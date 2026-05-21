MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
ŽIVĚMS v hokeji: Dánsko – Slovensko, Švýcarsko – Velká Británie


21. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Dánsko – Slovensko
Kanadští hokejisté měli nečekané problémy s Norskem. Severského soupeře porazili až v prodloužení 6:5. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58:21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách rozhodl Mark Scheifele. Plný počet bodů mají v Curychu Finové, kteří v utkání s Lotyši prohrávali po deseti vteřinách hry, ale utkání otočili a zvítězili 7:1. Přímý přenos utkání Dánsko – Slovensko a Švýcarsko – Velká Británie sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Živě: Švýcarsko – Velká Británie
Norové v úvodu přečkali Celebriniho šanci i Östbyho vyloučení a potom Normann zlikvidoval i Cozensovu možnost. V čase 5:18 se sami ujali vedení. Talbota překonal z hranice levého kruhu Bakke Olsen. Tým kouče Pettera Thoresena se ubránil i při Steenově trestu a ve 12. minutě zvýšil střelou od modré čáry přes clonu Johannesen.

Za 113 sekund překonal Normanna z pozice mezi kruhy v pádu Scheifele a ukončil norskou neprůstřelnost trvající 145 minut a 23 sekund. V 18. minutě bylo vyrovnáno. Wotherspoon nabil Scheifelemu, jenž skóroval z mezikruží. Na přelomu první a druhé třetiny odolali Norové i při druhém pobytu Östbyho na trestné lavici.

Sestřih utkání Kanada – Norsko
Ve 24. minutě při DeMelově trestu vrátil Norsku vedení Steen. Kanaďané odpověděli v čase 31:57 také v početní výhodě, kdy po Scheifeleho střele dorazil puk za Normanna Vilardi. Norové inkasovali až v 15. oslabení na turnaji. Kanada se ubránila při trestech Browna a Martoneho a v 39. minutě osmnáctiletý norský útočník Eriksen v šanci netrefil bekhendem odkrytou branku.

Po 31 sekundách třetí části Kanada poprvé vedla. Cozens ujel v oslabení Johannesenovi a zasunul puk u levé tyče za Normanna. Norové pak odolali při Krogdahlově trestu a ve 46. minutě jim pomohla po O'Reillyho střele horní tyč. V čase 48:09 ale vyrovnal tečí Kaasastulovy střely Steen a za 48 sekund otočil stav Koblar, jenž změnil směr Pettersenovy rány.

Ohlasy kanadských hokejistů po utkání s Norskem
Norové tak byli blízko třetí výhře nad Kanadou, kterou zdolali na MS v roce 2000 v Petrohradu 4:3 a před třemi roky v Rize 3:2 po samostatných nájezdech. Prodloužení ale vynutil 99 sekund před koncem při power-play Kanady tečí Celebriniho střely O'Reilly. V nastavení po kombinaci Celebriniho a Boucharda rozhodl do odkryté branky Scheifele.

Finové uspěli na turnaji i počtvrté

Lotyšsku se přitom vydařil vstup do utkání. Již po deseti sekundách využil zaváhání finského kapitána Barkova jeho protějšek s céčkem na dresu Balcers a připsal si pátý gól na šampionátu. Zároveň se stal autorem zatím nejrychlejší branky na turnaji.

Sestřih utkání Lotyšsko – Finsko
Finy ale rychle inkasovaný gól nepoznamenal. Rychle si vypracovali herní převahu a ještě v první třetině třemi góly otočili vývoj zápasu. Nejprve pohotovou dorážkou vyrovnal Björninen, poté se přesnou střelou k tyči prezentoval Jokiharju a nakonec se z brejku prosadil Mäenalanen.

Seveřané, v jejichž dresu se poprvé na turnaji objevili hvězdný útočník Mikael Granlund a obránce Sparty Mikael Seppälä, v poklidu kontrolovali utkání a ve druhé třetině se prosadil i třetí člen čtvrté útočné formace Merelä.

Balcers skóroval proti Finsku v desáté vteřině
Ve třetí části pak favorit přidal dalších tři branky. Nejprve se v početních výhodách v rozmezí 27 sekund prosadili Lundell a Puistola, poté z rychlého protiútoku Aatu Räty. To už byl v lotyšské brance místo Mitense náhradník Grigals. Tomu po Lundellově střele pomohla tyč. Lotyšům k úpravě skóre nepomohla ani přesilovka pět na tři.

Výsledky MS v hokeji

Skupina A (Curych):

Lotyšsko – Finsko 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 1. Balcers (Vilmanis) – 6. Björninen (Jokiharju, Merelä), 11. Jokiharju (Puistola, M. Lehtonen), 16. Mäenalanen (Björninen), 29. Merelä (Mäenalanen, Björninen), 41. Lundell (Mikael Granlund, Barkov), 42. Puistola (M. Lehtonen, Kuokkanen), 46. Aatu Räty (Hämeenaho, M. Lehtonen). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Borga – Schlagel (oba Švýc.), Beresford (Brit.). Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Diváci: 8932.

Lotyšsko: Mitens (42. Grigals) – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Bindulis, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Krastenbergs, Batna, Dzierkals – Lapinskis, Egle, Skrastinš – Murnieks, Prohorenkovs, Buncis. Trenér: Vitolinš.

Finsko: Annunen – Jokiharju, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, M. Seppälä – Hämeenaho, Barkov, Mikael Granlund – Puljujärvi, Lundell, Manninen – Erholtz, Aatu Räty, Puistola – Merelä, Björninen, Mäenalanen – Kuokkanen. Trenér: Pennanen.

Skupina B (Fribourg):

Kanada – Norsko 6:5 v prodl. (2:2, 1:1, 2:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Scheifele, 18. Scheifele (Wotherspoon, Vilardi), 32. Vilardi (Scheifele, Bouchard), 41. Cozens (Nurse), 59. R. O'Reilly (Celebrini, Bouchard), 61. Scheifele (Bouchard, Celebrini) – 6. Bakke Olsen (Vesterheim, Elvsveen), 12. Johannesen (Martinsen, Koblar), 24. N. Steen (Vesterheim, Johannesen), 49. N. Steen (Kaasastul), 50. Koblar (Pettersen, Johannesen). Rozhodčí: Hronský (SR), Schrader (Něm.) – Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5938.

Kanada: Talbot – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Martone, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Cozens – Mercer. Trenér: Donskov.

Norsko: Normann – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Koblar, Pettersen – Elvsveen, Bakke Olsen, Vesterheim – Rönnild, E. Ö. Salsten, Öby-Olsen – Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen – Eriksen. Trenér: P. Thoresen.

