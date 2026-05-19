Během dobrovolného tréninku vyjel na led i Kempný. Volno měli Hronek, Voženílek a Flek

Na dobrovolném tréninku české reprezentace nechyběl Michal Kempný, jenž vynechal pondělní zápas proti Švédsku. Na led vyjelo 22 hráčů, chyběli jen obránce Filip Hronek a útočníci Daniel Voženílek a Jakub Flek.
Kempný vypadl ze sestavy kvůli blíže nespecifikované zdravotní indispozici, úterní trénink však absolvoval bez potíží. „Říkal, že to chce zkusit. Jak to půjde, tak nastoupí. Snad to bude dobré,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Po vítězném duelu se Švédy (4:3) hlavní kouč Radim Rulík avizoval, že hráči s větším vytížením budou mít místo odpoledního tréninku patrně jiný program, nakonec ale scházeli jen Hronek, Voženílek a Flek.
„Volba je na hráčích. My jsme se po včerejšku, který byl hodně kondičně náročný, rozhodli, že dáme dobrovolný trénink dneska i zítra. Pak trávíme každý den hodinu v autobuse, nechali jsme to na hráčích podle jejich pocitů. Dneska šla většina kluků, aby se sklouzli a vyjeli včerejší zápas. Zítra si udělají trénink mimo led,“ uvedl Kalous.
„Kluci už vědí, co potřebují, co jim vyhovuje. Já věřím, že všichni se dobře připraví na další zápas proti Itálii,“ dodal Kalous.
Přes úspěšný výsledek se Švédy vidí trenéři rezervy, na nichž chtějí s mužstvem zapracovat. „Oslabení nebylo dobré, zase tam neladily detaily, na nichž pracujeme. Drilujeme všechno. Jak v ofenzivě, předbrankové prostory, uvolňování se ze soubojů, clonění brankáři, tak i defenzivní věci, dobré rozebírání hráčů, čtení hry, abychom reagovali správně. Věnujeme se tomu každý den,“ prohlásil Kalous.
Plný úsměvů už byl na tréninku i vyhlášený vtipálek Jan Ščotka, jemuž nebylo v pondělním zápase se Švédy do smíchu, když za faul inkasoval v první třetině trest na pět minut a do konce utkání.
„Emočně to bylo hodně vypjaté, ale stalo se... Honza je zkušený hráč, ta hokejka mu sjela do obličeje Švéda, to nemůžeme popírat. Už je to ale prostě za námi, jdeme dál,“ poznamenal Kalous.