Český brankář Jakub Dobeš 18 zákroky neodvrátil prohru hokejistů Montrealu 4:5 na ledě Washingtonu a na vítězství v NHL čeká už tři zápasy. Colorado podlehlo Dallasu 2:3 po samostatných nájezdech. Martin Nečas byl jedním ze tří neúspěšných exekutorů domácího týmu v rozstřelu. Na výhře Stars se podílel Radek Faksa, který odehrál přes 12 minut.
Dobeš naskočil po třízápasové pauze, jeho číslům ale více než týdenní volno příliš nepomohlo. Utkání s Washingtonem zakončil s úspěšností zákroků lehce nad 78 procent a z pohledu statistik odchytal nejméně vydařený duel v sezoně.
Montreal soupeře přestřílel a při hře v plném počtu dal dokonce o jeden gól víc, nakonec ale rozhodly speciální formace. Canadiens inkasovali v oslabení i v přesilové hře a po sedmi zápasech mají na kontě sedm bodů.
Dobeš byl vůči svému výkonu kritický
Ze čtyř zápasů, do kterých Dobeš naskočil, Montreal vyhrál jediný. „Mou prací je být připravený na každý zákrok a to na ledě zatím příliš vidět není. Dneska jsem klukům neumožnil dostat se do hry a i kvůli mně jsme od konce první třetiny jen dotahovali,“ posteskl si český gólman.
„Necítil jsem se špatně, přesto jsem dostal pět branek. To by se mi nemělo stávat. Musím dát klukům šanci na vítězství,“ pokračoval v kritice svého výkonu brankář, který na jaře v play-off dovedl Montreal až do konferenčního finále.
Trenér Martin St. Louis proto o jeho kvalitách nepochybuje. „Víme, čeho je schopný, ale potřebujeme, aby se dostal zpět do formy z minulého ročníku,“ řekl po prohře ve Washingtonu.
Nečas byl u inkasované branky v přesilovce
Colorado po suverénním vstupu do sezony, při kterém nasázelo 14 branek v úvodních dvou duelech, prohrálo potřetí z posledních pěti zápasů. Nečas nenavázal na své dvoubrankové představení z Dallasu a v utkání skončil bez bodu.
Český útočník byl na ledě u branky na 1:2, kterou Avalanche inkasovali v přesilové hře. Cale Makar po jeho nedůrazné zadovce zaváhal na modré čáře a Arttu Hyry se v samostatném úniku nemýlil.
Na Hyryho zásah odpověděl Brock Nelson, víc toho ale hokejisté Colorada nestihli. V závěrečných nájezdech se na domácí straně prosadil pouze Nazem Kadri, zatímco za Dallas proměnili své pokusy Jason Robertson a Roope Hintz.
Nečas má po sedmi zápasech sedm bodů za čtyři góly a tři asistence a dělí se s Tomášem Hertlem o pozici druhého nejproduktivnějšího Čecha v soutěži.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Washington – Montreal 5:4
Branky: 27. a 58. Tuch, 8. Kyrou, 20. Mirošničenko, 53. Holl – 5. a 33. J. Anderson, 12. L. Hutson, 59. Suzuki. Střely na branku: 23:30. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas. inkasoval pět branek z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 78,3 procenta. Diváci: 16 719. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Kyrou (oba Washington), 3. J. Anderson (Montreal).
Colorado – Dallas 2:3 po sam. nájezdech
Branky: 25. Landeskog, 49. Nelson – 36. Heiskanen, 42. Hyry, rozhodující sam. nájezd Hintz. Střely na branku: 27:22. Diváci: 18 107. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Hyry (oba Dallas), 3. Nelson (Colorado).