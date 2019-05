Trenér Říha: Švédové se nechali vyhecovat, my jsme to zvládli bravurně

Šanci na dobrý výsledek naznačila už hodně povedená první třetina. "Měli jsme velmi dobrý začátek, bylo tam nasazení, dobré bruslení, byli jsme lepší. Dali jsme gól, mohli jsme dát i druhý z přesilovky, která byla parádně sehraná," připomněl Říha nástup týmu.

"Bohužel jsme pak nastoupili ve druhé třetině nekoncentrovaní, což bylo patrné hlavně u prvního gólu. Přišel i druhý, Švédové nás dostávali pod obrovský tlak, zvýšili agresivitu a zlepšili bruslení, ale my jsme se z toho v konci vyhrabali a začali jsme zase hrát poctivý hokej a to, co jsme si řekli," ocenil Říha.

Radost z toho, co viděl, mohl mít nejen díky výsledku 5:2. Přes výpadek v průběhu druhého dějství byli totiž Češi většinu zápasu lepším celkem. "Už jsme je předtím porazili na dvou turnajích. Připravili se na to, ale my jsme viděli jejich zápasy v přípravě a byli jsme také připravení."

Švédové jsou podle něj nesmírně silní. "Navíc s vynikajícím trenérem, ale myslím, že se nechali v určitých fázích unést a bylo to až za hranicí. Nechali se vyhecovat a nebyli tak trpěliví, jak vždycky jsou," prohlásil Říha.