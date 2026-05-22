Osmý hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabízí další čtyři duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6:2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále play-off. Kanaďané po klopýtnutí s Nory výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3:1 si upevnili první místo ve skupině B. Přímý přenos utkání Švédsko – Itálie sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. V protizápase na ČT sport Plus se Finsko střetává s Velkou Británií.
V protizápase sledujte souboj Finska s Velkou Británií:
Kanada je ve čtvrtfinále
V brance slovinského týmu dostal příležitost místo českého rodáka Lukáše Horáka devětadvacetiletý Žan Us a od prvních minut musel čelit soustavnému tlaku favorita. Za první třetinu zlikvidoval 11 střel a za záda pustil pouze přesně k tyči umístěný pokus Mateychuka.
Tlak Kanaďanů po první přestávce opadl, přispěly k tomu i chyby, které nabídly Slovincům gólové šance Drozgovi a Saboličovi. Až ve 34. minutě zúročili Kanaďané mírnou převahu druhou brankou poté, co se z otočky prosadil Cozens. Další příležitosti včetně přesilovkové kanonády Us pokryl.
Ani ve třetí třetině viditelně nedali Kanaďané do hry maximální nasazení, k výsledkové pohodě jim stačil gól třináctého útočníka Finnieho ve 47. minutě. Slovinci v závěru hru vyrovnali a dočkali se i čestného úspěchu, když snížil obránce Rožle Bohinč.
Němci porazili Maďarsko 6:2, obránce Gawanke se blýskl hattrickem
První výhru na turnaji si připsalo Německo, které zdolalo Maďarsko 6:2. Němci si tak udrželi naději na postup do čtvrtfinále, se čtyřmi body se posunuli na páté místo tabulky skupiny A. Hattrickem se blýskl obránce Leon Gawanke, tři asistence si připsal Marc Michaelis. Maďaři jsou se třemi body šestí.
Maďaři se sice ubránili při vyloučení Benceho Horvátha, ale v čase 8:43 už Němci otevřeli skóre zásluhou Mika. V dalším oslabení už maďarský tým inkasoval. Při Szongothově trestu zvýšil 25 sekund před koncem první třetiny Gawanke, který zamířil z levého kruhu k protější tyči. V závěru druhé části přidali Němci další dva góly.
Po 96 sekundách závěrečné části se po kombinaci s Kastnerem zapsal podruhé v utkání mezi střelce Gawanke. Ve 45. minutě sebral Grubauerovi čisté konto Sárpátki, který brankáře překvapil střelou od pravého mantinelu. V polovině třetí třetiny sice za Maďary skóroval z dorážky z levého kruhu Szongoth, ale sudí po kontrole u videa gól neuznali kvůli Erdélyho nedovolenému bránění Grubaueovi. Na druhé straně naopak dovršil hattrick Gawanke. Po spolupráci s Wissmannem se trefil z levého kruhu z úhlu. V 58. minutě ještě zkorigoval výsledek Hári.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Německo – Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 9. Mik (Kastner, Wiederer), 20. Gawanke (Loibl, Michaelis), 40. L. Reichel (Tiffels, Samanski), 40. Dove-McFalls (Michaelis, Ehl), 42. Gawanke (Kastner, Loibl), 50. Gawanke (Wissmann, Michaelis) – 45. Sárpátki (K. Nagy, Garát), 58. Hári (Nemes, Kiss).
Rozhodčí: Bloyer, MacFarlane (oba USA) – Beresford (Brit.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 7925.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke – Tiffels, Samanski, L. Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder. Trenér: Kreis.
Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Sárpátki, Szongoth, Erdély – Sofron, Hári, Papp – Vincze, K. Nagy, Nemes – Ravasz. Trenér: Majoross.
Skupina B (Fribourg):
Kanada – Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinč (Goličič).
Rozhodčí: Kaukokari (Fin), Kohlmüller (Něm.) – Jonsson (Švéd.), Niittyla (Fin.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 6209.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie. Trenér: Donskov.
Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinč, Beričič – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Simšič, Sodja, Jezovšek. Trenér: Terglav.
