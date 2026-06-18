Kandidatura Česka pro MS 2031 počítá s pořádáním turnaje v Praze a Brně

Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Na konferenci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) to řekl viceprezident svazu Petr Bříza, který nevolební konferenci při absenci prezidenta Aloise Hadamczika řídí. Šéf českého hokeje je momentálně hospitalizovaný v olomoucké nemocnici a ve středu se podrobil operaci.
Česko, které vrcholnou seniorskou akci hostilo naposledy v roce 2024, oficiálně podalo kandidaturu na rok 2031 na začátku června. Kongres Mezinárodní hokejové federace (IIHF) bude volit pořadatele turnaje příští rok v květnu v závěru šampionátu v Německu. Dalším kandidátem je momentálně Velká Británie.
„Vím, že poslali dopis, že mají zájem. Samozřejmě ale nevíme, jak budou připraveni za tři čtyři měsíce, kdy budou kandidáti procházet hodnocením (od IIHF), musí předložit garance, pořadatelská města a musí prokázat, že jsou připraveni. Před hlasováním na kongresu musí projít schvalovacím procesem,“ řekl Bříza novinářům po konferenci.
Bříza, který je zároveň místopředsedou IIHF přiznal, že Česko původně nepočítalo s tím, že by se ucházelo o pořadatelství pro rok 2031. Hlavním kandidátem pro daný rok totiž mělo být Finsko, které se ale spojilo s Lotyšskem – MS budou pořádat v roce 2030. Češi, kteří nemají obecně zájem hostit vrcholný turnaj v sezoně, kdy se hrají olympijské hry nebo Světový pohár, počítali spíše s rokem 2033.
Před dvěma lety se MS konalo v pražské O2 areně a v Ostravě. Tentokrát by měla být druhým centrem nová multifunkční aréna v Brně, která se aktuálně dostavuje a ještě letos by měla být otevřená.
„Jsou to největší arény (v Česku) a zároveň dvě největší města s potenciálem generovat ekonomický zisk. Proto Brno v této chvíli přeskočilo Ostravu. Vzniká tam nová aréna s kapacitou dvanácti a půl tisíce diváků, takže je i potenciál více vydělat na vstupenkách za přítomnosti slovenského týmu. Je to přirozená volba,“ řekl Bříza.
Za pět let by teoreticky měla stát nová multifunkční aréna i v Pardubicích a majitel Dynama Petr Dědek plánuje kapacitu přes 22 tisíc diváků. Důvod, proč s ním ČSLH aktuálně nepočítá, je, že fakticky nestojí. Podle Břízy není ani reálné, že by později došlo ke změně a východočeské město nahradilo Prahu nebo Brno. „Museli bychom projít opět celým schvalovacím procesem,“ vysvětlil.
Jihomoravská metropole by měla být i centrem mistrovství světa juniorů v roce 2030, které bylo Česku již přiděleno. „Jsme daleko v jednání s Brnem a Jihomoravským krajem,“ řekl Bříza s tím, že hokejový svaz jedná i se zástupci druhého pořadatelského města. V úvahu přichází Jihlava, Ostrava, České Budějovice nebo stávající aréna v Pardubicích.