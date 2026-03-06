Český reprezentant David Kämpf mění podruhé v ročníku NHL klub, podle kanadské televize TSN vyměnil Vancouver jednatřicetiletého útočníka do Washingtonu. Sezonu účastník únorových olympijských her zahájil v Torontu. Minnesota vytrejdovala obránce Davida Jiříčka do Philadelphie za amerického útočníka Bobbyho Brinka.
Kämpf se v NHL znovu stěhuje, získal ho Washington. Jiříček jde z Minnesoty do Philadelphie
Kämpf se dohodl ve Vancouveru na smlouvě do konce sezony v polovině listopadu. Krátce předtím rozvázal kontrakt s Torontem, jež o něj nemělo zájem. Za Canucks odehrál předloňský mistr světa z Prahy 38 zápasů, v kterých vstřelil dvě branky a připsal si čtyři asistence.
V NHL působí odchovanec chomutovského hokeje od roku 2017, do roku 2021 hrál za Chicago. V dresech Blackhawks, Maple Leafs a Canucks nastoupil Kämpf k 574 utkáním základní části, vstřelil 50 gólů a zaznamenal 99 asistencí.
Kämpfa tak čeká stěhování ze západu Kanady na východ Spojených států amerických. Zatímco ve Vancouveru byli jeho spoluhráči obránce Filip Hronek a útočník Filip Chytil, ve Washingtonu bude jediným Čechem.
Výsledkově by si měl ale Kämpf v novém působišti polepšit. Canucks jsou nejhorším týmem soutěže a Capitals s nejlepším střelcem historie NHL Alexandrem Ovečkinem bojují ve Východní konferenci o postup do play-off.
Dvaadvacetiletý Jiříček, bronzový medailista ze seniorského mistrovství světa 2022 a juniorský vicemistr světa z roku 2023, hraje v zámoří čtvrtou sezonu. Klatovský rodák zahájil kariéru v NHL v Columbusu, jenž si ho v roce 2022 vybral jako celkově šestého na draftu.
Předloni v listopadu Jiříčka vyměnili Blue Jackets do Minnesoty, za kterou v tomto ročníku odehrál 25 zápasů, v nichž nebodoval. Vedle toho bývalý hráč Plzně nastoupil k 24 duelům v AHL za tým Iowa Wild a připsal si dva góly a osm asistencí. Celkově má Jiříček v NHL odehráno 84 utkání s dvěma brankami a 11 přihrávkami.
Vedení Flyers oznámilo, že se Jiříček bude hlásit v záložním týmu Lehigh Valley Phantoms v nižší AHL. Po sezoně se český obránce může stát chráněným volným hráčem, aktuálně má smlouvu na 918 tisíc dolarů ročně.