Zápas plný vyloučení proměnili Češi v exhibici. Proti Rakousku se blýskl Kolář, Francouz má další nulu

Česká reprezentace si připsala další výhru do tabulky a s 15 body živí naději na to, aby zůstala na blížící se čtvrtfinále v Bratislavě. K setrvání ve slovenském hlavním městě potřebuje skončit do druhého místa. Proti outsiderovi si svěřenci Miloše Říhy vypracovali pohodlné vedení a od vysokého vítězství je nezastavily ani časté fauly a následná hra v početních nevýhodách.

Právě přesilovky představovaly hlavní rozdíl mezi oběma soupeři. Zatímco Češi se stoprocentně ubránili po šesti zbytečných faulech v první polovině utkání, Řepík s Frolíkem navýšili vedení už na 5:0 v rozmezí 41 sekund a definitivně zlomili odpor Rakouska.

"S Vorasem (Voráčkem) už máme něco odehraného a už patříme k těm starším. Myslím si, že je dobře, že nás trenér takhle využívá (na oslabení i přesilovky), jsme za to rádi. Tu zodpovědnost se snažíme využít na ledě a jít příkladem pro ty mladší," řekl Frolík k velkému vytížení.