Hokejisté si užívají dvoudenní volno, v sobotu je čeká Slovensko

Po náročném vstupu do světového šampionátu mají čeští hokejisté do pátku dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finiš v základní skupině B, kdy odehrají tři utkání ve čtyřech dnech.
„Dnes mají hráči v plánu odpočinek, regeneraci a individuální program. Večer se pak sejdeme na společné večeři,“ přiblížil tiskový mluvčí týmu Marek Němčík.
Národní tým odehrál na začátku šampionátu tři zápasy proti Dánsku (4:1), Slovinsku (2:3 v prodl.) a Švédsku (4:3) ve čtyřech dnech, pokaždé se začátkem ve 20:20. Po dni volna pak následoval středeční odpolední souboj s Itálií (3:1).
V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem (shodně od 16:20), v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě (20:20). Čtvrtfinále by pak hrál Rulíkův výběr ve čtvrtek, případné semifinále v sobotu a bitvu o některou z medailí v neděli.
„Myslím, že ty dva dny bez zápasu nám prospějí, jeden z nich dáme úplně volný,“ plánoval po utkání proti Itálii Rulík. „Pro hráče není jednoduché to na tomto velkém hřišti ulítat. Takže pokud je možnost, aby oddechli a vypnuli hlavu, tak toho využijeme,“ vysvětlil.
Hodně rád za možnost přijít na jiné myšlenky byl brankář Dominik Pavlát. Nečekaně dramatický duel s Italy končil psychicky vyčerpaný, když na něj šlo jen minimum střel, přitom musel zůstat maximálně koncentrovaný. „Je to psychicky tak náročné, že jsem opravdu rád, že máme dva dny volno od zápasů. Máme skvělou gólmanskou partu, jsme malý tým ve velkém. Moc si to tu užíváme, trávíme spolu dost času, snažíme se od hokeje i odreagovávat,“ nastínil Pavlát spolupráci s Josefem Kořenářem a Petrem Kváčou.
„Moc jsem si ulevil, to by byl jinak hodně smutný den. Teď můžeme být rádi, jak to dopadlo. Nebylo to ono, ale pak jsme se do toho dostali. Nálada je dobrá, jsou to tři body. Úplně nezáleží na tom, jestli to je 8:0, nebo 3:1,“ poznamenal obránce Jan Ščotka, který právě ve středu oslavil třicetiny.
Hráči využívají volný čas nejvíc právě k odpočinku. „Moc nikam nechodíme, bydlíme na okraji města (Bernu) a nikam se nám tramvají ani moc jezdit nechce,“ uvedl Ščotka.
Podle útočníka Davida Tomáška přišlo volno v nejlepší možný čas. „Bylo vidět, že nám proti Italům energie první půlku zápasu chyběla. Ale našli jsme ji, za což jsme rádi. A máme tři body, nikdo už se nebude ptát jak. A teď si odpočineme, máme na to dva dny,“ těšil se Tomášek.
„Všichni jedeme na krev. Máme před sebou posledních asi deset dní sezony. Takže je to náročný, ale s tím jsme sem jeli. Odpočineme si mentálně i fyzicky. Nachystáme se a půjdeme na Slováky. Těšíme se na to, určitě to bude super zápas,“ vyhlížel Tomášek očekávaný duel bývalých federálních partnerů.
Na led se tým vrátí v pátek, kdy má od 10:00 na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Fribourgu.