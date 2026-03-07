Hokej

Nečas zazářil proti Dallasu gólem a třemi asistencemi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Martin Nečas gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil v NHL výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8).

V duelu s Dallasem byl Nečas u všeho důležitého. V první třetině se podepsal pod dva přesilovkové góly hostů, Colorado i přesto odcházelo do kabiny za stavu 2:3. Ve druhé dvacetiminutovce Nečas svým 28. gólem v sezoně odpověděl na přesný zásah Jamieho Benna a 13 sekund před třetí sirénou připravil vyrovnávací branku pro Valerije Ničuškina.

Nečas i ruský forvard se prosadili také v nájezdech, které rozhodli prakticky totožnou kličkou, při níž poslali brankáře Jakea Oettingera na jednu stranu a na poslední chvíli ho po vzoru Petera Forsberga obhodili.

Nečas si vylepšil bilanci v sezoně na 76 bodů (28+48) a je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. V pořadí českých hokejistů má už čtyřbodový náskok na druhého Davida Pastrňáka (22+50).

Ve 499. zápase NHL se Nečas přehoupl přes hranici 400 bodů a nyní je 31. nejproduktivnějším Čechem v ligové historii. Lepší bodový průměr než rodák z Nového Města na Moravě (0,81 bodu na zápas) mají jen David Pastrňák (1,12), Jaromír Jágr (1,11), Ivan Hlinka (0,90) a Patrik Eliáš (0,83).

Colorado i díky Nečasově formě vyhrálo počtvrté za sebou a v bitvě dvou nejlepších týmů NHL ukončilo desetizápasovou vítěznou sérii Dallasu.

„Chceme vyhrát konferenci i divizi, abychom v průběhu play-off měli výhodu domácího prostředí, vítězství je pro nás proto ohromně důležitě,“ řekl Nathan MacKinnon, který se blýskl gólem a dvěma nahrávkami.

Střelecky se v pátečním programu prosadil také obránce Anaheimu Radko Gudas. Kapitán Ducks svým druhým gólem v sezoně pomohl k divoké výhře nad Montrealem 6:5 po nájezdech. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas a zakončil ho s 23 zákroky a úspěšností 82 procent.

Z vítězství se radoval i Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě. Český bek v závěru duelu s Chicagem asistoval u gólu Brocka Boesera do prázdné branky a vylepšil si sezonní bilanci na 36 bodů (6+30). Canucks díky výhře 6:3 ukončili sedmizápasovou sérii proher, se 45 body ale zůstali na dně celé ligy.

Podruhé za sebou bodoval Tomáš Hertl, jeho 30. asistence v ročníku ale Vegas na body nestačila. Golden Knights podlehli Minnesotě 2:4 a po čtvrté prohře z posledních pěti zápasů klesli v tabulce Západní konference za Anaheim na páté místo.

Výsledky NHL

Detroit – Florida 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 31. DeBrincat – 12., 41. a 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 29:23. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. DeBrincat (Detroit).

Dallas – Colorado 4:5 po sam. nájezdech (3:2, 1:1, 0:1 – 0:0)

Branky: 8. Heiskanen, 11. W. Johnston, 17. Hryckowian, 22. Benn – 60. a rozhodující sam. nájezd Ničuškin (Nečas) 4. C. Makar (Nečas), 20. MacKinnon (Nečas), 29. Nečas. Střely na branku: 21:29. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Heiskanen (Dallas).

Chicago – Vancouver 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)

Branky: 2. Donato, 12. Michejev, 40. Nazar – 3. O'Connor, 3. DeBrusk, 7. Blueger, 43. Boeser, 59. Sasson, 60. Boeser (Hronek). Střely na branku: 23:22. Diváci: 20 580. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Vancouver), 2 Nazar (Chicago), 3. E. Pettersson (Vancouver).

Edmonton – Carolina 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky: 11. a 52. Hyman, 24. Podkolzin – 48. a 60. Blake, 12. Gostisbehere, 13. Ehlers, 22. Martinook, 59. Staal. Střely na branku: 16:32. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller (Carolina), 2. Hyman (Edmonton), 3. Ehlers (Carolina).

Anaheim – Montreal 6:5 po sam nájezdech (2:2, 1:0, 2:3 – 0:0)

Branky: 1. C. Gauthier, 12. Gudas, 33. LaCombe, 41. Leo Carlsson, 60. Kreider, rozhodující sam. nájezd Killorn – 49. a 54. Caufield, 2. Suzuki, 4. L. Hutson, 52. A. Carrier. Střely na branku: 33:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 82,1 procenta. Diváci: 14 470. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (Anaheim), 2. Caufield (Montreal), 3. Trouba (Anaheim).

Vegas – Minnesota 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Branky: 43. Dorofejev, 57. Marner (Hertl) – 26. Zuccarello, 29. Bogosian, 29. McCarron, 56. Tarasenko. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18 116. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson (Minnesota), 2. Dorofejev (Vegas), 3. McCarron (Minnesota).

San Jose – St. Louis 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)

Branky: 35. Celebrini, 54. Sherwood – 38. a 61. R. Thomas, 7. Snuggerud. Střely na branku: 25:14. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas, 2. Holloway (oba St. Louis), 3. Sherwood (San Jose).

Kämpf se v NHL znovu stěhuje, získal ho Washington. Jiříček jde z Minnesoty do Philadelphie

6. 3. 2026

Kämpf se v NHL znovu stěhuje, získal ho Washington. Jiříček jde z Minnesoty do Philadelphie

SESTŘIHVaněček má v NHL první čisté konto, Chmelař debutový gól

6. 3. 2026

Vaněček má v NHL první čisté konto, Chmelař debutový gól

SESTŘIHHronek se blýskl třemi body, ale prohru Canucks neodvrátil. Hertl rozhodl prodloužení

5. 3. 2026

Hronek se blýskl třemi body, ale prohru Canucks neodvrátil. Hertl rozhodl prodloužení
