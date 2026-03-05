Zažívá jednu z nejlepších sezon v zámoří a opět to Filip Hronek potvrdil. Vancouver však v NHL strádá, a tak i přes svůj gól a dvě asistence český bek neodvrátil porážku 4:6 s Carolinou. Výhru řídil hattrickem Nikolaj Ehlers. Tomáš Hertl rozhodl gólem v prodloužení o výhře hokejistů Vegas 4:3 v Detroitu. Zkušený útočník navíc přihrál na třetí branku Golden Knights a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
SESTŘIHHronek se blýskl třemi body, ale prohru Canucks neodvrátil. Hertl rozhodl prodloužení
Vegas otevřel ve druhé minutě skóre, ale po úvodní třetině prohrával 1:3. Obrat odstartoval v 52. minutě Ivan Barbašov a poté přišly Hertlovy velké chvíle. Český centr získal u vyrovnávacího gólu puk u zadního mantinelu a přihrál jej před branku Mitchi Marnerovi, který poslal zápas do prodloužení.
Bonusový bod zařídil Hertl týmu pohledným manévrem: v přesilové hře dostal od Marnera přihrávku zády k brance, otočil se a střelou k tyči rozhodl v čase 62:11 o výhře Golden Knights.
„Po první třetině jsme věděli, že do toho musíme šlápnout a hrát s větší touhou po výhře. Myslím si, že se nám to ve zbytku zápasu povedlo. Takhle musíme hrát od začátku,“ uvedl Marner, který nasbíral v utkání tři body (1+2).
Autor třetí branky Detroitu Alex DeBrincat litoval, že se domácí hráči zatáhli. „Trochu jsme polevili. I když vedete, je potřeba být v útoku pořád aktivní. Nesmíte čekat a nechat je hrát. Dobré týmy toho využijí,“ řekl.
Hronek, který v předchozích šesti zápasech nebodoval, poslal Vancouver v 18. minutě do vedení 2:1. Český obránce vstřelil tvrdou ranou z pravého kruhu svůj šestý gól sezony. Carolina ale v prostřední třetině otočila skóre na 5:2.
Druhý bod si připsal Hronek ve 40. minutě v přesilové hře, když byl součástí kombinace, kterou zakončil do prázdné branky Brock Boeser. Další druhou asistenci získal při další povedené souhře, po které snížil Nils Höglanders na 4:5. Víc už Vancouver nezvládl a při hře bez brankáře završil Nikolaj Ehlers hattrick.
„Líbilo se mi, s jakým nasazením jsme hráli. Ale musíme v tom být konzistentní po celý zápas, 35 minut nestačí,“ uvedl Hronek. Ocenil i zlepšené přesilové hry, ve kterých se Vancouver dvakrát prosadil. „Velmi dobře jsme v nich kombinovali a dávali si puk,“ řekl.
David Rittich inkasoval čtyřikrát z 25 střel a s New Yorkem Islanders podlehl v Anaheimu 1:5. Islanders rychle vedli, ale Anaheim ještě v první třetině otočil na 3:1. Ritticha překonal dvakrát Cutter Gauthier a třetí gól přidal Beckett Sennecke. Zbývající dvě branky padly ve třetí třetině. Vstřelili je Ryan Poehling a Frank Vatrano, který zpečetil výhru Ducks při hře soupeře bez gólmana.
Na český brankářský souboj v Anaheimu nedošlo. Lukáš Dostál chytal o den dříve a zůstal na střídačce. Jeho náhradník Ville Husso jej výborně zastoupil, kryl 42 střel včetně dvou pokusů Ondřeje Paláta a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Detroit – Vegas 3:4 v prodl. (3:1, 0:0, 0:2 – 0:1)
Branky: 6. Finnie, 16. Edvinsson, 17. DeBrincat – 2. R. Smith, 52. Barbašov, 57. Marner (Hertl), 63. Hertl. Střely na branku: 26:25. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Marner (oba Vegas), 3. DeBrincat (Detroit).
New Jersey – Toronto 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 8. Meier, 27. Gricjuk, 58. C. Brown, rozhodující sam. nájezd Cotter – 6. Maccelli, 24. Nylander, 54. Knies. Střely na branku: 47:27. Diváci: 16 186. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Stolarz (Toronto), 3. Meier (New Jersey).
Vancouver – Carolina 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Branky: 17. Rossi, 18. Hronek, 40. Boeser (Hronek), 47. Höglander (Hronek) – 25., 33. a 60. Ehlers, 2. Svečnikov, 23. Walker, 32. Aho. Střely na branku: 22:33. Diváci: 18 004. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Carolina), 2. Hronek (Vancouver), 3. Jarvis (Carolina).
Anaheim – NY Islanders 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Branky: 13. a 17. Gauthier, 19. Sennecke, 43. Poehling, 56. Vatrano – 5. Lee. Střely na branku: 26:43. David Rittich odchytal za NY Islanders 55:26 minuty, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 84 procent. Diváci: 14 196. Hvězdy zápasu: 1. Husso, 2. Gauthier, 3. Trouba (všichni Anaheim).
Seattle – St. Louis 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 1. Schwartz, 54. Dunn – 7. Mailloux, 28. Holloway, 42. Thomas. Střely na branku: 36:27. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Hofer (oba St. Louis), 3. Dunn (Seattle).