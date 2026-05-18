MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

Napraví Češi blamáž a poradí si se Švédskem? Trenéři pojmenovávají nedostatky


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Češi měli před Švédy v neděli volný trénink
Zdroj: ČT sport

Po facce se rychle oklepat, toť jasný úkol. Čeští hokejisté museli skousnout hořkou porážku od slovinského outsidera a po nedělním volném dnu stojí proti silným Švédům. Asistent trenéra Tomáš Plekanec doufá, že to bylo poslední klopýtnutí, dojde na změny v sestavě. Z týmu je cítit snaha odčinit blamáž. Přímý přenos vysílá od 19:30 ČT sport.

Poté, co si český tým poradil na úvod šampionátu v pátek s Dány, se očekával plný bodový zisk i proti Slovinsku. Namísto toho přišla historická prohra a do sbírky přibyl jediný bod.

„Je to nepříjemné, to si nemusíme nalhávat. Není to něco, z čeho máme radost. Ale prostě je to turnaj. My se k tomu musíme tak postavit. Nechci říct, že by kluci nechtěli nebo nemakali, to vůbec ne. Ale ve hře musí být detaily, které nám tam chyběly, v tom je potřeba se zlepšit. Doufejme, že tohle bylo naše poslední klopýtnutí. Teď už si žádné dovolit nemůžeme,“ řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec.

Nahrávám video
Sestřih utkání Slovinsko – Česko
Zdroj: ČT sport

Bolest – přesilové hry

Zatímco s Dány i proti Slovincům Češi inkasovali shodně po jednom gólu v oslabení, nedokázali se dosud na turnaji prosadit v početní výhodě. „Chybí gól. Myslím si, že to kluci sehráli slušně. Měli spoustu slušných střel, netrefili bránu. Ale pokud nepadne gól, je vždycky co zlepšit,“ poznamenal Plekanec.

Z pozice bývalého vynikajícího útočníka viděl ale v sobotním vystoupení více nedostatků. „Nebylo tam zakončení a takové ty klasické věci jako tlak do brány, aby tam byli dva hráči. Hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech. Strašně málo hráčů jsme měli před bránou. Chtělo to malinko více chytrosti, nápad, který by vytvořil přečíslení okolo branky,“ uvedl Plekanec.

Nahrávám video
Rulík: K brejku nemělo dojít, protože tam byl faul na Galvase
Zdroj: ČT sport

Změny trenéři tají

Sestavu drží trenéři tradičně v tajnosti. „Určitě nějaké změny budou. Ale jaké, to si ještě upřesníme v kabině,“ konstatoval Plekanec.

„Je potřeba se dívat dál. Zápas se Slovinci nám nevyšel, teď už to nevrátíme, musíme se z toho oklepat a co nejlépe se připravit na Švédy. Zítra nás čeká důležitý zápas a uděláme všechno pro to, abychom ho vyhráli,“ řekl útočník Jan Mandát.

Nahrávám video
Ohlasy českých hokejistů po utkání se Slovinskem
Zdroj: ČT sport

Hráči chtějí výpadek se Slovinskem odčinit a ukázat, že byl ojedinělý, proti Švédům touží o to více uspět. „Cítím, že to tak mají nastavené všichni. I včera to tak bylo, jen výsledek neodpovídal hře. Stalo se, bohužel, ale jdeme dál. Myslím, že je lepší to hodit za hlavu a moc nad tím už nepřemýšlet. Musíme se připravit na další zápas,“ uvedl další útočník Michal Kovařčík.

Švédský kouč Sam Hallam zařadil do nominace na šampionát deset posil z NHL, ale také 13 hráčů, kteří jsou poprvé na velké mezinárodní akci.

„Připravíme se na ně stejně jako ve Švédsku, kdy jsme je porazili. Stejně tak si prohlédneme zápas, který prohráli (s Kanadou). Příprava proběhne. S tím rozdílem, že si ukážeme to, co nám chybělo se Slovinci,“ nastínil Plekanec.

Přečtěte si také

Prohra se Slovinci pohledem čísel: Přes 80 střeleckých pokusů a 10 minut v přesilovkách bez gólu

Prohra se Slovinci pohledem čísel: Přes 80 střeleckých pokusů a 10 minut v přesilovkách bez gólu

SESTŘIHZaváhání s outsiderem. Horák vychytal Slovinsku nečekanou výhru

Zaváhání s outsiderem. Horák vychytal Slovinsku nečekanou výhru

„Myslím, že mají hodně podobný tým, jako měli na posledním turnaji EHT, přijelo tam ještě pár jmen z NHL, asi víme, co čekat. Rozebereme si to na videu, potřebujeme hrát stejně jako nedávno u nich. Myslím, že to nebude jiné, než to bylo. Jen tam budou trošku zkušenější hráči, kteří tomu trošku přidají, ale my je máme v týmu také,“ řekl Kovařčík.

Oba soupeři se utkali na MS i před rokem, Seveřané přehráli Čechy ve čtvrtfinále 5:2. V průběhu této sezony měli také navrch, na Finských hrách zvítězili 3:1, na Švýcarských hrách 5:0, na Českých hrách 2. května v Českých Budějovicích 4:2, ale o pět dní později na Švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3:1.

Předpokládaná sestava ČR

Kořenář – Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas – Blümel, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.