Finská liga je skvělá, říká Bednář. Je vděčný za šanci v Ässätu i reprezentaci

Jan Bednář je nadšený z první pozvánky do hokejové reprezentace v kariéře. Třiadvacetiletý odchovanec Karlových Varů se před sezonou po čtyřech letech vrátil ze zámoří do Evropy a ve finském Ässätu Pori se prosadil do role gólmanské jedničky. V Jihlavě řekl, že rozhodnutí přerušit snahu o zisk angažmá v týmu NHL působením v nižších zámořských soutěžích bylo správné.
„Chtěl jsme udělat krok dopředu. Byl jsem tam v situaci, kdy jsem dva roky stál na stejném místě. Moc šancí v AHL jsem nedostal, tak jsem se rozhodl, že se vrátím do Evropy. Ässät Pori byl první tým, který se mi ozval,“ řekl Bednář, jehož v roce 2020 draftoval Detroit.
K angažmá v NHL se ale ani nepřiblížil. Po necelých třech letech v juniorské soutěži QJMHL působil převážně v týmu Toledo Walleye hrajícím nižší ECHL. V AHL zasáhl jen do čtyř zápasů.
„ECHL je hodně náročná soutěž. Hrají se tam tři zápasy ve třech dnech, což není pro tělo úplně jednoduché. Musíte tam daleko více dbát na okamžitou regeneraci po zápase. Náročné jsou i cesty autobusy, většina týmu ale jezdí ve speciálních autobusech, kde jsou i postele. Celkově je to hodně náročné,“ řekl Bednář.
Angažmá ve Finsku si ale maximálně pochvaluje. Postupně se prosadil do pozice jedničky Ässätu a dařilo se mu i podle statistik. „Všechno hodnotím jen pozitivně. Ze začátku jsem moc nevěděl, co od toho mám očekávat. Nechci říct, že jsem se úplně té ligy bál, ale měl jsem z ní zdravý respekt. Za sebe můžu říct, že je to skvělá liga a je tam spousta vynikajících hráčů. A to, že jsem si získal nějakou pozici a odchytal spoustu zápasů, je jenom plus. Jsem za to rád,“ uvedl.
Pavelec byl v sezoně s Bednářem v kontaktu
V dobrých výkonech bude chtít pokračovat i v národním týmu. Pokud dostane šanci. Hlavního kouče Radima Rulíka i trenéra brankářů Ondřeje Pavelce zná již z působení v juniorské reprezentaci. „Jsem hrozně rád, že tady mohu být, a považuju to za velkou čest,“ řekl Bednář. O jeho možném povolání se spekulovalo již v průběhu sezony.
„S Ondrou Pavelcem jsem se osobně viděl na první akci v Tampere v listopadu. Přijel jsem se tam podívat a chvíli jsme se bavili. Říkal mi, že mě budou sledovat. A že pokud budu pokračovat v podobných výkonech, jaké jsem v té době podával, tak dříve nebo později pozvánka přijde. Byl jsem trpělivý a jsem rád, že přišla,“ dodal.