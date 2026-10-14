Útočník Martin Nečas dvěma góly rozhodl o výhře Colorada na ledě Dallasu 3:2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7:2 nad Ottawou. V úterním programu, do něhož zasáhlo všech 32 týmů soutěže, slavili gól a výhry svých týmů na kluzištích soupeřů také Tomáš Hertl z Vegas, Pavel Zacha z Bostonu a Adam Klapka z Calgary.
Nečas rozhodl o výhře Colorada ve druhé třetině, kterou orámoval dvěma přesnými zásahy. V jejím úvodu po nabídce Nathana MacKinnona poslal Avalanche do vedení 2:1 a necelé čtyři minuty před druhou sirénou v přesilové hře zvýšil na 3:1.
Obzvlášť první trefa českého útočníka byla velmi vydařená. Nečas zavezl puk do útočného pásma, kde se dvěma rychlými otočkami zbavil dotírajících obránců, vyměnil si puk s kapitánem MacKinnonem a ranou z první nedal šanci brankáři Jakeu Oettingerovi.
„Odehráli jsme výborný zápas. Na to, že je teprve začátek sezony, bylo utkání hodně fyzické a musím říct, že jsem opravdu spokojený. Obzvlášť druhá a třetí třetina nám vyšly skvěle,“ pochválil výkon Colorada trenér Jared Bednar.
Jiříček dal svůj první gól v NHL v 57. minutě zápasu v Ottawě. Dvacetiletý český bek napřáhl na vrcholku pravého kruhu pro vhazování a jeho pokus skončil za zády brankáře Samuela Erssona.
Předtím dali po dvou gólech spoluhráči Jake Neighbours, Pius Suter a Mason McTavish, který si připsal i asistenci.
„Byl to výborný výkon celého týmu. Hráli jsme jednoduše, drželi jsme se plánu a došli jsme si pro pohodlné vítězství,“ řekl brankář St. Louis Joel Hofer po druhém vítězství za sebou a třetím ze šesti dosavadních zápasů v sezoně.
Hertl v sedmé minutě duelu proti Nashvillu otevřel skóre a poprvé v sezoně se prosadil při rovnovážném stavu hráčů na ledě. Navázal tak na dva přesilovkové zásahy z duelu proti Seattlu a vylepšil svou sezonní bilanci na 4+3.
V dresu Golden Knights, vedoucího týmu Západní konference, si alespoň bod připsalo 12 hráčů. „Opět se ukázalo, jak široký kádr máme. Je to věc, ze které můžeme dlouhodobě těžit,“ řekl Brett Howden, který k výhře pomohl gólem a asistencí.
První výhru v ročníku oslavili hokejisté Calgary, kteří i díky gólu Klapky porazili Anaheim 4:2. Prohře domácích nezabránil ani Lukáš Dostál, který v utkání zlikvidoval 32 střel a zápas zakončil s úspěšností 91,4 procenta.
Daniel Vladař dostal svou úspěšnost na hranici 93,5 procenta a připsal si asistenci u prvního gólu Philadelphie, ani jeho příspěvek ale k výhře nestačil.
Trápící se Flyers podlehli Seattlu 2:3 po samostatných nájezdech a po osmi zápasech stále čekají na první vítězství v ročníku.
Boston vyhrál 6:3 na ledě San Jose a vítězný gól se zrodil po české spolupráci. Kapitán Bostonu David Pastrňák vybojoval puk ve středním pásmu a vyslal Zachu s Morganem Geekiem do přečíslení dva na jednoho.
Na konci akce byl Zacha a tři sekundy před druhou přestávkou zvýšil na 4:2. Bruins vyhráli potřetí za sebou, Pastrňák s bilancí 2+6 zůstává nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži.
Pokračuje trápení Vancouveru, který prohrál 2:3 v New Yorku s Islanders a na vítězství čeká už pět zápasů. K ukončení série porážek bez bodového zisku jim nepomohla ani šestá asistence obránce Filipa Hronka v sezoně.
Výsledky úterních zápasů NHL
Výsledky úterních zápasů NHL
Dallas – Colorado 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Branky: 20. Seguin, 44. Hintz – 24. a 37. Nečas, 12. Lehkonen. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas (Colorado), 2. Hintz (Dallas), 3. Blackwood (Colorado).
Philadelphia – Seattle 2:3 po nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 – 0:0)
Branky: 47. Dvorak (Vladař), 48. Zegras – 8. a rozhodující nájezd McMann, 29. Ottavainen. Střely na branku: 26:31. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii 65 minut, obdržel dva góly z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 17 851. Hvězdy zápasu: 1. McMann, 2. Grubauer (oba Seattle), 3. Zegras (Philadelphia).
Ottawa – St. Louis 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
Branky: 38. Giroux, 59. Zetterlund – 15. a 48. Suter, 34. a 55. Neighbours, 39. a 56. McTavish, 57. A. Jiříček. Střely na branku: 17:26. Diváci: 14 085. Hvězdy zápasu: 1. Suter, 2. McTavish, 3. Neighbours (všichni St. Louis).
NY Islanders – Vancouver 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Branky: 15. a 46. Palmieri, 16. Maccelli – 28. Sasson, 39. Boeser (Hronek). Střely na branku: 38:25. Diváci: 13 646. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Maccelli, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).
Nashville – Vegas 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Branky: 4. O'Reilly, 29. A. Edström – 7. Hertl, 13. Eichel, 38. W. Karlsson, 45. Connelly, 47. Howden. Střely na branku: 27:25. Diváci: 17 272. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Eichel (oba Vegas), 3. A. Edström (Nashville).
Utah – Toronto 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)
Branky: 15. But, 21. Trocheck, 25. Sergačov, 35. Guenther, 40. Weegar – 26. Matthews, 37. Roslovic, 48. Tavares, 52. McKenna. Střely na branku: 28:26. Brankář Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři góly z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 14 111. Hvězdy zápasu: 1. Sergačov, 2. Trocheck (oba Utah), 3. Matthews (Toronto).
Anaheim – Calgary 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Branky: 13. Sennecke, 15. Carlsson – 9. Klapka, 29. Sunijev, 56. Pospíšil, 59. Šarangovič. Střely na branku: 25:36. Brankář Dostál odchytal za Anaheim 58 minut a 14 sekund, inkasoval tři góly z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Dostál (oba Anaheim), 3. Sunijev (Calgary).
San Jose – Boston 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Branky: 16. Trouba, 26. Stenberg, 46. Celebrini – 13. a 52. Minten, 19. McAvoy, 29. Poitras, 40. Zacha (Pastrňák), 59. Borgen. Střely na branku: 38:26. Diváci: 14 748. Hvězdy zápasu: 1. Minten (Boston), 2. Celebrini (San Jose), 3. McAvoy (Boston).
Detroit – New Jersey 4:5 v prodloužení (1:1, 2:3, 1:0 – 0:1)
Branky: 36. a 46. DeBrincat, 19. Finnie, 22. Brandsegg-Nygard – 7. Rodrigues, 28. Mantha, 31. Hischier, 37. Bratt, 62. J. Hughes. Střely na branku: 27:37. Diváci: 18 306. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. DeBrincat (Detroit), 3. Bratt (New Jersey).
Columbus – Florida 3:7 (1:0, 0:4, 2:3)
Branky: 15. Johnson, 54. Mateychuk, 55. Sillinger – 23., 26. a 31. B. Tkachuk, 38. a 44. Verhaeghe, 42. a 58. Reinhart. Střely na branku: 27:28. Diváci: 13 538. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. M. Tkachuk, 3. Verhaeghe (všichni Florida).
Montreal – Buffalo 4:3 po nájezdech (1:1, 2:0, 0:2 – 0:0)
Branky: 15. L. Hutson, 22. Caufield, 40. J. Anderson, rozhodující nájezd Texier – 3. a 46. Zellweger, 45. Norris. Střely na branku: 38:17. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Texier (oba Montreal), 3. Zellweger (Buffalo).
Carolina – Washington 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Branky: 24. a 54. Svečnikov, 39. Robinson, 59. Jankowski – 10. Jenner, 27. Holl. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18 828. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Walker, 3. Kočetkov (všichni Carolina).
NY Rangers – Tampa Bay 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Branky: 2. a 13. Lafreniere, 39. Cuylle, 58. Zibanejad – 18. Girgensons. Střely na branku: 23:26. Diváci: 17 076. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniere, 2. Kartye, 3. Garand (všichni NY Rangers).
Chicago – Pittsburgh 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Branky: 1. a 56. Teräväinen, 18. a 31. Kancerov, 60. Bertuzzi – 7. a 50. Crosby, 38. N. Robertson. Střely na branku: 20:27. Diváci: 17 609. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. Kancerov, 3. Bedard (všichni Chicago).
Winnipeg – Minnesota 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Branky: 2. a 37. Perfetti, 18. Scheifele, 45. Connor, 55. Koepke – 9. a 19. Kaprizov. Střely na branku: 25:21. Diváci: 14 108. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Perfetti, 3. Pionk (všichni Winnipeg).
Los Angeles – Edmonton 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Branky: 38. Clarke – 9. a 58. Podkolzin, 8. Draisaitl, 16. McDavid. Střely na branku: 40:16. Diváci: 16 192. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Levi, 3. Kapanen (všichni Edmonton).