Schylovalo se k největšímu překvapení na šampionátu, nakonec je to pouze menší zaváhání. Hvězdný kanadský tým udolal Norsko až 6:5 v prodloužení. V zápase javorové listy třikrát prohrávaly, ale našli cestu k vítězství i díky hattricku Marka Scheifeleho.
Minutu a 39 sekund před koncem základní hrací doby odvrátil blamáž úspěšnou tečí na 5:5 Ryan O'Reilly. Poté v prodloužení rozhodl po krásné kombinaci Scheifele. „Hráli hodně fyzicky. Od nás to byla ale ukázka, že se nikdy nevzdáváme, i když prohráváme. Musíme dát kredit Norům, hráli výborně. Samozřejmě jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli,“ prohlásil útočník, který ukončil zápas.
Kredit hattrickovému střelci přidal také spoluhráč John Tavares. „Mark byl skvělý. Je hodně na puku, ale nedařilo se mu to zúročit. Teď ale ukázal jeho ofenzivní schopnosti a byl lídrem týmu,“ uvedl útočník Toronta.
Nebezpečné teče před kanadskou brankou
Jeden z hlavních motivů obdržených gólů byly skryté pokusy Norů či úspěšné teče. Kanadský brankář Cam Talbot, který nepředvedl úplně jistý výkon, nestačil zareagovat například na střelu Johannese Johannsena. V čase 48:09 pak vyrovnal tečí Kaasastulovy střely Steen a za 48 sekund otočil stav Koblar, jenž změnil směr Pettersenovy rány.
„Je pravda, že bychom měli lépe čistit prostor před brankou. A taky se zaměřit na to, jak bráníme naši modrou čáru. Udělat lepší práci v boxoutech a zajistit hokejky soupeře okolo naší branky. Je potřeba také blokovat střely a jít do dráhy střely. Udělat to soupeři těžší,“ nabádal Tavares.
„Dělali dobrou práci okolo branky, clony a několik těch situací prostřelili. Některé věci můžeme zlepšit, speciálně já v obranné zóně, ale naštěstí jsme vyhráli,“ sypal si popel na hlavu Dylan Cozens, jenž ztratil puk za brankou před vyrovnávající trefou Norů na 4:4.
Tvrdá hra Norska
Dalším prvkem hry, který favoritovi příliš nevoněl, byla agilní hra Norů. Přesto za hrubost či krosček Seveřané trest v utkání neobdrželi. „Hráli velmi tvrdě a byli organizovaní. Někdy uděláte vše dobře v přípravě, ale pak vás průběh utkání znejistí. Možná to bylo těmi dvěma dny volna mezi zápasy. Nebyl to náš nejlepší zápas, ale našli jsme cestu k vítězství,“ řekl Tavares.
Nakonec si hráči javorových listů cení psychické síly týmu, který dokázal těžký duel zvrátit. „Ztráceli jsme, dostali nás do úzkých, ale ve hře šest na pět jsme dokázali srovnat a vyhrát. Určitě úleva,“ prohlásil Cozens. „Je spoustu věcí, které bychom si mohli vzít z toho utkání. Musíme pokračovat lépe ve zbytku turnaje a hodně se poučit,“ dodal Scheifele.