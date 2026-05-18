Napraví Češi blamáž a poradí si se Švédskem? Trenéři pojmenovávají nedostatky

Po facce se rychle oklepat, toť jasný úkol. Čeští hokejisté museli skousnout hořkou porážku od slovinského outsidera a po nedělním volném dnu stojí proti silným Švédům. Asistent trenéra Tomáš Plekanec doufá, že to bylo poslední klopýtnutí, dojde na změny v sestavě. Z týmu je cítit snaha odčinit blamáž. Přímý přenos vysílá od 19:30 ČT sport.
Poté, co si český tým poradil na úvod šampionátu v pátek s Dány, se očekával plný bodový zisk i proti Slovinsku. Namísto toho přišla historická prohra a do sbírky přibyl jediný bod.
„Je to nepříjemné, to si nemusíme nalhávat. Není to něco, z čeho máme radost. Ale prostě je to turnaj. My se k tomu musíme tak postavit. Nechci říct, že by kluci nechtěli nebo nemakali, to vůbec ne. Ale ve hře musí být detaily, které nám tam chyběly, v tom je potřeba se zlepšit. Doufejme, že tohle bylo naše poslední klopýtnutí. Teď už si žádné dovolit nemůžeme,“ řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec.
Bolest – přesilové hry
Zatímco s Dány i proti Slovincům Češi inkasovali shodně po jednom gólu v oslabení, nedokázali se dosud na turnaji prosadit v početní výhodě. „Chybí gól. Myslím si, že to kluci sehráli slušně. Měli spoustu slušných střel, netrefili bránu. Ale pokud nepadne gól, je vždycky co zlepšit,“ poznamenal Plekanec.
Z pozice bývalého vynikajícího útočníka viděl ale v sobotním vystoupení více nedostatků. „Nebylo tam zakončení a takové ty klasické věci jako tlak do brány, aby tam byli dva hráči. Hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech. Strašně málo hráčů jsme měli před bránou. Chtělo to malinko více chytrosti, nápad, který by vytvořil přečíslení okolo branky,“ uvedl Plekanec.
Změny trenéři tají
Sestavu drží trenéři tradičně v tajnosti. „Určitě nějaké změny budou. Ale jaké, to si ještě upřesníme v kabině,“ konstatoval Plekanec.
„Je potřeba se dívat dál. Zápas se Slovinci nám nevyšel, teď už to nevrátíme, musíme se z toho oklepat a co nejlépe se připravit na Švédy. Zítra nás čeká důležitý zápas a uděláme všechno pro to, abychom ho vyhráli,“ řekl útočník Jan Mandát.
Hráči chtějí výpadek se Slovinskem odčinit a ukázat, že byl ojedinělý, proti Švédům touží o to více uspět. „Cítím, že to tak mají nastavené všichni. I včera to tak bylo, jen výsledek neodpovídal hře. Stalo se, bohužel, ale jdeme dál. Myslím, že je lepší to hodit za hlavu a moc nad tím už nepřemýšlet. Musíme se připravit na další zápas,“ uvedl další útočník Michal Kovařčík.
Švédský kouč Sam Hallam zařadil do nominace na šampionát deset posil z NHL, ale také 13 hráčů, kteří jsou poprvé na velké mezinárodní akci.
„Připravíme se na ně stejně jako ve Švédsku, kdy jsme je porazili. Stejně tak si prohlédneme zápas, který prohráli (s Kanadou). Příprava proběhne. S tím rozdílem, že si ukážeme to, co nám chybělo se Slovinci,“ nastínil Plekanec.
„Myslím, že mají hodně podobný tým, jako měli na posledním turnaji EHT, přijelo tam ještě pár jmen z NHL, asi víme, co čekat. Rozebereme si to na videu, potřebujeme hrát stejně jako nedávno u nich. Myslím, že to nebude jiné, než to bylo. Jen tam budou trošku zkušenější hráči, kteří tomu trošku přidají, ale my je máme v týmu také,“ řekl Kovařčík.
Oba soupeři se utkali na MS i před rokem, Seveřané přehráli Čechy ve čtvrtfinále 5:2. V průběhu této sezony měli také navrch, na Finských hrách zvítězili 3:1, na Švýcarských hrách 5:0, na Českých hrách 2. května v Českých Budějovicích 4:2, ale o pět dní později na Švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3:1.
Předpokládaná sestava ČR
Kořenář – Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas – Blümel, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík.