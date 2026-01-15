Daniel Vladař z Philadelphie, který je v nominaci české reprezentace na únorové olympijské hry v Itálii, nedochytal kvůli zranění středeční zápas NHL proti Buffalu. Střídat musel po první třetině a Flyers nakonec prohráli 2:5. Vegas i s Tomášem Hertlem naopak udolalo Los Angeles 3:2 v prodloužení a zvítězilo popáté v řadě.
Philadelphia prohrála s Buffalem, Vladař odstoupil kvůli zranění
Buffalo – Philadelphia 5:2
Vladaře do druhé třetiny nahradil Samuel Ersson, český gólman se z kabiny po přestávce nevrátil ani na střídačku. Bližší informace o jeho zranění zatím nejsou k dispozici.
Buffalu na to, aby vyhrálo čtrnácté z posledních šestnácti utkání, stačilo pouze 14 střel. Flyers padli počtvrté v řadě a v tabulce Východní konference jim patří jedenáctá pozice.
„Myslím si, že od začátku zápasu jsme k nim měli až příliš velký respekt. Na některé jejich hráče musíte hrát tvrději, nenechat jim kousek volného prostoru na ledě. Samozřejmě nám ublížila i mnohá vyloučení. Celkově ale musíme být připraveni hrát už od první minuty,“ řekl útočník Philadelphie Owen Tippett. Z jeho spoluhráčů skóroval ještě Trevor Zegras.
Los Angeles – Vegas 2:3 v prodloužení
Golden Knights šli do vedení proti Kings v 24. minutě poté, co skóroval Braeden Bowman. Los Angeles vyrovnalo v úvodu třetí třetiny po gólu Kevina Fialy. V početní převaze vrátil Vegas vedení Mitchell Marner, jenže 87 sekund před koncem základní hrací doby si prodloužení vynutil obránce Brandt Clarke.
V něm rozhodl o vítězství hostů už po 25 sekundách Mark Stone. Hertl strávil na ledě více než patnáct minut a měl dvě střely na branku.
New Jersey – Seattle 3:2 v prodloužení
New Jersey porazilo 3:2 v prodloužení Seattle i proto, že kapitán Devils Nico Hischier skóroval dvakrát. Vítězný gól dal v nastaveném čase na konci 64. minuty ze samostatného úniku. Pod obě jeho trefy se asistencemi podepsali bratři Hughesové – forvard Jack a obránce Luke. Ondřej Palát za New Jersey odehrál téměř třináct minut a byl u jedné obdržené branky.
„Chtěl jsem si dát puk na forhend, než jsem zahlédl dojíždějícího hráče soupeře. Je to instinkt. V poslední vteřině jsem ho proto přetáhl na bekhend, protože i jejich gólman si myslel, že půjdu do forhendu, a naštěstí to zafungovalo,“ okomentoval vítězný gól Hischier.
NY Rangers – Ottawa 4:8
Svědky gólové přestřelky byli diváci v newyorské Madison Square Garden. Domácí Rangers podlehli 4:8 Ottawě. Kapitán kanadského celku Brady Tkachuk nasbíral čtyři body (1+3) a zároveň zaznamenal dvoustý gól v NHL. Po třech bodech měli Dylan Cozens (1+2) a Ryan Greig (0+3).
Senators odehráli skvělou první dvacetiminutovkou, v níž soupeři dali čtyři branky, a po 33 minutách pak vedli už 6:0. Rangers prohráli osmý z devíti zápasů a ve Východní konferenci jsou poslední.
Výsledky středečních zápasů NHL:
New Jersey – Seattle 3:2 v prodloužení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky: 24. a 64. Hischier, 1. Glass – 9. Larsson, 26. McCann. Střely na branku: 26:17. Diváci: 16 027. Hvězdy zápasu: 1. Hischier (New Jersey), 2. McCann (Seattle), 3. Meier (New Jersey).
Buffalo – Philadelphia 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky: 10. a 34. Dahlin, 16. Samuelsson, 25. Quinn, 60. McLeod – 31. Tippett, 48. Zegras. Střely na branku: 14:22. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 19:42 minut, z 5 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 60 procent. Diváci: 16 363. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Doan, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).
NY Rangers – Ottawa 4:8 (0:4, 1:2, 3:2)
Branky: 39. a 46. Perreault, 51. Laba, 56. Lafrenière – 3. Batherson, 5. Jensen, 16. B. Tkachuk, 20. Cozens, 26. Sanderson, 33. Chabot, 49. Perron, 60. Stützle. Střely na branku: 22:30. Diváci: 17 776. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Cozens, 3. Greig (všichni Ottawa).
Los Angeles – Vegas 2:3 v prodloužení (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Branky: 47. Fiala, 59. B. Clarke – 24. Bowman, 53. Marner, 61. Stone. Střely na branku: 24:27. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Eichel (oba Vegas), 3. Clarke (Los Angeles).