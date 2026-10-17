Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada třemi přihrávkami k výhře 5:2 nad Pittsburghem. Sedmadvacetiletý útočník byl prvním českým hráčem v soutěži, který nasbíral v sezoně deset bodů (4+6). David Pastrňák překonal jednou Lukáše Dostála a navrch přidal přihrávku při výhře Bostonu 4:2 v Anaheimu. Na dva góly vítězů přihrál Pavel Zacha.
Pastrňák dal v NHL 423. gól, čímž se v historické klubové tabulce střelců osamostatnil na čtvrté příčce od Brada Marchanda. Před ním jsou už jen Patrice Bergeron (427), Phil Esposito (459) a Johnny Bucyk (545).
Pastrňák, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, se v produktivitě českých hráčů bodově dotáhl na Nečase. Kapitán Bostonu má na kontě tři branky a sedm přihrávek v osmi zápasech. Zacha si vylepšil bilanci v sezoně na dvě branky a tři asistence.
Pittsburgh začal proti Coloradu lépe a v deváté minutě vedl po gólech Jevgenije Malkina a Bryana Rusta 2:0. U jednoho gólu asistoval Sidney Crosby. Kapitán Penguins tím zaokrouhlil počet přihrávek na 1100 a v historických tabulkách se osamostatnil na sedmém místě od Joea Thorntona. Na páté příčce je Jaromír Jágr s 1155 asistencemi.
Colorado ale po Nečasových akcích vyrovnalo. Český útočník nejdříve přihrávkou z obranné modré čáry založil přečíslení, ze kterého se prosadil Artturi Lehkonen po přihrávce Nathana MacKinnona. Stejná trojice si úspěšnou spolupráci zopakovala v úvodu druhé třetiny. Nečas přihrál puk do levého kruhu MacKinnonovi, po jehož střele vyrovnal z dorážky Lehkonen.
Obrat Avalanche dokonali ve druhé třetině Gabriel Landeskog a T.J. Hughes. Poslední slovo měl MacKinnon, který stanovil v 56. minutě v přesilové hře střelou bez přípravy konečné skóre. Na gól mu přihrál Cale Makar, jemuž poslal puk na modrou čáru Nečas. MacKinnon, první hvězda zápasu, se v utkání blýskl čtyřmi body (1+3).
„Jsem přesvědčený, že kluci vědí, co z nás dělá úspěšný tým. Momentálně ale nedokážeme hrát kvalitní hokej celých šedesát minut,“ řekl k obratu trenér Colorada Jared Bednar. „Ale když se rozhodneme, že budeme hrát, jak máme, s patřičným nasazením a disciplínou, tak jsme opravdu silní a dobří. Musíme jen najít způsob, jak tuhle úroveň udržet celý zápas,“ dodal kouč.
Boston prohrával 0:2 po úvodní třetině, ve které se prosadili během 21 sekund Tim Washe a Beckett Sennecke. Bruins se ale mohli opřít o přesilové hry, ve kterých třemi góly otočili vývoj.
Kontaktní branku vstřelil ve 24. minutě Frederic Brunet nahozením od modré čáry. U gólu si připsal druhou asistenci Pastrňák, který v úvodu třetí třetiny vyrovnal bekhendem z prostoru před brankou na 2:2. U jeho trefy zaznamenal asistenci Zacha, jenž vymyslel vítězný gól. Po jeho chytrém pasu zakončil Elias Lindholm rychlou kombinaci do prázdné branky.
Výhru Bostonu zpečetil v 57. minutě z přečíslení Matthew Poitras, který přelstil Dostála bekhendovou kličkou. Český gólman pustil v utkání čtyři branky z 22 střel.
„Vlétli na nás zostra. V první polovině zápasu měli hodně energie,“ řekl trenér Bostonu Marco Sturm. „Ale věděli jsme, že mají mladý tým a že bude pro ně těžké udržet nastavené tempo. Doufali jsme, že uberou, a to se přesně stalo,“ vysvětlil kouč.
Pozornost po utkání patřila dvěma hráčům, kteří poslední sezonu bojovali na farmě Bostonu v Providence o šanci v hlavním týmu. Sedmadvacetiletý gólman Michael DiPietro vychytal první výhru v NHL, Brunet v soutěži poprvé skóroval.
„Byla to přitom asi moje nejhorší střela kariéry. Ale je jedno, jak to padlo,“ uvedl Brunet. „S Mikeym (DiPietrem) jsme strávili několik let na farmě. Je to jeden z největších dříčů, s jakými jsem hrál. Výhru si zasloužil. Je skvělé, co se nám ve stejném zápase povedlo,“ doplnil.