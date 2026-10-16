Útočník Filip Chytil při prvním startu v sezoně NHL zaznamenal asistenci, jeho Vancouver ale prohrál na ledě Floridy 2:3 v prodloužení. Hattrickem českému útočníkovi pokazil návrat Brady Tkachuk, který nastřílel tři góly ve druhém utkání za sebou. Brankář Utahu Karel Vejmelka si připsal 22 zákroků proti Edmontonu a po výhře 4:2 byl zvolen třetí hvězdou zápasu.
Chytil, jehož kariéru už několik let komplikují různá zranění, nastoupil do ostrého zápasu NHL poprvé od 2. února. Start sezony nestihl poté, co si v přípravném utkání po kontaktu s rozhodčím a pádu na mantinel pohmoždil rameno. Ve čtvrtek strávil na ledě více než 18 minut a byl třetím nejvytíženějším útočníkem Vancouveru.
Ani Chytilův návrat nepřinesl ukončení série porážek, Canucks po pěti zápasech ale získali alespoň bod. V utkání šli do vedení, které v úvodu 8. minuty zařídil Liam Öhgren. V čase 17:06 už to bylo 2:0 pro hosty poté, co Chytil vybídl v předbrankovém prostoru k zakončení nehlídaného Eliase Pettersona a dvaadvacetiletý švédský obránce dal třetí gól v sezoně. „Myslím, že dnes večer jsme opravdu příkladně bojovali a po celých šedesát minut hráli dobře. Bohužel, poslední dobou nemáme štěstí na odražené puky,“ řekl Petterson.
Canucks vedli o dvě branky ještě v polovině třetí třetiny, než zahájil obrat Brady Tkachuk. Sedmadvacetiletý americký útočník přišel do týmu Panthers v letní pauze z Ottawy a po pomalejším rozjezdu začal střelecky úřadovat. Zaznamenal už pátý hattrick v kariéře a stal se prvním hokejistou v NHL od poloviny listopadu 2024 po Austonu Matthewsovi z Toronta, který dal tři góly ve dvou po sobě jdoucích zápasech.
Tkachuk snížil v 52. minutě a pak třináct sekund před koncem třetí třetiny zařídil prodloužení, ve kterém v čase 62:23 rozhodl přesnou střelou zápěstím. „Dnešek byl výjimečný tím, že se něco takového povedlo právě před domácím publikem. Ale na ledě nikdy není jen jeden hráč, jde o týmový výkon, nikoliv o individuální záležitost,“ prohlásil Tkachuk. „Nehledě na to, že jsou před námi mnohem vyšší cíle jak pro mě osobně, tak pro celý tým,“ dodal.
Vejmelka má třetí výhru v řadě
Třicetiletý Vejmelka vychytal třetí vítězství v řadě a páté v sezoně. Tentokrát si na něm vylámala zuby ofenzivní esa Oilers. Pokořili ho pouze krátce po polovině utkání Leon Draisaitl a na začátku třetí třetiny Šakir Muchamadullin. Dvěma góly dotáhl Mammoth k výhře kapitán týmu Clayton Keller. Edmonton prohrál v nové sezoně poprvé v základní hrací době.
Ve čtvrtečním programu se o hattrick postaral také Rus Kirill Marčenko, který ozdobil 300. start v kanadsko-americké soutěži pátým třígólovým zápasem a prvním v barvách Maple Leafs. Toronto ale prohrálo 4:5 v prodloužení s Buffalem, rozhodla o tom jednička draftu z roku 2021 Owen Power.
Pouze z tribuny sledoval vítězství spoluhráčů Jiří Kulich. Trenér Buffala Lindy Ruff po dopoledním rozbruslení uvedl, že českého útočníka preventivně vyškrtl ze sestavy, protože se necítil dobře.
Třikrát skóroval i Matt Boldy, který rozhodl o domácím vítězství Minnesoty nad St. Louis 5:4. Ze všech obránců Blues odehrál nejméně času Adam Jiříček, který si v minulém utkání připsal premiérový gól v NHL.
Tříbrankový večer před vlastním publikem prožil i kapitán Vegas Mark Stone při vysoké výhře nad Calgary 6:2. Golden Knights mají s 36 góly nejproduktivnější útok v soutěži a vedou Západní konferenci. Tomáš Hertl zapsal tři střely na branku a dva úspěšné bloky. Na straně Flames odehrál dlouhán Adam Klapka přes jedenáct minut a zaznamenal dva hity.
Rangers dostali od New Jersey sedm branek
Vysokou porážku New York Rangers musel strávit i Jaroslav Chmelař, jenž se vrátil do sestavy po jednozápasové odmlce a předvedl čtyři hity. „Jezdci“ bez zraněné brankářské jedničky Igora Šesťorkina utrpěli v derby s New Jersey debakl 1:7. Dva góly dal obránce Luke Hughes.
Ani na devátý pokus se v nové sezoně nepodařilo zvítězit Philadelphii. Flyers s brankářem Danielem Vladařem na střídačce prohráli v Detroitu 1:2. Rozhodující branku dal v čase 55:22 Andrew Copp ve chvíli, kdy byl na straně hostů na ledě i obránce David Jiříček. Dvě sekundy před koncem třetí třetiny promarnil velkou šanci posunout zápas do prodloužení kanadský obránce Oliver Bonk, syn někdejšího českého útočníka Radka Bonka.
Chicago porazilo Winnipeg 4:3 a první trefu v sezoně zaznamenal v létě nově jmenovaný kapitán Connor Bedard. Na jeho přesilovkovém gólu se podílel veterán Patrick Kane, který vytvořil nový rekord NHL v počtu asistencí mezi americkými hráči. Má jich na kontě 895 a nechal za sebou Phila Housleyho.
Ottawa pokračuje v dobrých výkonech a porazila doma New York Islanders 2:1 po samostatných nájezdech. Ten vítězný a jediný proměněný obstaral Shane Pinto. Ondřej Palát v dresu „Ostrovanů“ měl dvě střely na branku.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Toronto – Buffalo 4:5 v prodl.
Branky: 14., 32. a 37. Marčenko, 3. Matthews – 4. a 23. Quinn, 51. Gilbert, 53. Samuelsson, 64. Power. Střely na branku: 30:34. Diváci: 18 886. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko (Toronto), 2. Quinn, 3. Power (oba Buffalo).
Ottawa – NY Islanders 2:1 po sam. nájezdech
Branky: 36. Greig, rozhodující sam. nájezd Pinto – 20. Maccelli. Střely na branku: 19:21. Diváci: 14 534. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark (Ottawa), 2. Varlamov (NY Islanders), 3. Pinto (Ottawa).
Tampa Bay – Seattle 4:3 v prodl.
Branky: 17. a 24. Hagel, 50. Michejev, 63. Hedman – 6. Winterton, 43. McCann, 56. Beniers. Střely na branku: 35:27. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Hagel, 3. James (všichni Tampa Bay).
Florida – Vancouver 3:2 v prodl.
Branky: 52., 60. a 63. B. Tkachuk – 8. Öhgren, 18. Elias Pettersson (Chytil). Střely na branku: 39:17. Diváci: 18 900. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk (Florida), 2. Elias Pettersson (Vancouver), 3. S. Jones (Florida).
New Jersey – NY Rangers 7:1
Branky: 21. a 37. L. Hughes, 20. Rodrigues, 25. Hischier, 25. Gricjuk, 48. Noesen, 55. Glass – 49. Dorofejev. Střely na branku: 31:19. Diváci: 16 527. Hvězdy zápasu: 1. L. Hughes, 2. Rodrigues, 3. Daws (všichni New Jersey).
Detroit – Philadelphia 2:1
Branky: 25. Anton Johansson, 56. Copp – 18. Mičkov. Střely na branku: 26:18. Diváci: 17 551. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. Anton Johansson (oba Detroit), 3. Mičkov (Philadelphia).
Chicago – Winnipeg 4:3 v prodl.
Branky: 9. Bedard, 16. Nazar, 18. Donato, 62. Levšunov – 17. Pionk, 25. Connor, 46. Iafallo. Střely na branku: 28:34. Diváci: 15 028. Hvězdy zápasu: 1. Levšunov, 2. Bedard, 3. Nazar (všichni Chicago).
Nashville – San Jose 2:3 po sam. nájezdech
Branky: 50. O'Reilly, 60. Stamkos – 6. Marchment, 45. W. Smith, rozhodující sam. nájezd Celebrini. Střely na branku: 34:32. Diváci: 17 181. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Stamkos (oba Nashville), 3. Celebrini (San Jose).
Minnesota – St. Louis 5:4
Branky: 8., 26. a 37. Boldy, 12. Jurov, 29. Kaprizov – 2. Berggren, 25. McTavish, 56. Thomas, 60. Holloway. Střely na branku: 38:24. Diváci: 18 623. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Q. Hughes, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).
Edmonton – Utah 2:4
Branky: 34. Draisaitl, 42. Muchamadullin – 32. a 60. Keller, 11. Hayton, 35. L. Cooley. Střely na branku: 24:24. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:39 minut, inkasoval dvě branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. Diváci: 16 176. Hvězdy zápasu: 1. L. Cooley (Utah), 2. Bouchard (Edmonton), 3. Vejmelka (Utah).
Las Vegas – Calgary 6:2
Branky: 42., 53. a 57. Stone, 1. Howden, 10. Eichel, 32. Bowman – 31. Middleton, 59. Coronato. Střely na branku: 33:30. Diváci: 16 433. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Eichel, 3. Barbašov (všichni Vegas).