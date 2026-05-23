Američtí hokejisté prohráli na mistrovství světa 2:4 s Lotyšskem a v tabulce se propadli na páté místo. Hrdinou zápasu byl gólman Kristers Gudlevskis, jenž zlikvidoval 45 střel. Tři body za dva góly do prázdné branky a přihrávku zaznamenal Sandis Vilmanis. Lotyši porazili na světovém šampionátu Spojené státy v normální hrací době po 12 letech. Ve skupině B zvítězili Dánové nad Slovinci 4:0 a připsali si první triumf na turnaji.
Američané v první třetině přestříleli soupeře 18:5, ale do vedení se dostalo Lotyšsko po spolupráci hráčů z české extraligy. V 9. minutě přihrál od zadního mantinelu před branku sparťanský útočník Martinš Dzierkals a nikým nehlídaný Haralds Egle z Karlových Varů prostřelil Devina Cooleyho. V jedné z největších šancí USA netrefil tísněný Oliver Moore necelou půl minutu před koncem první části prázdnou lotyšskou branku.
Po přestávce se Američané pod vedením aktivního Matthewa Tkachuka tlačili za vyrovnáním, skvěle chytající Gudlevskis však dlouho odolával. Jeho neprůstřelnost ukončil až po 33 zákrocích právě olympijský vítěz z Milána Tkachuk, jenž v závěru přesilovky ve 35. minutě tečoval za záda lotyšského gólmana Mooreovo nahození.
Lotyše nicméně vyrovnání favorita nerozhodilo a ve třetí třetině si vedení vzali zpět. Ve 47. minutě zakončil přečíslení tři na dva Deniss Smirnovs. V 54. minutě pak nevyužil v oslabení velkou šanci na zvýšení Rudolfs Balcers, jehož bekhendový blafák Cooley vychytal.
Americký trenér Don Granato sáhl více než dvě minuty před sirénou ke hře bez brankáře, ale risk v čase 58:58 potrestal Sandis Vilmanis. Dvanáct sekund nato v pokračující power-play vykřesal naději USA snížením na 2:3 Mathieu Olivier, ale krátce po buly opět Vilmanis střelou do opuštěné klece pečetil konečné skóre.
První body pro Dány
Vítězný gól vstřelil v čase 34:11 v přesilovce Joachim Blichfeld. Dvakrát skóroval Patrick Russell, jenž si navíc připsal asistenci. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky se zaskvěl Mikkel Aagaard, na tři branky přihrál Nick OIesen. Čisté konto uhájil Mads Soegaard, potřeboval na něj 13 zákroků.
Po šancích, v nichž neuspěli Aagaard a Török, měli Slovinci v 15. minutě první přesilovku zápasu. Mahkovec během ní vypálil, gólman Soegaard kotouč vyrazil a Mahkovec ho pohotově fotbalovou placírkou poslal za jeho záda. Sudí však u videa vyhodnotili jeho zásah bruslí jako úmyslný a branku neuznali.
V úvodu druhé části byli blízko vedení Dánové. Poulsen zazvonil na tyčku po Blichfeldově nahrávce, do prázdné branky mohl dorážet True, ale Ograjenšek byl u kotouče rychleji a odpálil ho do bezpečí. Ve 35. minutě se prosadil v přesilovce Blichfeld, když využil zakrytého výhledu českého gólmana ve slovinských službách Horáka.
Ve 39. minutě tečoval Bruggisserovo nahození Russell a zvýšil na 2:0. Slovinci pak zkraje třetí třetiny nevyužili přesilovku a v 59. minutě definitivně rozhodl Russell. Prázdnou branku pak trefil ještě Aagaard a završil svůj povedený výkon. Slovinci vstřelili za poslední tři zápasy jediný gól.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Lotyšsko – USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 9. Egle (Dzierkals, Zile), 47. Smirnovs (Vilmanis, Balcers), 59. Vilmanis (Batna), 60. Vilmanis – 35. M. Tkachuk (O. Moore, D. Nelson), 60. Olivier (M. Tkachuk, Faulk). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) – Hautamäki (Fin.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 9184.
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Krastenbergs, Egle, Skrastinš – Prohorenkovs, Lapinskis, Buncis – Murnieks. Trenér: Vitolinš.
USA: Cooley – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko – M. Tkachuk, Coronato, Novak – I. Howard, Hagens, Steeves – O. Moore, D. Nelson, Leonard – Olivier, Sasson, Cotter – M. Plante. Trenér: Granato.
Skupina B (Fribourg):
Dánsko – Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Blichfeld (Aagaard, N. Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, N. Olesen), 60. Aagaard (Russell, N. Olesen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hronský (SR) – Niittylä (Fin.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 4604.
Dánsko: Soegaard – Bruggisser, Jensen Aabo, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov – Aagaard, Russell, N. Olesen – Blichfeld, True, Poulsen – Storm, Kjaer, From – Scheel, Wejse, Madsen. Trenér: Gath.
Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Štebih, Čosič, Magovac, Crnovič, Perčič – Mahkovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Maver, Ograjenšek – Drozg, Tičar, Kuralt – Langus, Sitar, Beričič – Simšič. Trenér: Terglav.