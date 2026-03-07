Martin Nečas gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil v NHL výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).
Nečas zazářil proti Dallasu gólem a třemi asistencemi
V duelu s Dallasem byl Nečas u všeho důležitého. V první třetině se podepsal pod dva přesilovkové góly hostů, Colorado i přesto odcházelo do kabiny za stavu 2:3. Ve druhé dvacetiminutovce Nečas svým 28. gólem v sezoně odpověděl na přesný zásah Jamieho Benna a 13 sekund před třetí sirénou připravil vyrovnávací branku pro Valerije Ničuškina.
Nečas i ruský forvard se prosadili také v nájezdech, které rozhodli prakticky totožnou kličkou, při níž poslali brankáře Jakea Oettingera na jednu stranu a na poslední chvíli ho po vzoru Petera Forsberga obhodili.
Nečas si vylepšil bilanci v sezoně na 76 bodů (28+48) a je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. V pořadí českých hokejistů má už čtyřbodový náskok na druhého Davida Pastrňáka (22+50).
Ve 499. zápase NHL se Nečas přehoupl přes hranici 400 bodů a nyní je 31. nejproduktivnějším Čechem v ligové historii. Lepší bodový průměr než rodák z Nového Města na Moravě (0,81 bodu na zápas) mají jen David Pastrňák (1,12), Jaromír Jágr (1,11), Ivan Hlinka (0,90) a Patrik Eliáš (0,83).
Colorado i díky Nečasově formě vyhrálo počtvrté za sebou a v bitvě dvou nejlepších týmů NHL ukončilo desetizápasovou vítěznou sérii Dallasu.
„Chceme vyhrát konferenci i divizi, abychom v průběhu play-off měli výhodu domácího prostředí, vítězství je pro nás proto ohromně důležitě,“ řekl Nathan MacKinnon, který se blýskl gólem a dvěma nahrávkami.
Střelecky se v pátečním programu prosadil také obránce Anaheimu Radko Gudas. Kapitán Ducks svým druhým gólem v sezoně pomohl k divoké výhře nad Montrealem 6:5 po nájezdech. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas a zakončil ho s 23 zákroky a úspěšností 82 procent.
Z vítězství se radoval i Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě. Český bek v závěru duelu s Chicagem asistoval u gólu Brocka Boesera do prázdné branky a vylepšil si sezonní bilanci na 36 bodů (6+30). Canucks díky výhře 6:3 ukončili sedmizápasovou sérii proher, se 45 body ale zůstali na dně celé ligy.
Podruhé za sebou bodoval Tomáš Hertl, jeho 30. asistence v ročníku ale Vegas na body nestačila. Golden Knights podlehli Minnesotě 2:4 a po čtvrté prohře z posledních pěti zápasů klesli v tabulce Západní konference za Anaheim na páté místo.
Výsledky NHL
Detroit – Florida 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky: 31. DeBrincat – 12., 41. a 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 29:23. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. DeBrincat (Detroit).
Dallas – Colorado 4:5 po sam. nájezdech (3:2, 1:1, 0:1 – 0:0)
Branky: 8. Heiskanen, 11. W. Johnston, 17. Hryckowian, 22. Benn – 60. a rozhodující sam. nájezd Ničuškin (Nečas) 4. C. Makar (Nečas), 20. MacKinnon (Nečas), 29. Nečas. Střely na branku: 21:29. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Heiskanen (Dallas).
Chicago – Vancouver 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Branky: 2. Donato, 12. Michejev, 40. Nazar – 3. O'Connor, 3. DeBrusk, 7. Blueger, 43. Boeser, 59. Sasson, 60. Boeser (Hronek). Střely na branku: 23:22. Diváci: 20 580. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Vancouver), 2 Nazar (Chicago), 3. E. Pettersson (Vancouver).
Edmonton – Carolina 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Branky: 11. a 52. Hyman, 24. Podkolzin – 48. a 60. Blake, 12. Gostisbehere, 13. Ehlers, 22. Martinook, 59. Staal. Střely na branku: 16:32. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller (Carolina), 2. Hyman (Edmonton), 3. Ehlers (Carolina).
Anaheim – Montreal 6:5 po sam nájezdech (2:2, 1:0, 2:3 – 0:0)
Branky: 1. C. Gauthier, 12. Gudas, 33. LaCombe, 41. Leo Carlsson, 60. Kreider, rozhodující sam. nájezd Killorn – 49. a 54. Caufield, 2. Suzuki, 4. L. Hutson, 52. A. Carrier. Střely na branku: 33:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 82,1 procenta. Diváci: 14 470. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (Anaheim), 2. Caufield (Montreal), 3. Trouba (Anaheim).
Vegas – Minnesota 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Branky: 43. Dorofejev, 57. Marner (Hertl) – 26. Zuccarello, 29. Bogosian, 29. McCarron, 56. Tarasenko. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18 116. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson (Minnesota), 2. Dorofejev (Vegas), 3. McCarron (Minnesota).
San Jose – St. Louis 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)
Branky: 35. Celebrini, 54. Sherwood – 38. a 61. R. Thomas, 7. Snuggerud. Střely na branku: 25:14. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas, 2. Holloway (oba St. Louis), 3. Sherwood (San Jose).