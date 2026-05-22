MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

ŽIVĚMS v hokeji: Švédsko – Itálie a Finsko – Velká Británie


22. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Švédsko – Itálie
Zdroj: ČT sport

Osmý hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabízí další čtyři duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6:2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále play-off. Kanaďané po klopýtnutí s Nory výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3:1 si upevnili první místo ve skupině B. Přímý přenos utkání Švédsko – Itálie sledujte na ČT sport a ČT sport Plus. V protizápase na ČT sport Plus se Finsko střetává s Velkou Británií.

V protizápase sledujte souboj Finska s Velkou Británií:

Nahrávám video
Finsko – Velká Británie
Zdroj: ČT sport

Kanada je ve čtvrtfinále

V brance slovinského týmu dostal příležitost místo českého rodáka Lukáše Horáka devětadvacetiletý Žan Us a od prvních minut musel čelit soustavnému tlaku favorita. Za první třetinu zlikvidoval 11 střel a za záda pustil pouze přesně k tyči umístěný pokus Mateychuka.

Nahrávám video
Sestřih utkání Kanada – Slovinsko
Zdroj: ČT sport

Tlak Kanaďanů po první přestávce opadl, přispěly k tomu i chyby, které nabídly Slovincům gólové šance Drozgovi a Saboličovi. Až ve 34. minutě zúročili Kanaďané mírnou převahu druhou brankou poté, co se z otočky prosadil Cozens. Další příležitosti včetně přesilovkové kanonády Us pokryl.

Nahrávám video
Slovinci dali gól také Kanadě, Greavese překonal v závěru Bohinč
Zdroj: ČT sport

Ani ve třetí třetině viditelně nedali Kanaďané do hry maximální nasazení, k výsledkové pohodě jim stačil gól třináctého útočníka Finnieho ve 47. minutě. Slovinci v závěru hru vyrovnali a dočkali se i čestného úspěchu, když snížil obránce Rožle Bohinč.

Nahrávám video
Sestřih utkání Německo – Maďarsko
Zdroj: ČT sport

Němci porazili Maďarsko 6:2, obránce Gawanke se blýskl hattrickem

První výhru na turnaji si připsalo Německo, které zdolalo Maďarsko 6:2. Němci si tak udrželi naději na postup do čtvrtfinále, se čtyřmi body se posunuli na páté místo tabulky skupiny A. Hattrickem se blýskl obránce Leon Gawanke, tři asistence si připsal Marc Michaelis. Maďaři jsou se třemi body šestí.

Maďaři se sice ubránili při vyloučení Benceho Horvátha, ale v čase 8:43 už Němci otevřeli skóre zásluhou Mika. V dalším oslabení už maďarský tým inkasoval. Při Szongothově trestu zvýšil 25 sekund před koncem první třetiny Gawanke, který zamířil z levého kruhu k protější tyči. V závěru druhé části přidali Němci další dva góly.

Po 96 sekundách závěrečné části se po kombinaci s Kastnerem zapsal podruhé v utkání mezi střelce Gawanke. Ve 45. minutě sebral Grubauerovi čisté konto Sárpátki, který brankáře překvapil střelou od pravého mantinelu. V polovině třetí třetiny sice za Maďary skóroval z dorážky z levého kruhu Szongoth, ale sudí po kontrole u videa gól neuznali kvůli Erdélyho nedovolenému bránění Grubaueovi. Na druhé straně naopak dovršil hattrick Gawanke. Po spolupráci s Wissmannem se trefil z levého kruhu z úhlu. V 58. minutě ještě zkorigoval výsledek Hári.

Nahrávám video
Hattrick obránce Leona Gawankeho v zápase proti Maďarsku
Zdroj: ČT sport

Výsledky MS v hokeji

Skupina A (Curych):

Německo – Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 9. Mik (Kastner, Wiederer), 20. Gawanke (Loibl, Michaelis), 40. L. Reichel (Tiffels, Samanski), 40. Dove-McFalls (Michaelis, Ehl), 42. Gawanke (Kastner, Loibl), 50. Gawanke (Wissmann, Michaelis) – 45. Sárpátki (K. Nagy, Garát), 58. Hári (Nemes, Kiss).
Rozhodčí: Bloyer, MacFarlane (oba USA) – Beresford (Brit.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 7925.

Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke – Tiffels, Samanski, L. Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder. Trenér: Kreis.

Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Sárpátki, Szongoth, Erdély – Sofron, Hári, Papp – Vincze, K. Nagy, Nemes – Ravasz. Trenér: Majoross.

Skupina B (Fribourg):

Kanada – Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinč (Goličič).
Rozhodčí: Kaukokari (Fin), Kohlmüller (Něm.) – Jonsson (Švéd.), Niittyla (Fin.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 6209.

Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie. Trenér: Donskov.

Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinč, Beričič – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Simšič, Sodja, Jezovšek. Trenér: Terglav.

Související

Hokej fokus podcast: Kdo míří na medaile? Analýza první poloviny šampionátu

22. 5. 2026

Hokej fokus podcast: Kdo míří na medaile? Analýza první poloviny šampionátu

SESTŘIHSlováci si poradili s Dánskem, Norové trápili Kanadu až do prodloužení

21. 5. 2026

Slováci si poradili s Dánskem, Norové trápili Kanadu až do prodloužení

EXKLUZIVNĚPrvní varování na MS pro Kanadu. Norové hráli hodně fyzicky, řekl Scheifele. Úleva, přidal Cozens

21. 5. 2026

První varování na MS pro Kanadu. Norové hráli hodně fyzicky, řekl Scheifele. Úleva, přidal Cozens
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.