Bronz berou po nájezdech Rusové. Čekání české reprezentace na medaili se protáhne na osm let

V nervy drásající duel se proměnil souboj o nepopulární bronz mezi českou reprezentací a sbornou. Utkání nakonec dospělo až do samostatných nájezdů, protože v základní hrací době vítěze nenašlo. Zápasu dominovali oba brankáři, na české straně Šimon Hrubec a na ruské Andrej Vasilevskij.

Gólman sborné si připsal i díky prodloužení 48 úspěšných zákroků a v samostatných nájezdech vychytal všechny české střelce. Za Rusy se naopak prosadil hned v první sérii Ilja Kovalčuk a pojistku přidal Nikita Gusev.

"Jsem spokojený s bojovností týmu, předváděli jsme kvalitní hokej celý turnaj. Je to asi nejhorší porážka. Těžko hledám slova. Měli jsme 50 střel na bránu, bolí to hodně. Byl to asi nejkvalitnější hokej, jaký jsme předváděli za poslední léta," hlesl zklamaný Voráček.