Ve čtvrtfinále repríza duelu o bronz. Čechy čekají Američané, kteří ještě neprohráli

"Bylo zajímavé sledovat poslední zápas skupiny Lotyšska proti Švýcarsku, protože do poslední chvíle nebylo jasné, s kým budeme hrát čtvrtfinále. Nakonec to budou Spojené státy americké, což je velmi kvalitní tým, který na turnaji ještě neprohrál. Ve středu ráno odcestujeme do Tampere, kde to velmi dobře známe z minulého roku, a co nejlépe se připravíme na vyřazovací část turnaje," prohlásil bezprostředně po zjištění soupeře kouč Jalonen.

Češi po porážce 1:3 proti Kanadě veděli, že ve skupině B obsadí buď třetí, nebo čtvrté místo. Což znamenalo, že narazí buď na Američany, nebo Švédy. A kdo bude soupeřem svěřenců Jalonena, v tom měli poslední slovo Lotyši.

Domácí výběr v Rize ve svém závěrečném skupinovém střetnutí nečekaně porazil Švýcary 4:3 po prodloužení, díky čemuž v tabulce "béčka" vystřídal českou reprezentaci na třetím místě. Národní celek tak obsadil pozici čtvrtou, což přineslo zaprvé jistotu stěhování pro čtvrtfinále do finského Tampere a zadruhé soupeře v podobě USA.

Američanům zatím šampionát vychází skvěle a skupinou prošli suverénně. Ze sedmi zápasů vyhráli všechny. Jen v závěrečném střetnutí proti Švédsku ztratili jeden bod, když seveřany udolali až v prodloužení 4:3.

S Američany se český tým utkal naposledy loni na šampionátu právě v Tampere. Nejdříve v základní skupině vyhrál 1:0 a potom uspěl i v duelu o bronz, v němž zvítězil 8:4 a dočkal se první medaile na velké akci po deseti letech.

V Tampere zůstali ze třetího místa domácí Finové, kteří se utkají v 19:20 SELČ s Kanadou. Lotyši, kteří už ziskem bodu sebrali naději na play-off Slovensku, nastoupí od 19:20 SELČ proti Švédsku. O čtyři hodiny dříve se bude hrát v Rize duel Švýcarska s Německem.