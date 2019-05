Příprava na čtvrtfinále se vším všudy. Češi v nerváku porazili Švýcary

ČR - Švýcarsko 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. J. Voráček (Jan Kovář, Frolík), 21. Simon (J. Voráček, Hronek), 27. Frolík (J. Voráček, Simon), 29. D. Kubalík (Simon), 59. Rutta - 3. Frick (Martschini, Scherwey), 27. Scherwey (Martschini, Kurashev), 42. Scherwey (Y. Weber, Martschini), 57. Niederreiter (Josi, Hischier). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Romasko (Rus.) - Goljak (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 9085.

ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švýcarsko: Berra (27. Mayer) - Josi, Y. Weber, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora, R. Diaz - Andrighetto, Haas, Niederreiter - Fiala, Hischier, Hofmann - S. Moser, Ch. Bertschy, Ambühl - Martschini, Kurashev, Scherwey - Rod. Trenéři: Patrick Fischer, Tommy Albelin a Christian Wohlwend.

Miloš Říha: "Byl to velmi silný a emotivní zápas, v němž obě mužstva chtěla hrát. Trošku jsme prospali začátek a nechali se vyhecovat, spíš jsme si všímali nějakých zákroků než hokeje. Potom jsme se ale vrátili k hokeji, zápas jsme otočili a vedli 4:2. Zase jsme pak ale usnuli, když jsme si mysleli, že Švýcaři se nezvednou po těch těžkých zápasech, co měli v nohách. Ale klobouk dolů před nimi, znovu se zvedli a přehráli nás tím, co jsme hráčům malovali. Takovými taktickými věcmi, které my jsme nepoužili, což mě docela překvapilo. Ale tím srdíčkem a charakterem si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě."

Jakub Voráček: "Ve třetí třetině v sobě našli Švýcaři ještě jeden stupeň, rozjížděli to a začali po nás lítat ještě víc než celý zápas předtím. Myslím si, že od desáté minuty jsme byli lepším týmem až do konce druhé části. Pak na nás začali všechno sypat a bohužel jsme se trošku víc stáhli. Na to si musíme dát pozor, to se nám může vymstít."

Jan Rutta: "Je to samozřejmě super. Švýcaři nám to trošku usnadnili, ale je strašně super, že jsme vyhráli za tři body a víme, že se nebudeme stěhovat. Vstup do zápasu měli Švýcaři lepší, ale pak si myslím, že většinu zápasu jsme hráli líp my. Třetinu jsme hráli možná trošku moc pasivně, ale dopadlo to dobře."

Michael Frolík: "Bylo to trošku nahoru dolů. Švýcaři dobře bruslili na začátku, měli dobrý pohyb, dělalo nám to trošku problém. Druhá půlka první třetiny byla od nás dobrá. Dobře, že jsme vyrovnali a dostali se na koně. Druhá třetina byla super, napadalo nám to tam. Když vedete ve třetí třetině o dva góly, asi byste to měli udržet, a ne je vrátit do zápasu. Udělali jsme chybu po buly a pak nám tam dorážel hráč tři minuty před koncem, to se nesmí stávat. Musíme hrát pořád stejně a nenechat týmy, aby se vracely do zápasů."