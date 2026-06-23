Nečas poprvé ovládl Zlatou hokejku. Ocenění věnoval nemocnému otci

Domácí anketa o nejlepšího hokejistu má po letech nového vítěze. Poprvé se jím stal reprezentační útočník a hráč Colorada Martin Nečas. Na druhém místě 58. ročníku skončil osminásobný král ankety David Pastrňák z Bostonu, třetí místo bral Tomáš Hertl z Vegas. Do první desítky se dostali celkem čtyři brankáři, jeden obránce a pětice útočníků.
„Rád bych poděkoval všem, kteří byli součástí mojí cesty. Tato trofej je pro mě srdeční záležitostí a rád bych ji věnoval mým rodičům. Po olympiádě přišlo něco, kdy člověk zjistí, že jsou důležitější věci než hokej, taťka bojoval s vážnou nemocnicí a byl v nemocnici, ale teď je tady. Byla to dlouhá cesta, ale jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo,“ řekl Nečas.
Během slavnostního večera v pražském Divadle na Vinohradech byla vyhlášena rovněž hokejistka roku, kterou se stala Natálie Mlýnková. Cenu pro nejlepšího parahokejistu si odnesl Patrik Sedláček. Juniorem roku byl vyhlášen Tomáš Galvas, juniorkou Aneta Paroubková a nejlepším hráčem extraligy juniorů Vasyl Špilka.
Sedmadvacetiletý Nečas prožil v NHL životní sezonu. V základní části odehrál 78 zápasů a posunul osobní maxima v gólech (38) i nahrávkách (62). Součtem 100 bodů poprvé v kariéře pokořil stobodovou hranici a obsadil těsně před Pastrňákem sedmé místo v produktivitě celé soutěže.
Avalanche pomohl jako druhý hráč bodování týmu za Nathanem MacKinnonem k zisku Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva byl díky 13 bodům (1+12) ze 13 startů také v play-off, které však pro Colorado skončilo ve finále Západní konference zklamáním po překvapivé porážce s Vegas 0:4 na zápasy.
Na domácí trůn se rodák z Nového Města na Moravě dostal poté, co byl v předchozích třech letech pokaždé mezi nejlepší trojicí. V roce 2023 a loni obsadil za Pastrňákem druhé místo, předloni byl třetí za Pastrňákem a gólmanem Lukášem Dostálem, jenž skončil letos šestý.
„Druhé místo je pěkné. Rád bych pogratuloval vítězi. Martin vyhrál zaslouženě a jsem na něho hrdý,“ vzkázal Pastrňák, jenž se z účasti omluvil a cenu za něho převzala již tradičně maminka Marcela Ziembová.
Nečas získal 660 bodů a druhého Pastrňáka porazil o 68 bodů. Třetí Hertl obdržel 467 bodů. Čtvrté místo obsadil Jakub Dobeš před dalším brankářem Danielem Vladařem, za šestým Dostálem skončil jediný zástupce extraligy v nejlepší desítce – loni třetí Roman Červenka. Osmý byl útočník Pavel Zacha, devátý bek Filip Hronek a desátý gólman Karel Vejmelka.
O celkovém vítězi rozhodovali ve třetím kole odborníci ze sportovního úseku Českého svazu ledního hokeje, trenéři reprezentačních výběrů, zástupci klubů nejvyšší soutěže a sportovní novináři. Pastrňák je s osmi trofejemi z let 2017 až 2021 a 2023 až 2025 druhým nejúspěšnějším hráčem historie ankety za legendárním Jaromírem Jágrem, který vyhrál dvanáctkrát. Třetí je Dominik Hašek s pěti prvenstvími.