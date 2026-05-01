Klapka: Rozbitý mantinel? To se mi stalo poprvé

O přerušení utkání národního týmu na Českých hokejových hrách proti Finsku se postaral ve druhé třetině více než dvoumetrový Adam Klapka, který útočníka Petteriho Puhakku narazil na hrazení s takovou intenzitou, že mantinel nevydržel. „Stalo se mi to poprvé v životě. Většinou plexisklo vyskočí, ale teď vyskočil celý mantinel,“ řekl po zápase Klapka.
„Jsem rád, že to spravili, mohli jsme to dohrát a nemuseli čekat nebo že třeba nezrušili celý zápas,“ dodal Klapka.
Urostlý hráč Calgary se tím postaral o obveselení české střídačky. „Spoluhráči z toho měli trochu legraci, ale to k tomu patří. Jen doufám, že k tomu došlo proto, že jsem třeba silnější, a ne oplácanější,“ řekl s úsměvem Klapka, jenž na prasklý mantinel upozornil rozhodčího, aby přerušil hru. „Praskliny byly vidět okamžitě. Lepší to hned nahlásit, než aby se někdo zranil,“ dodal Klapka.
On sám se usmíval na finskou střídačku. „Je to sranda, k mé hře v NHL to patří. A oni hráli trochu zákeřněji, tak proč jim to nevrátit. Některé zákroky nebyly fér. Já proti tomu nic nemám, ale musejí čekat, že přijde něco zpátky. To není o shazování rukavic, ale o tom, že se dokážeme zastat jeden druhého. A postavit se za sebe,“ řekl Klapka.
Právě soudržný projev výběru kouče Radima Rulíka vyzdvihl. „Bylo fajn, že jsme se všichni dokázali zastat ostatních. Bylo super vidět, jak stojíme při sobě. Jsem rád, že jsem mohl být u toho,“ pochvaloval si Klapka.
Ve čtvrtém útoku s ním hráli Jaroslav Chmelař a Matyáš Melovský, který těsně před koncem první třetiny vyrovnal na 1:1. Klapka si při jeho zásahu připsal asistenci. Celkově zanechali dobrý dojem a zdálo se, že si na ledě dobře rozumějí.
„Cítil jsem se fajn, kluci taky. Tři forčekujeme, je super, že je tam i Jarda, který do toho dokáže vletět. Nejsem na to jenom já. Mel zase číhá na puky, aby je mohl střílet. Hrálo se mi s nimi bezvadně. A jsem rád, že jsem mohl být u toho, když Mel dal svůj první gól v seniorské reprezentaci,“ řekl Klapka.
Na jeho výkonu bylo dobře patrné, že má za sebou kompletní sezonu v NHL, hrál s větší sebedůvěrou než před rokem. „Určitě. Pro mě příprava byla jiná. Měl jsem čas jít na led, trénovat. To jsem předtím nemohl, to byl také důvod. Pomohlo mi i to, že jsem věděl, co mě čeká, jaký systém budu hrát. Určitě jsem přišel víc sebevědomý než minulý rok,“ uvedl Klapka.
Opět také ukázal, že je schopný zahrát podle potřeby v různých situacích, nejen důrazně do těla, ale i technicky. „Chci se tak prezentovat a chci v tom být lepší a lepší. Dostat se do bodu, kdy můžu být nejlepší, jak můžu jen být.“
Na utkání měl rodinu, k vidění byly v Budvar aréně dresy Flames. „Táta za mnou byl párkrát, ale babička ne. Jsem rád, že mě mohla vidět. Moje teta s bratranci jsou navíc odsud. Je vážně super, že mě mohli vidět v reprezentaci,“ těšilo pětadvacetiletého pražského rodáka.
K dobrým pocitům ze zápasu přispěla i výhra 3:2, starosti ale vyvolávaly zdravotní potíže Michaela Špačka a obránce Filipa Hronka. „Vůbec nevím, co je s Hroňasem. Špágr je pro nás velkou ztrátou. Je to hráč, který umí rozhodnout, dát důležité góly. Škoda, že se zranil. Doufám, že bude v pořádku,“ přál si Klapka.