Bylo jen otázkou času, kdy se posune pořadím výš, a předstihnout takového borce, jakým byl Orr, je skvělé. A nejlepší je, že v Bostonu nekončí. Ještě o něm bude nějaký čas mluvit,“ konstatoval kouč.
Zachu předčil při vyhlášení hvězd pouze Jeremy Swayman, který zastavil všech 24 střel. Americký gólman udržel čisté konto poprvé v sezoně a i díky jeho výkonu vyhrál Boston počtvrté v řadě.
Dostál si připsal první vítězství od 20. prosince, přičemž v posledních šesti startech od úvodní minuty inkasoval vždy alespoň čtyřikrát.
V úterý jej ale o čisté konto připravil až při hře Dallasu bez brankáře Roope Hintz, který střelou z kruhu nad vyrážečku snížil na 1:2.
Oba předchozí vzájemné zápasy Anaheimu s Dallasem skončily přestřelkou, ve kterých padlo jedenáct a dvanáct gólů. Tentokrát ale dominovaly obrany.
Skóre otevřel ve 24. minutě švihem z mezikruží Chris Kreider, druhou asistenci si u akce připsal Gudas. Na 2:0 zvýšil Beckett Sennecke v čase 52:03.
Na kontaktní gól Hintze odpověděl v závěrečných sekundách Jacob Trouba. Kalifornský klub tak zastavil hrozivou sérii proher na čísle devět.
„Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví. Trvalo nám ale dlouho, než přišla další výhra. Doufám, že je temné období už za námi a že můžeme na tomto vítězství stavět,“ konstatoval Dostál.
Utah rozhodl o výhře ve druhé třetině, ve které odskočil třemi góly na 4:0. Po třech bodech si připsali Dylan Guenther (2+1) a Jack McBain (1+2), první dvě hvězdy utkání.
Vejmelka ztratil naději na druhou nulu v sezoně ve 44. minutě, ve který Calle Järnkrok snížil na 1:4. Víc ale český gólman Torontu nedovolil a připsal si 21. výhru sezony. V této statistice vévodí všem brankářům NHL.
Aktuálně nejlepší formu má Tampa Bay, která zvítězila v Pittsburghu 2:1 po nájezdech a vyhrála jedenáctý zápas v řadě. Série ji vynesla do čela Východní konference, kterou vede o bod před Carolinou a Detroitem. Rozstřel rozhodl Nikita Kučerov.
Trenér Rick Bowness prožil vítězný debut na lavičce Columbusu. Pod jeho vedením porazili Blue Jackets doma Calgary 5:3. Vítězný gól dal v předposlední minutě Boone Jenner. Premiéru zpříjemnil novému kouči dvěma góly Charlie Coyle a třemi body Zach Werenski (1+2).
Connor McDavid přihrál na dva góly a bodoval ve dvacátém utkání v řadě, ale s Edmontonem prohrál v Nashvillu 3:4 v prodloužení. O výhře Predators rozhodl obránce Roman Josi, který otočil dvěma góly stav 2:3.
Výsledky úterních zápasů NHL
Boston – Detroit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 31. Zacha, 44. Minten (Pastrňák), 57. Kastelic. Střely na branku: 41:24. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Zacha, 3. Arvidsson (všichni Boston).
Utah – Toronto 6:1 (1:0, 3:0 ,2:1)
Branky: 26. a 27. Guenther, 4. Carcone, 36. Peterka, 54. McBain, 57. But – 44. Järnkrok. Střely na branku: 40:20. Brankář Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval jeden gól z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 95 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. McBain, 3. But (všichni Utah).
Anaheim – Dallas 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky: 24. Kreider (Gudas), 53. Sennecke, 60. Trouba – 58. Hintz. Střely na branku: 25:25. Brankář Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procent. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Kreider, 3. Sennecke (všichni Anaheim).
Ottawa – Vancouver 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 16. Zub, 16. Spence – 42. E. Pettersson. Střely na branku: 40:20. Diváci: 15 801. Hvězdy zápasu: 1. Meriläinen (Ottawa), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Zub (Ottawa).
Pittsburgh – Tampa Bay 1:2 po nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 58. Malkin – 55. Moser, rozhodující nájezd Kučerov. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14 546. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Moser (oba Tampa Bay), 3. Šilovs (Pittsburgh).
Washington – Montreal 3:2 v prodloužení (0:1, 0:1, 2:0 – 1:0)
Branky: 46. a 59. Frank, 65. McMichael – 9. Anderson, 28. Gallagher. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Frank, 2. McMichael, 3. Sandin (všichni Washington).
Columbus – Calgary 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Branky: 14. a 60. Coyle, 4. Fabbro, 45. Werenski, 59. Jenner – 32. Frost, 40. Andersson, 51. Backlund. Střely na branku: 43:32. Diváci: 13 385. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Jenner, 3. Coyle (všichni Columbus).
St. Louis – Carolina 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky: 24. Bjugstad, 30. Dvorský, 33. Snuggerud. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Bjugstad, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).
Nashville – Edmonton 4:3 v prodloužení (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Branky: 34. a 64. Josi, 3. Stamkos, 24. Haula – 18. a 34. Hyman, 28. Draisaitl. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. Haula (všichni Nashville).
Winnipeg – NY Islanders 5:4 (1:0, 4:3, 0:1)
Branky: 5. Connor, 26. Morrissey, 27. J. Toews, 33. DeMelo, 40. Lowry – 28. Duclair, 29. Heineman, 31. MacLean, 60. Schaefer. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14 114. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. DeMelo (oba Winnipeg), 3. Heineman (NY Islanders).