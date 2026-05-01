Lepší debut jsem si nemohl představit, řekl Melovský po výhře nad Finy

To byla premiéra v reprezentaci jako hrom. Tu měl hokejový útočník Matyáš Melovský, který nastoupil za reprezentační áčko poprvé a hned gólem na 1:1 pomohl v závěru první třetiny přibrzdit ambice Finů. Český výběr v úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích zvítězil nad Finskem 3:2.
Bronzový medailista z předloňského mistrovství světa dvacítek má za sebou první sezonu v zámořské AHL na farmě New Jersey v celku Utica Comets.
„Lepší debut jsem si asi nemohl představit. Vyhrálo se, ještě jsem dal gól. Jsem nadšený, těším se na další zápasy. Puk mám tady v kapse,“ řekl po utkání ke gólu, který dal z hranice pravého kruhu. Využil clony Jaroslava Chmelaře a Adama Klapky. „Měří ke dvěma metrům, takže gólman nic neviděl. Střela nemusela být tak tvrdá ani umístěná. Doletělo to do brány. Musím jim poděkovat, odvedli na tom gólu půl práce,“ vysvětloval.
Druhý gól byl blízko
Mohl dát i další branku. „Dostal jsem to tam myslím od Flíčka (Jakuba Fleka) do slotu. Střela byla docela dobrá, ale gólman udělal dobrý zákrok. Nepovedlo se to, třeba příště,“ usmíval se Melovský, který loni do AHL zamířil po třech sezonách v juniorské QMJHL v celku Baie-Comeau Drakkar.
Byl rád, že svým gólem vyrovnal skóre v třetině, ve které se českému týmu tolik nedařilo. „Docela na nás vlétli, měli lepší pohyb, byli silní v soubojích. Potom se nám povedlo pár střídání, kdy tam byli unavení a vznikly z toho šance. Finové hráli dobře. Ale dali jsme góly, to rozhodlo,“ prohlásil Melovský.
V úvodu druhé třetiny téměř na dvacet minut přerušila zápas oprava mantinelu poté, co se rozpojil po zákroku Adama Klapky na Petteriho Puhakku. „Chtěl jsem říct, že by si to mohl odpustit... Ale ne, pomohlo nám to. Rolbaři předvedli rychlou práci, vyměnili to a mohli jsme pokračovat,“ podotkl Melovský. Překvapilo jej, že se to Klapkovi stalo poprvé v kariéře. „Řekl bych, že hráči takových parametrů už se to stalo. Poplácali jsme ho, že super.“
Tempo nebyl problém
Tempo v národním týmu mu po přechodu z AHL nedělalo problém. „Ani to nebylo rychlejší, je to trochu jiné tím, že hrajete na evropském kluzišti. Bylo to taktičtější, víc o detailech, co se týče třeba napadání ve středním pásmu. Chvíli trvalo, než jsem si na to zvykl,“ prohlásil Melovský.
Spolupráci v útoku s dalšími posilami ze zámoří Klapkou z Calgary a Chmelařem z New York Rangers si pochvaloval. „Byli jsme dobří na forčeku. Když se zranil Michael Špaček, tak jsme spolu ale zas tolik nehráli. Protáčelo se to na tři centry, chodili jsme tam centři s každou lajnou. Museli jsme trochu zkrátit střídání, aby nám neodešly nohy. Hrát trochu chytřeji a střídat. Myslím, že jsme to všichni tři zvládli. Kdyby Špágr zůstal, tak by nám to pomohlo. Snad se co nejdřív uzdraví,“ konstatoval Melovský.
Účastník jednoho mistrovství světa osmnáctek a jednoho světového šampionátu dvacítek se uchází o premiérovou účast na velké mezinárodní akci dospělých. „Myšlenka určitě někde vzadu v hlavě je. Snažím se to brát den po dni, trénink po tréninku, abych byl co nejlepší. Nějak extra nad tím nepřemýšlím, to už bude na trenérech a hlavně na mně, jak budu hrát,“ dodal Melovský směrem ke květnovému MS ve Švýcarsku.