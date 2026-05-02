Národní tým čeká těžký test. Vyzrají Češi na suverénní Švédy?

Po úvodním duelu s Finskem se česká reprezentace střetne na domácím turnaji Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích s druhým severským soupeřem. Svěřenci trenéra Radima Rulíka změří síly se Švédy, kteří v dosavadním průběhu celého seriálu vyhráli všech sedm zápasů a získali 20 z 21 bodů. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:30, duel Švýcarsko – Finsko nabídne ČT sport Plus od 12:00.
Národní tým má za sebou úspěšný vstup do Český her, Finy zdolal 3:2 a v přípravě před světovým šampionátem vyhrál i popáté. Kaňkou však byla dvě zranění – utkání nedohráli bek Filip Hronek a útočník Michael Špaček, pro něhož skončil i boj o místo v nominaci pro MS. „Jsme ale rádi, že naši hráči umí tvrdou hru přijmout, správně na ni reagovali,“ vyzdvihl asistent trenéra Jiří Kalous. „Byl to odmakaný zápas, z žádného souboje jsme necukli,“ dodal.
Švédsko, které bude z jeho pohledu podobným soupeřem, rozstřílelo ve čtvrtek Švýcary 8:1. „Dneska už se to tak nějak neliší, všichni hrají velmi důrazně a bruslivě. Na této úrovni už rozdíly nejsou tak znatelné. Můžou přijít s nějakými signály, teprve na ně budeme mít poradu. Chceme se na ně podívat, jestli mají něco nového, ale nikdo už nás moc překvapit nemůže,“ podotkl Kalous.
Lze však očekávat, že některé trumfy by do herního arzenálu týmů měly během dvou týdnů do startu MS ještě přibýt. Výjimkou není ani český výběr. „Budeme se hodně zaměřovat na přesilovky a speciální týmy obecně. Jsou to situace, které můžou zápasy rozhodnout,“ podotkl Kalous.
S týmem se na duel již připravoval za Špačka narychlo povolaný Petr Sikora z Třince, který vyhlíží první zápas v dresu reprezentačního áčka. „Viděl jsem jen, že Švédové včera dali 8:1 Švýcarům, takže tam bude asi velká kvalita. Jinak ale nevím, v jaké jsou sestavě, tu jsem neviděl. Moc se ale těším,“ uvedl Sikora.
Dalším debutantem, jenž by měl odmazat nulu na kontě reprezentačních startů, je gólman Jiří Patera. „Očekáváme ho v sestavě,“ přikývl Kalous.
V obou vzájemných zápasech během sezony měli navrch Švédové, kteří porazili Čechy už čtyřikrát za sebou, včetně výhry 5:2 ve čtvrtfinále loňského MS. V listopadu na Finských hrách se radovali Seveřané po vítězství 3:1, v prosinci na Švýcarských hrách vyhráli 5:0.
V neděli zakončí český tým turnaj proti Švýcarům, kteří ve čtvrtek v Jönköpingu utrpěli debakl se Švédy. V této sezoně EHT úspěšně zvládli jediný ze sedmi duelů. Zápas začne rovněž v 16:00.
„Nemyslím si, že Švýcaři jsou z té čtyřky v EHT nejslabší. V posledních letech hrají na vrcholových turnajích pořád o medaile. A že jim nevyšel zápas výsledkově, to neznamená, že by to byl slabý tým,“ zdůraznil Kalous. Po turnaji zástupci reprezentace oznámí další změny ve složení týmu.