Národní tým čeká v dalším programu přípravy před MS dvojzápas s Rakouskem

Po dvou duelech s Německem změří síly s dalším sousedem. Česká reprezentace sehraje další dva přátelské zápasy v přípravě na mistrovství světa proti Rakousku, nejprve ve čtvrtek ve Vídni a v pátek v Jihlavě. Přímý přenos prvního utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 18:40.
V brance by měl nastoupit Jan Bednář. „Honza má zkušenosti z mládežnických kategorií, ze zahraničí, takže si nemyslím, že by měl být nějakým způsobem nervózní. I když samozřejmě může, protože je to první zápas za seniorskou reprezentaci. Je to ale velmi talentovaný gólman a jsme rádi, že si na to může sáhnout,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Národní tým je v přípravě na MS již třetí týden a kádr se postupně obměňuje. „Pokračujeme v drilu, který jsme si od začátku nastavili. Cvičení nyní hodně opakujeme, zaměřujeme se na systémové věci, hru v obranném pásmu, přechody středního pásma, útočné pásmo, forčeking, backčeking a samozřejmě celkovou organizaci hry. Tak, aby se to všem dostávalo postupně pod kůži a zlepšovali jsme se v tom,“ popsal Kalous náplň tréninků.
Reprezentace minulý týden v Karlových Varech dvakrát porazila Německo, teď se chystá na Rakousko, s nímž před rokem v Linci prohrála 3:4 v prodloužení. Předtím ve Znojmu vyhrála 4:0.
„Jak se říká, kdeže loňské sněhy jsou. Jsme zaměřeni na současnost, i když nějaké klipy z předešlých zápasů máme. Koukáme ale hlavně na naši hru. Chceme například, abychom si vyzkoušeli nějaké signály. Hru po buly a podobně,“ řekl jeden z Rulíkových spolupracovníků.
V přípravě nicméně probrali i momenty z utkání proti Německu. „Ukázali jsme si, co jsme udělali dobře, i věci, které se nám tolik nelíbily. Chceme se prostě zlepšovat,“ podotkl Kalous.
Souboje s Rakouskem budou i testem fyzické připravenosti. Oba týmy totiž nastoupí nejprve ve čtvrtek od 19 hodin ve Vídni a druhý den v 17:00 v Jihlavě. Ještě v noci tak reprezentaci čeká přesun zpátky na Vysočinu.
„Hrát dva zápasy ve dvou dnech je určitě z pohledu přípravy dobré, bude nás to čekat i na mistrovství světa. V tomto období na to ale nebereme ohled. Trénujeme naplno, do startu šampionátu je ještě čas. Snažíme se ale samozřejmě naladit i kondičně,“ dodal Kalous.