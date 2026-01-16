Gólem sedm sekund před třetí sirénou pomohl Tomáš Hertl v NHL Vegas k výhře 6:5 v prodloužení nad Torontem. Střelecky se prosadil také David Pastrňák, jehož Boston porazil Seattle 4:2. Pod výhru Bruins se asistencí podepsal také Pavel Zacha. Vydařený duel má za sebou má také Karel Vejmelka, který 26 zákroky dovedl Utah k výhře 2:1 nad Dallasem.
SESTŘIHPastrňák se Zachou pomohli Bostonu k výhře, Hertl zachraňoval Vegas
Pastrňák vstřelil 20. gól v sezoně a s 57 body je devátým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Zacha si polepšil na 33 bodů (14+19), bodoval v pátém z posledních šesti zápasů a v produktivitě českých hokejistů drží čtvrté místo.
Zápasu předcházel slavnostní ceremoniál, při kterém Bruins zavěsili pod strop haly číslo 33, které v kariéře nosil slovenský obránce Zdeno Chára. Boston pak úspěšně zakončil pětizápasovou sérii domácích utkání, ve kterých neztratil ani bod, a ve Východní konferenci ze sedmého místa ztrácí na vedoucí Tampu Bay pouhých pět bodů.
„Dokázali jsme podávat stabilní výkony, v tom byl klíč k úspěchu. Dalším klíčovým faktorem byly třetí třetiny, ve kterých jsme nedostali ani gól. S tím můžeme být opravdu spokojení,“ řekl trenér Marco Sturm.
Mezi Zachou a Pastrňákem je v produktivitě Čechů Hertl, jenž si díky gólu a asistenci v zápase s Torontem polepšil na 19 branek a 22 nahrávek. Hokejisté Vegas i díky jeho trefě ze závěru třetí třetiny otočili výsledek a vyhráli pošesté za sebou.
Golden Knights v zápase prohrávali 0:2, 1:3, 2:4 a ještě v polovině třetí třetiny 3:5. Závěrečný obrat nastartoval v čase 50:14 Mark Stone. Vyrovnávací gól Pavla Dorofejeva pak po úspěšné trenérské výzvě neplatil a ruský útočník přišel o hattrick. Hrdinou se tak stal Hertl, jenž si při závěrečném risku bez brankáře našel místo mezi kruhy a zametl do branky nabídku Jacka Eichela.
„Nebylo jednoduché vyrovnat se s tím, že nám rozhodčí odvolali vyrovnávací gól, ale ukázali jsme sílu a dokázali jsme se prosadit jiným způsobem,“ uvedl Hertl.
V prodloužení využil zaváhání obrany Maple Leafs Eichel a bekhendovým blafákem rozhodl. Americký útočník zakončil duel se čtyřmi body (1+3) a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. „Musím smeknout před celým týmem, protože jsme ukázali skvělý charakter. Celý zápas jsme prohrávali, v závěru nám neuznali vyrovnávací gól, ale my jsme si i přes to dokázali dojít pro vítězství,“ řekl spokojený Eichel.
Brankář Vejmelka vládne NHL v počtu výher, vítězství nad Dallasem bylo už jeho dvaadvacáté v sezoně. V duelu proti Stars se český brankář navíc blýskl úspěšností zákroků 96 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
„Skvělý zápas, musím kluky pochválit, zvládli ho opravdu skvěle. Skvěle jsme pracovali do obrany, ale i do útoku. Díky naší výborné práci jsme porazili velmi silného soupeře. Je to utkání, od kterého se můžeme odrazit,“ řekl trenér Utahu Andre Tourigny.
Premiéru v NHL si odbyl obránce David Špaček. Český reprezentant, který nechybí v olympijské nominaci na blížící se Hry v Miláně, odehrál v dresu Minnesoty téměř 12 minut, prohru 2:6 s Winnipegem ale neodvrátil.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Seattle 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 1. Chusnutdinov, 4. Arvidsson (Zacha), 25. Kastelic, 60. Pastrňák – 8. Stephenson, 33. Tolvanen. Střely na branku: 24:28. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. McAvoy, 3. Kastelic (všichni Boston).
Pittsburgh – Philadelphia 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) Branky: 3. Brazeau, 13. Rust, 22. Činachov, 39. Lizotte, 44. Crosby, 45. Dewar – 23. Abols, 51. Seeler, 58. Mičkov. Střely na branku: 30:33. Diváci: 17 963. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Lizotte, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).
Washington – San Jose 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Branky: 31. D. Strome, 50. R. Leonard – 34. Ostapchuk, 35. Graf, 37. Regenda. Střely na branku: 23:26. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Graf, 2. Regenda (oba San Jose), 3. R. Leonard (Washington).
Buffalo – Montreal 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) Branky: 5., 46. a 59. T. Thompson, 11. Doan, 29. Tuch – 4. Caufield, 15. Děmidov, 24. Suzuki. Střely na branku: 27:23. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Doan, 3. Tuch (všichni Buffalo).
Columbus – Vancouver 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Branky: 18. Coyle, 26. Marčenko, 31. Werenski, 51. K. Johnson – 35. Boeser. Střely na branku: 36:31. Diváci: 14 198. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Johnson, 3. Marčenko (všichni Columbus).
Minnesota – Winnipeg 2:6 (0:3, 1:3, 1:0) Branky: 25. Jurov, 58. M. Johansson – 15. J. Toews, 20. Pearson, 20. Morrissey, 30. Stanley, 33. Vilardi, 38. Scheifele. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18 275. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).
Chicago – Calgary 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Branky: 3. N. Foligno – 4. Šarangovič, 7. Backlund, 59. Coronato. Střely na branku: 23:23. Diváci: 16 652. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Šarangovič, 3. Foligno (všichni Calgary).
Utah – Dallas 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky: 40. Schmaltz, 45. Marino – 43. Rantanen. Střely na branku: 27:27. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Marino (všichni Utah).
Edmonton – NY Islanders 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Branka: 54. Duclair. Střely na branku: 35:18. Diváci: 18 144. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (New York Islanders), 2. Ingram (Edmonton), 3. Duclair (New York Islanders).
Vegas – Toronto 6:5 v prodl. (1:3, 1:1, 3:1 – 1:0) Branky: 9. a 46. Dorofejev (na druhou Hertl), 26. Kolesar, 51. Stone, 60. Hertl, 63. Eichel – 3. Rielly, 6. Nylander, 10. Matthews, 33. Tavares, 49. Laughton. Střely na branku: 33:28. Diváci: 17 975. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hertl, 3. Marner (všichni Vegas).