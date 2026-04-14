Brankář Daniel Vladař předvedl v pondělním zápase NHL 24 úspěšných zákroků, Philadelphia porazila hokejisty Caroliny 3:2 po nájezdech a jako poslední tým Východní konference postoupila do play-off. Colorado zdolalo Edmonton 2:1 po nájezdech, z nichž jeden proměnil i Martin Nečas. Předtím se nejproduktivnější český hráč v soutěži neprosadil a hranici 100 bodů v sezoně zatím nepokořil.
Flyers nezačali klíčové utkání dobře a Vladař inkasoval dvakrát už v první třetině. Překonali ho Bradly Nadeau a v přesilovce Nikolaj Ehlers. Kontaktní branku Philadelphie dal v 28. minutě Matvej Mičkov a po polovině utkání vyrovnal v početní převaze Trevor Zegras. V nájezdech nikdo z hráčů Hurricanes na Vladaře nevyzrál. Za Flyers byl ve čtvrté sérii úspěšný Tyson Foerster.
Philadelphia zvítězila v pátém z posledních šesti utkání a poprvé od sezony 2019/20 postoupila do bojů o Stanleyův pohár. V prvním kole play-off změří síly s pensylvánským rivalem Pittsburghem.
„U obou inkasovaných gólů jsem ani pořádně nevěděl, co se stalo. Vadilo mi to, ale věřil jsem, že se do zápasu vrátíme. Máme skvěle nastavené hlavy. Už od olympijské pauzy hrajeme play-off hokej, jelikož jsme museli dohnat kluby, co byly v tabulce před námi. A kluci do toho i kvůli fanouškům, kteří si play-off zaslouží, dali srdce. Právě v takových případech vám to hokejový bůh oplatí,“ řekl Vladař. „Série proti Pittsburghu bude velká věc. Ale je jedno, kdo před námi stojí. Budeme hrát to svoje a uvidí se, jak to dopadne.“
Obránce David Jiříček, kterého Philadelphia povolala z farmy, do zápasu nezasáhl. Zůstal jen na tribuně mezi zdravými náhradníky.
Stejně jako Davida Pastrňáka dělí Nečase od stobodové mety jediný zápis. Na její dosažení bude mít ještě dvě příležitosti. V prodloužení zápasu v Edmontonu v době, kdy pobýval na ledě, trefili jeho spoluhráči během přesilovky čtyřikrát brankovou konstrukci. V samostatných nájezdech pak byli úspěšní všichni tři exekutoři Avalanche včetně Nečase. Rozhodl nejlepší střelec soutěže Nathan MacKinnon.
Edmonton tak ztratil důležitý bod v bitvě o prvenství v Pacifické divizi, jelikož jeho konkurent Vegas vyhrálo nad Winnipegem 6:2 a jedno utkání před koncem základní části má náskok dvou bodů. Jack Eichel se podílel na vítězství Golden Knights gólem a třemi asistencemi. Tomáš Hertl nebodoval. Útočník Winnipegu Mark Scheifele si připsal gól a přihrávku a poprvé v kariéře a jako šestý hráč v sezoně pokořil hranici 100 bodů.
Významný večer i přes porážku Detroitu s Tampou Bay 3:4 v prodloužení zažil Patrick Kane. Sedmatřicetiletý útočník jednou asistoval a jako první Američan a 24. hráč v historii NHL pokořil metu 1400 kanadských bodů.
Tampa Bay už má jasno o soupeři v prvním kole play-off, kterým bude Montreal, mezi jehož opory patří gólman Jakub Dobeš. Oba týmy mají kolo před koncem základní části shodně 106 bodů a okupují druhé a třetí místo v Atlantické divizi.
Čtyřicetiletý brankář Jonathan Quick se rozloučil s NHL porážkou, když New York Rangers podlehli na ledě Floridy 2:3. „Má za sebou fantastickou kariéru. Byla to pro nás velká čest být u jeho rozlučky,“ řekl trenér Floridy Paul Maurice na adresu trojnásobného držitele Stanley Cupu, který je se 410 výhrami nejúspěšnějším americkým gólmanem v dějinách soutěže.
Do utkání zasáhli i tři čeští hokejisté. Za Rangers Jaroslav Chmelař a na straně domácího týmu Tomáš Nosek a Marek Alscher, který odehrál přes 22 minut, nejvíce ze všech obránců Floridy.
Do sestavy Dallasu, který přestřílel Toronto 6:5, se poprvé od 4. února vrátil Radek Faksa, jenž se zranil na olympijském turnaji v Miláně. Prvním hattrickem v kariéře pomohl k vítězství Stars Mavrik Bourque.
Porážka Nashvillu se San Jose 2:3 poslala do play-off Anaheim, který měl v pondělí volno. Ducks, kde působí obránce Radko Gudas a brankáři Lukáš Dostál s Petrem Mrázkem, se představí v bojích o Stanley Cup po osmi letech. O výhře San Jose rozhodl autor dvou branek Macklin Celebrini, devatenáctiletý útočník si polepšil v sezoně na 112 bodů.
Jako poslední postoupili do play-off hokejisté Los Angeles, kteří porazili domácí Seattle 5:3. Kapitán Kings Anže Kopitar si tak ještě prodlouží svou poslední sezonu v NHL.
Výsledky NHL
Tampa Bay – Detroit 4:3 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)
Branky: 18. C. Geekie, 36. Černák, 39. Guentzel, 61. Kučerov – 6. Perron, 43. Kasper, 56. DeBrincat. Střely na branku: 22:30. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. P. Kane (Detroit), 3. Guentzel (Tampa Bay).
Florida – NY Rangers 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky: 10. a 59. Reinhardt, 12. Samoskevich – 16. M. Robertson, 38. Perreault. Střely na branku: 17:26. Diváci: 19 707. Hvězdy zápasu: 1. Reinhardt, 2. Tarasov (oba Florida), 3. Quick (NY Rangers).
Philadelphia – Carolina 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)
Branky: 28. Mičkov, 31. Zegras, rozh. náj. Foerster – 9. Nadeau, 16. Ehlers. Střely na branku: 22:26. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 65 minut, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 19 795. Hvězdy zápasu: 1. Foerster, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Ehlers (Carolina).
Toronto – Dallas 5:6 (3:0, 0:3, 2:3)
Branky: 3. Tavares, 15. Quillan, 16. Nylander, 42. Domi, 45. N. Robertson – 21., 26. a 55. Bourque, 30. J. Robertson, 49. W. Johnston, 50. Hyry. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18 460. Hvězdy zápasu: 1. Bourque, 2. Duchene (oba Dallas), 3. Nylander (Toronto).
St. Louis – Minnesota 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Branky: 2. Parayko, 25. Stenberg, 25. Bučněvič, 37. Lindstein, 44. Neighbours, 57. Snuggerud – 15. N. Foligno, 20. Jurov, 22. McCarron. Střely na branku: 22:31. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Parayko, 2. Bučněvič, 3. Neighbours (všichni St. Louis).
Nashville – San Jose 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Branky: 56. a 59. Evangelista - 44. a 59. Celebrini, 30. Černyšov. Střely na branku: 27:23. Diváci: 17 388. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Celebrini (oba San Jose), 3. Evangelista (Nashville).
Chicago – Buffalo 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Branky: 4. Greene – 33. a 52. T. Thompson, 20. Norris, 46. Tuch, 59. McLeod. Střely na branku: 16:26. Diváci: 17 056. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Tuch, 3. Dahlin (všichni Buffalo).
Edmonton – Colorado 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 36. McDavid – 30. Malinski, rozh. náj. MacKinnon. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Ingram (Edmonton), 2. Wedgewood (Colorado), 3. C. Murphy (Edmonton).
Seattle – Los Angeles 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)
Branky: 42. Larsson, 49. Gaudreau, 58. McMann – 3. a 14. Byfield, 28. T. Moore, 53. Kempe, 60. Laferriere. Střely na branku: 31:30. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Byfield, 2. T. Moore (oba Los Angeles), 3. Beniers (Seattle).
Vegas – Winnipeg 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)
Branky: 28. Stone, 39. R. Smith, 41. Barbašov, 44. Andersson, 46. Dorofejev, 48. Eichel - 43. Vilardi, 45. Scheifele. Střely na branku: 38:23. Diváci: 17 396. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Stone, 3. Andersson (všichni Vegas).