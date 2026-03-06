První čisté konto v NHL si připsal Vítek Vaněček, který pochytal šestnáct střel Philadelphie. Jeho Utah vyhrál jasně 3:0. Dvaadvacetiletý Jaroslav Chmelař vstřelil za NY Rangers svůj první gól v kanadsko-americké soutěži. Podařilo se mu to při výhře 6:2 nad Torontem. Pavel Zacha dvěma asistencemi neodvrátil porážku Bostonu s Nashvillem 3:6.
Vaněček se v sezoně stal třetím českým brankářem, který udržel v zámořské soutěži nulu. Přidal se k Davidu Rittichovi z New York Islanders a svému kolegovi z Utahu, Karlu Vejmelkovi.
Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček, který v NHL chytal poprvé od konce ledna, neinkasoval pojedenácté v kariéře. V tomto ročníku nastoupil do svého patnáctého utkání a zaznamenal čtvrtou výhru.
„I když jsem i kvůli olympijské přestávce dlouho nechytal, cítil jsem se dobře a snažil se udržet ve své bublině. Na nic jiného nemyslet a jen chytat puky,“ řekl Vaněček, který dosáhl na 100 výher v NHL jako devátý český gólman. O jedno vítězství méně má Vejmelka. „Návrat do akce byl těžký, nebudu lhát. Po takové době bylo složitější to udýchat. Je to něco jiného než na tréninku, kde se snažíte udržet ve formě a zlepšovat se, a pak ze sebe dostat maximum v zápasech,“ uvedl Vaněček, který v tomto roce nastoupil teprve potřetí.
Do brankoviště Flyers se postavila reprezentační dvojka nedávného olympijského turnaje, Daniel Vladař. Inkasoval dvakrát a připsal si dvacet zákroků. V Philadelphii se blýskl také dvaadvacetiletý forvard klubu ze Salt Lake City, Dylan Guenther, jenž měl dvě asistence.
Chmelař svou premiérovou trefu v NHL zaznamenal v čase 50:27, kdy navyšoval vedení Rangers v newyorské Madison Square Garden na 4:2. Ze středního pásma nabral rychlost, natlačil se před gólmana Maple Leafs Josepha Wolla a pokořil ho zblízka svižnou střelou do levého horního rohu.
„Nedokážu teď popsat, jaký to byl v první chvíli pocit. Myslím, že to vstřebám až za pár hodin, a nevím, jestli dnes večer budu vůbec spát. Určitě se na ten gól ještě několikrát podívám,“ řekl rodák z Nového Města nad Metují. „Byly to fantastické emoce. Všichni za mnou přijeli a plácali mě po hlavě. Helma byla celá pomačkaná. Měli ze mě opravdu radost,“ dodal Chmelař, který nastoupil v NHL poprvé od poloviny prosince. Po zápase byl zvolen třetí hvězdou.
Za Rangers, kteří bodovali ve čtvrtém zápase po sobě, si po třech bodech připsali Alexis Lafrenière a Mika Zibanejad. Toronto prohrálo pošesté v řadě a jejich hokejistům se vzdalují postupové pozice ve Východní konferenci NHL.
Zacha asistoval ve 47. minutě u gólu obránce Charlieho McAvoye na 2:5. Necelých pět minut před koncem pak zaznamenal 26. přihrávku v sezoně, kdy dal Bruins naději na zdramatizování zápasu Švéd Viktor Arvidsson. Konečnou podobu výsledku dal trefou do prázdné branky Luke Evangelista. David Pastrňák po restartu NHL zatím dřívější formu hledá. Nebodoval už v třetím zápase v řadě a za čtyři utkání má pouze jednu asistenci. Proti Predators byl na ledě u tří obdržených gólů.
Trápení vítěze posledních dvou Stanley Cupů Floridy pokračuje. Panthers podlehli Columbusu 2:4, prohráli počtvrté v řadě a se ziskem 63 bodů jsou předposlední v tabulce Východní konference. Blue Jackets zvítězili potřetí za sebou a přibližují se osmému Bostonu. Tomáš Nosek, který nastoupil za Floridu k teprve druhému utkání po dlouhém zranění, odehrál téměř 13 minut.
Los Angeles porazilo New York Islanders 5:3. Osmatřicetiletý kapitán Kings, Slovinec Anže Kopitar, odehrál 1500. utkání v NHL a v počtu startů je na 25. místě historických tabulek. Vítěznou branku Los Angeles vstřelil na začátku třetí třetiny při vyloučení Ondřeje Paláta Alex Laferriere.
Výsledky NHL
NY Rangers – Toronto 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Branky: 7. Cuylle, 28. Gavrikov, 46. Lafrenière, 51. Chmelař, 52. Zibanejad, 58. Cuylle – 1. Maccelli, 26. Cowan. Střely na branku: 24:31. Diváci: 17 262. Hvězdy zápasu: 1. Lafrenière, 2. Cuylle, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).
Philadelphia – Utah 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 22. Schmaltz, 29. Keller, 59. Carcone. Střely na branku: 16:23. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 57:48 minut, z 22 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Vítek Vaněček odchytal za Utah celé utkání, z 16 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 19 386. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Vaněček, 3. Keller (všichni Utah).
Pittsburgh – Buffalo 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky: 15. Rust – 12. McLeod, 25. Norris, 27. Tuch, 31. Power, 57. Samuelsson. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17 572. Hvězdy zápasu: 1. Power, 2. Luukkonen (oba Buffalo), 3. Rust (Pittsburgh).
Columbus – Florida 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Branky: 31. a 59. Olivier, 6. Provorov, 42. Jenner – 50. Mikkola, 55. Bennett. Střely na branku: 28:28. Diváci: 16 669. Hvězdy zápasu: 1. Provorov, 2. Olivier, 3. Greaves (všichni Columbus).
Nashville – Boston 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Branky: 22. a 35. Matthew Wood, 14. Hague, 31. Haula, 33. F. Forsberg, 58. Evangelista – 24. M. Geekie, 47. McAvoy (Zacha), 56. Arvidsson (Zacha). Střely na branku: 29:23. Diváci: 17 330. Hvězdy zápasu: 1. Matthew Wood, 2. F. Forsberg, 3. Stamkos (všichni Nashville).
Winnipeg – Tampa Bay 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 36. M. Barron, 40. Scheifele, 46. Nyquist, 58. Connor – 42. Point. Střely na branku: 30:27. Diváci: 13 473. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Scheifele, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).
Calgary – Ottawa 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky: 18. Pospíšil – 30. Eller, 47. Cozens, 58. Stützle, 60. Pinto. Střely na branku: 20:37. Diváci: 17 195. Hvězdy zápasu: 1. D. Cooley (Calgary), 2. Stützle, 3. Cozens (oba Ottawa).
Los Angeles – NY Islanders 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Branky: 4. Panarin, 35. S. Helenius, 36. M. Anderson, 43. Laferriere, 49. Kempe – 40. Horvat, 45. Pelech, 59. Heineman. Střely na branku: 35:34. Diváci: 17 078. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Panarin, 3. M. Anderson (všichni Los Angeles).